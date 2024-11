Đạo diễn Trương Nghệ Mưu, 'hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo, Trấn Thành tham dự 'Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024'

SVVN - Với sự ghi nhận ngày càng lớn của khán giả yêu điện ảnh, 'Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội' (HANIFF) năm nay sẽ mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt với những yếu tố lần đầu tiên dành cho công chúng.

Diễn ra từ ngày 7/11 đến ngày 11/11/2024, HANIFF 2024 có chủ đề “Heritage in Motion - Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh”, được thể hiện thông qua các chương trình nghệ thuật độc đáo tôn vinh di sản ngàn năm của thủ đô Hà Nội. HANIFF năm nay lần đầu tiên có bài hát chủ đề được sáng tác riêng cho sự kiện. Đây được xem là một phần trong hoạt động định vị sự khác biệt, hướng tới mục tiêu đưa HANIFF trở thành một liên hoan phim quốc tế uy tín sánh ngang với các liên hoan phim lớn trên thế giới như Cannes, Berlin, Tokyo, Thượng Hải hay Busan…

HANIFF 2024 có sự góp mặt của vị đạo diễn hàng đầu thế giới Trương Nghệ Mưu và các diễn viên Hàn Quốc được yêu thích tại Việt Nam như Lee Kwang Soo, Shin So Yul, On Ju Wan, Jung Man Sik… Đáng chú ý, 'hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo nổi tiếng khi tham gia Running man Hàn Quốc và phim truyền hình No way out: The roulette cũng đang kết hợp với nữ diễn viên Hoàng Hà trong dự án điện ảnh Dream of you. Bên cạnh những gương mặt này, HANIFF 2024 còn chào đón hàng trăm diễn viên và nghệ sĩ khách mời nổi bật trong làng giải trí Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý nữa là thảm đỏ HANIFF 2024 sẽ vô cùng khác biệt, khi không chỉ có phần tham gia giao lưu các ngôi sao điện ảnh trong nước, quốc tế mà ban tổ chức còn thực hiện điểm nhấn thông qua kỹ thuật quay one-shot và chụp hình glambot, nhằm tạo ra những thước phim chuyển động giống như những thước phim của một tác phẩm nghệ thuật điện ảnh ấn tượng và đẹp mắt.

Trước sức hút của các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, ban tổ chức cũng nhanh nhạy làm 'nóng' sân khấu HANIFF 2024 bằng những tiết mục nghệ thuật của các “anh tài” như SooBin, (S)TRONG, Cường Seven, Hà Lê; các “chị đẹp” Mỹ Linh, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến, “anh trai” Phạm Anh Duy cùng nhiều gương mặt nổi bật như Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Mỹ Anh, Hiền VK, Vinh Khuất… Tiết mục khai mạc thảm đỏ với chủ đề "Dấu ấn bản sắc" được đầu tư công phu, với những màn nghệ thuật bản địa, cùng âm nhạc dân gian thể hiện nét đặc trưng và tôn vinh di sản của Hà Nội – thành phố ngàn năm tuổi.

Đặc biệt là màn trình diễn âm nhạc đương đại kết hợp cùng dàn nhạc bản địa, với tiết mục được dàn dựng riêng cho HANIFF 2024 của các nghệ sĩ đến từ nhà hát Đó, Nha Trang. Tại lễ bế mạc, lần đầu tiên tại một liên hoan phim quốc tế, sẽ có màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái, với 500 chiếc drone tạo hình những di sản văn hóa độc đáo của Hà Nội và những biểu tượng nổi bật trong thời đại mới.

Cùng với đó là những hình ảnh tôn vinh nền điện ảnh Hà Nội, điện ảnh Việt Nam với thông điệp điện ảnh đã trở thành một phần của di sản văn hóa, bằng ngôn ngữ riêng, với nhiều góc nhìn, điện ảnh đã góp phần lưu giữ nét đẹp của mảnh đất và con người Hà Nội, làm sinh động cho “bức tranh” về thủ đô ngàn năm văn hiến. Giống như điện ảnh luôn chuyển động, Hà Nội cũng là một thành phố liên tục thay đổi, phát triển nhưng vẫn giữ vững bản sắc riêng có, với những giá trị văn hóa quý báu vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những bộ phim và những tác phẩm nghệ thuật.

Năm nay, HANIFF dự kiến sẽ có hơn 300 đại biểu, đại diện cho các lĩnh vực điện ảnh khác nhau tham gia sự kiện… Bên cạnh đó, sẽ có khoảng 500 tác phẩm điện ảnh được giới thiệu tới khán giả thủ đô. Các tác phẩm này được mang đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền điện ảnh phát triển nhất trên thế giới.

Trong đó, có 115 phim sẽ tham gia tranh giải, gồm 64 phim nước ngoài và 51 phim Việt Nam. Một số tác phẩm của Việt Nam tham gia vào HIFF 2024 có thể kể đến như Mai, Nhà bà Nữ, Gặp lại chị bầu, Đào, phở và piano, Hồng Hà nữ sĩ, Trước giờ “yêu”… Đáng chú ý, sẽ có chùm phim được trình chiếu nhân Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và chùm phim tiêu điểm điện ảnh Đức. Ngoài những “nhân vật chính” là các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, biên kịch, các tác phẩm điện ảnh tham gia tranh tài… những sự kiện trước trong và bên lề cũng hứa hẹn mang đến sự mới mẻ và hấp dẫn với người hâm mộ.

Lễ khai mạc cùng sự kiện thảm đỏ sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm – nhà hát mới và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay vào tối ngày 07/11/2024 và được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình VTV và HTV, đồng thời livestream trên nhiều nền tảng trực tuyến như Facebook và TikTok.