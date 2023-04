'Điểm danh' những trường tuyển sinh bằng hình thức xét điểm thi Đánh giá năng lực

SVVN - Giữa tháng 4/2023, một số trường đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023, theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL).

Các trường sử dụng điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội

Theo Trung tâm Khảo thí của ĐHQG Hà Nội, đến thời điểm này, đã có 71 trường đại học sử dụng kết quả thi ĐGNL THPT (HSA). Trong đó, một số trường thuộc các lĩnh vực Sư phạm, Kinh tế, Công nghệ…

Ngoài các trường trực thuộc ĐHQG Hà Nội còn một số trường khác như: ĐH Thái Nguyên; trường ĐH Ngoại thương; trường ĐH Kinh tế Quốc dân; trường ĐH Thương mại; trường ĐH Hà Nội; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính…

Các trường sử dụng điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM

ĐHQG TP. HCM cũng đã công bố danh sách hơn 80 trường đại học, cao đẳng sẽ sử dụng kết quả thi ĐGNL năm 2023 để làm phương án xét tuyển.

Ngoài các đơn vị thành viên của ĐHQG TP. HCM, còn có các đơn vị ngoài hệ thống như: ĐH Đà Nẵng; Học viện Hàng không Việt Nam; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (TP. HCM); trường ĐH Duy Tân; trường ĐH Công nghệ Sài gòn; trường ĐH Hoa Sen; trường ĐH Ngân hàng TP. HCM…

Các trường sử dụng điểm thi ĐGNL của Bộ Công an

Dự kiến sẽ có 8 trường thuộc ngành Công an sẽ sử dụng kết quả thi ĐGNL của Bộ Công an: Học viện An ninh; Học viện Cảnh sát; Học viện Chính trị Công an Nhân dân; trường ĐH An ninh Nhân dân; trường ĐH Cảnh sát Nhân dân; trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy; trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân và Học viện Quốc tế.