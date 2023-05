Điểm mặt hội phản diện của 'Fast & Furious': Kẻ nguy hiểm nhất luôn xuất hiện sau cùng?

SVVN - Trong suốt 10 tập phim "Fast & Furious", nhóm của Dominic Toretto đã đối mặt với rất nhiều kẻ thù nguy hiểm. Nhưng có phải kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ vẫn đang ở trong bóng tối và chưa xuất hiện?

Fast & Furious X chuẩn bị ra mắt vào mùa Hè này, đánh dấu sự xuất hiện của Dante Reyes, kẻ phản diện đầy khác biệt. Hắn ta, một mấu nối đặc biệt với quá khứ của thương hiệu Fast & Furious, không khỏi khiến các fan hâm mộ hoài niệm về dàn phản diện cực ấn tượng ở mỗi phần phim trước đây.

Johnny Tran - The Fast and the Furious (2001)

Johnny sớm thành danh với tư cách là một tay đua đường phố đỉnh cao, có khả năng cho những tay đua giỏi nhất ở Los Angeles phải “hít khói”. Điều này không chỉ khiến tên tội phạm gốc Việt trở thành một đối thủ đáng gờm của các nhân vật chính mà còn tăng thêm sự phấn khích cho những cảnh đua xe xuyên suốt bộ phim.

Carter Verone - 2 Fast 2 Furious (2003)

Trùm ma túy người Argentina Carter Verone xây dựng vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, khéo léo, toát ra sự tự tin và khả năng kiểm soát, khiến hắn ta trở thành một nhân vật phản diện quyến rũ nhưng nguy hiểm của thương hiệu Fast & Furious. Kế hoạch của Carter lợi dụng Brian và Roman làm bàn đạp cho các âm mưu tội phạm là một bước ngoặt thông minh khiến khán giả đứng ngồi không yên. Fenix Calderon - Fast & Furious (2009)

Fenix ​​có mối tư thù với Letty Ortiz - bạn gái của Dominic nên tạo ra một cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa hắn và Dominic Toretto. Khác với vẻ điềm đạm của nhiều phản diện trước, tên tội phạm trong Fast & Furious 4 là một kẻ tàn nhẫn, không ngần ngại sử dụng bạo lực để đạt được mục đích.

Hernan Reyes - Fast Five (2011)

Ông trùm ma túy Hernan Reyes tàn bạo không chút nao núng trong việc duy trì đế chế của mình. Hắn thể hiện điều này ngay từ đầu trong phim bằng việc ra lệnh giết chết đặc vụ DEA, tạo tiền đề cho một cuộc xung đột gay gắt giữa hắn và các nhân vật chính. Một điều nữa khiến Hernan khác biệt với dàn ác nhân còn lại của loạt Fast & Furious chính là sự lõi đời cùng loạt thoại thông thái xứng đáng đóng thành sách.

Owen Shaw - Fast & Furious 6 (2013)

Owen Shaw toát lên khí chất ưu tú của một tên thủ lĩnh và có nét điên cuồng của một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Thông minh và tháo vát, anh ta luôn đi trước các nhân vật chính một bước và có những phương án dự phòng cho mọi tình huống. Cách hắn thao túng một Letty mất trí nhớ thực sự khiến fan đau lòng khó quên.

Deckard Shaw - Furious 7 (2015), The Fate of the Furious (2017), F9 (2021)

Nói về Owen Shaw thì phải nói tiếp về Deckard, một phản diện có màn ra mắt tàn nhẫn khi thẳng tay hạ sát một nhân vật quan trọng của loạt Fast & Furious rồi bỏ đi mà không mảy may cảm xúc. Trong khi Owen toan tính, thì sức phá hoại của ông anh trai là vô biên: phá hủy ngôi nhà của gia đình Toretto, phá banh một bệnh viện.

Cipher - The Fate of the Furious (2017), F9 (2021), Fast X (2023)

Đừng để vẻ ngoài xinh đẹp của Cipher đánh lừa, bởi nhân vật này chính là một trong những vai phản diện đáng gờm nhất loạt Fast & Furious. Sở hữu trí tuệ đỉnh cao cùng khả năng thao túng, Cipher thậm chí từng khiến cho Dom phải quay lưng lại với gia đình dù chỉ trong thời gian ngắn - điều mà chưa phản diện nào của Fast làm được. Cipher là nhân vật phản diện duy nhất trong loạt phim, dù thất bại trong nhiệm vụ nhưng vẫn không bị bắt hoặc bị giết.

Dante Reyes - Fast X (2023)

Sắp tới đây, Cipher sẽ chia sẻ màn ảnh cùng một ác nhân mới nổi là Dante Reyes của Jason Momoa trong Fast X. Dante là con trai của Hernan Reyes - trùm tội phạm của Fast Five đã bị tiêu diệt. Nợ máu phải trả bằng máu, Dante quyết tâm hủy hoại gia đình của Dom sau khi nghiên cứu kỹ càng trong nhiều năm. Reyes sẽ cộng tác cùng cùng Cipher, hứa hẹn đem cuộc chiến Fast & Furious lên một quy mô mới, với các địa điểm trải dài từ châu Âu, Brazil tới tận Nam Cực.

Sự điên rồ của Dante, cùng với một kế hoạch trả thù bài bản được chuẩn bị nhiều thập kỷ và sự hỗ trợ từ kẻ khủng bố mạng Cipher sẽ khiến những chương cuối cùng của Fast & Furious trở nên gay cấn và rủi ro hơn bất kỳ thử thách gì mà gia đình của Dom từng trải qua.