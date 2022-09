Điểm nhận dạng của những cặp đôi xứ Hàn được cho là 'sinh ra là để dành cho nhau' trên màn ảnh

SVVN - Có một câu nói phổ biến rằng mọi người trông càng ngày càng giống những người thân yêu của họ khi ở bên nhau lâu. Đối với cư dân mạng, ngoại hình giống nhau của những cặp đôi này thực sự nâng cao 'phản ứng hóa học' mà họ có trên màn ảnh.

Seo Ye Ji - Kim Soo Hyun

Khi nói đến sự ăn khớp về hóa học và ngoại hình, sự kết hợp của Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun trong It’s Okay To Not Be Okay khó có đối thủ. Ngay sau khi phát sóng, bộ phim truyền hình này đã trở nên phổ biến khắp trong và ngoài Hàn Quốc, và điều này một phần là do 'phản ứng hóa học' hoàn hảo giữa cặp đôi chính.

Bên cạnh diễn xuất của họ, cư dân mạng còn nhận thấy rằng Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun trông cũng giống như những người yêu nhau lâu năm, vì họ có cùng sống mũi cao và khuôn mặt thon gọn.

Son Ye Jin - Hyun Bin

Thời gian gần đây, người ta liên tục nhắc đến việc Hyun Bin ngày càng giống vợ của mình là Son Ye Jin, và chính Hyun Bin cũng thừa nhận những nhận xét đó. Trên thực tế, cả hai đã xuất hiện cùng nhau do ngoại hình phù hợp với nhau ngay cả trước khi Crash Landing On You, và phản ứng hóa học xuất sắc của họ trong chương trình chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ.

Jisoo (BLACKPINK) - Jung Hae In

Trong khi Snowdrop vấp phải rất nhiều tranh cãi trong suốt quá trình phát hành, phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính đơn giản là không thể chối cãi. Bây giờ, nhiều tháng sau khi bộ phim kết thúc, nhiều người hâm mộ vẫn háo hức “đẩy thuyền” Jisoo và Jung Hae In và chỉ ra ngoại hình phù hợp của họ - từ vẻ ngoài thanh lịch, gương mặt ấn tượng cho đến đôi môi hình trái tim. Trên thực tế, cả hai trông rất giống nhau trong một số cảnh, một số thậm chí còn tự hỏi liệu họ có phải là một “cặp đôi định mệnh”.

Park Bo Gum - Kim Yoo Jung

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Park Bo Gum và Kim Yoo Jung đã có lần hợp tác cuối cùng cách đây 6 năm trong Love in the Moonlight, nhưng ngay cả bây giờ, phản ứng hóa học của họ vẫn là một huyền thoại. Nhiều người hâm mộ vẫn hy vọng hai người sẽ đóng chung một lần nữa và cho rằng sự đồng điệu về tuổi trẻ, nụ cười rạng rỡ và ánh hào quang rực rỡ khiến họ trở thành một "cặp đôi đẹp như mơ".