Điểm tin K-biz ngày 1/2/2025: Thanh thiếu niên Hàn bị cấm sử dụng Instagram sau 10h tối, Choo Young Woo bị chỉ trích

SVVN - Ngày đầu tháng đầy biến động của K-biz Hàn cùng nhiều thông tin 'chấn động' của các nghệ sĩ.

Phơi bày sự thật đau lòng đằng sau vụ tự tử của MC dự báo thời tiết Oh Yoanna

Chương trình điều tra Crime Chief của đài JTBC và cựu phóng viên đài MBC Kim Say (nổi tiếng nhất với kênh YouTube cực hữu gây tranh cãi) đã tiết lộ tên, khuôn mặt và nhật ký trò chuyện của những người dẫn chương trình thời tiết đài MBC đã bắt nạt cố MC Oh Yoanna trước khi cô tự tử.

Cả Crime Chief và YouTuber đều tiết lộ nhật ký tin nhắn 'rùng rợn' của phòng chat nhóm KakaoTalk được chia sẻ giữa những 'kẻ bắt nạt'. Lưu ý rằng, tài liệu đã được gia đình nạn nhân chia sẻ với chương trình, hai nguồn tin đã nêu tên những người dẫn chương trình thời tiết của MBC là Choi A Ri, Park Ha Myeong, Kim Ga Young và Lee Hyun Seung là những kẻ bắt nạt có liên quan.

Trước đó, có thông tin tiết lộ rằng các phát thanh viên dự báo thời tiết của đài MBC đã tạo một phòng chat nhóm riêng và loại Oh Yoanna cùng phát thanh viên dự báo thời tiết Kum Che Rim, những người đã gia nhập MBC cùng thời điểm với Oh Yoanna.

Nhật ký trò chuyện từ ngày 26/12/2022 tiết lộ thời điểm bốn kẻ bắt nạt quyết định loại Oh Yoanna khỏi nhóm trò chuyện. Dựa trên cuộc trò chuyện, rõ ràng là Oh Yoanna đã cố gắng tự bảo vệ mình trước sự xúc phạm của các cựu tiền bối. Khi một người trong cuộc giấu tên tiết lộ rằng cố diễn viên, MC Oh Yoanna đã tâm sự với bạn diễn truyền hình Jang Sung Kyu về tình hình công việc… những 'kẻ bắt nạt' liền đổ lỗi cho Oh Yoanna và ngay lập tức bắt đầu chỉ trích cô là không chỉn chu.

Cho đến tận năm 2023, những kẻ bắt nạt vẫn không hề nao núng 'xúc phạm' cô trong nhóm trò chuyện, đặc biệt là với sự xuất hiện của Oh Yoanna trong You Quiz On The Block. Khi những 'kẻ bắt nạt' nhận ra chúng đã bị Oh Yoanna chặn, chúng chỉ trích cô vì "đóng vai nạn nhân".

Sau tiết lộ 'gây sốc' này, người thân của nạn nhân cho biết thêm, "Park Ha Myeong và Choi A Ri đã bắt nạt Oh Yoanna trước mặt cô ấy, nhưng Lee Hyun Seung và Kim Ga Young lại làm thế sau lưng cô ấy." Người ta cũng lưu ý rằng, hai người dẫn chương trình thời tiết trước đó được cho là không tham dự đám tang của Oh Yoanna là Lee Hyun Seung và Kim Ga Young. Không ai trong số bốn MC dự báo thời tiết được nêu tên phản hồi về tiết lộ này.

Love Hangover của Jennie BLACKPINK gây ra phản ứng trái chiều từ thị trường Hàn Quốc

Jennie của BLACKPINK gần đây đã tung ra một bài hát mới có tên Love Hangover. Dominic Fike góp mặt trong ca khúc, trong khi nam diễn viên Charles Melton đóng vai chính trong video ca nhạc, với tư cách là người yêu của cô.

Bài hát nói về một cặp đôi liên tục mắc phải những sai lầm tương tự và quay lại với nhau, mặc dù mỗi lần đều có thảm họa xảy ra.

Trong khi cư dân mạng thích thú với kỹ thuật quay giống như bộ phim ca nhạc thì phản ứng với bài hát lại gây ra sự trái chiều. Một số người cảm thấy nó nhàm chán hơn họ mong đợi, trong khi những người khác lại thích cảm giác thư giãn: Bài hát hay, MV chất lượng tốt nhưng không thể nghe rõ lời; Có lẽ tôi đã kỳ vọng quá cao vào Jennie, nên thấy hơi đáng tiếc; Bài hát hơi chán. Thật đáng tiếc khi đây là những gì cô ấy nghĩ ra sau khi rời YG Entertainment; Giọng hát của cô ấy thật là một báu vật…

Choo Young Woo bị chỉ trích chỉ vì 'danh sách theo dõi'

Sau thành công liên tiếp của hai bộ phim truyền hình The Tale of Lady Ok (JTBC) và The Trauma Code: Heroes on Call (Netflix), nam diễn viên Choo Young Woo nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi một bộ phận cư dân mạng quyết định tìm hiểu sâu hơn về nam diễn viên này thì thấy danh sách người theo dõi trên Instagram của Choo Young Woo có phần "có vấn đề". Theo đó, Choo Young Woo đã theo dõi rapper Jung Sang Soo trên Instagram, người nổi tiếng với những vụ bê bối gây tranh cãi và streamer chơi game KUBIN, streamer nổi tiếng với nội dung khiêu khích, cùng nhiều nhân vật khác gây tranh cãi trên cộng đồng trực tuyến. Trước phản ứng của dư luận, Choo Young Woo đã bắt đầu "dọn dẹp" danh sách theo dõi của mình.

MADEIN chuẩn bị cho lần trở lại đầu tiên

Vào ngày hôm nay, nhóm nhạc nữ MADEIN đã công bố thời gian biểu cho sự trở lại của họ với MADEIN FOREVER. Đây là lần trở lại đầu tiên kể từ tranh cãi quấy rối tình dục của CEO công ty và Gaeun rời đi.

Theo thời gian biểu, các đoạn giới thiệu cho sự trở lại của MADEIN sẽ bắt đầu vào ngày 3/2, theo giờ Hàn Quốc, với ca khúc phát hành trước Saturn được phát hành vào ngày 7/2 và album trở lại đầy đủ của họ sẽ được phát hành vào ngày 14/2, lúc 6h chiều, theo giờ Hàn Quốc.

Album mới sắp ra mắt của nhóm cũng sẽ đánh dấu lần trở lại đầu tiên của họ với đội hình 6 thành viên, cũng như là lần trở lại đầu tiên của họ kể từ khi phát hành mini album đầu tay Rise vào tháng 9/2024.

Netizen Hàn phản ứng với quy định mới cấm thanh thiếu niên sử dụng Instagram sau 10h tối

Một chính sách mới vừa được áp dụng tại Hàn Quốc, hạn chế người dùng thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi sử dụng Instagram, nhằm mục đích giảm tình trạng sử dụng mạng xã hội quá mức. Chính sách bao gồm hai tính năng chính: 'Chế độ hạn chế sử dụng' từ 10h tối đến 7h sáng, chế độ này ngăn chặn việc truy cập vào Instagram trong những giờ đó và 'Giới hạn thời gian hằng ngày', hạn chế tổng thời gian sử dụng xuống còn một giờ mỗi ngày.

Theo chính sách này, tài khoản thanh thiếu niên sẽ tự động chuyển sang chế độ riêng tư, với các tài khoản mới cho nhóm tuổi này cũng được đặt thành riêng tư theo mặc định. Tin nhắn trực tiếp (DM) sẽ chỉ được nhận từ những người mà họ theo dõi hoặc kết nối và quyền truy cập vào nội dung nhạy cảm như tài liệu bạo lực sẽ bị hạn chế đáng kể. Sau 60 phút sử dụng, thanh thiếu niên sẽ nhận được thông báo nhắc họ đóng ứng dụng. Ngoài ra, chế độ hạn chế sử dụng sẽ vô hiệu hóa thông báo và trả lời tự động sẽ được gửi cho DM trong khoảng thời gian từ 10h tối đến 7h sáng.

Bản cập nhật này cũng cung cấp cho phụ huynh nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tài khoản của con mình. Phụ huynh có thể theo dõi danh bạ của con mình và đặt giới hạn sử dụng. Đối với thanh thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi, cần có sự chấp thuận của phụ huynh để chuyển tài khoản của họ từ riêng tư sang công khai, trong khi những người từ 17 tuổi trở lên sẽ có thể tự mình thực hiện thay đổi này.

Cư dân mạng Hàn Quốc đã nổ ra một cuộc tranh luận trong một cộng đồng trực tuyến phổ biến để thảo luận về chính sách mới, và đa phần bày tỏ sự chấp thuận, thậm chí một số còn cho rằng cả YouTube, AfreecaTV, Panda TV... tất cả các nền tảng có hại đều nên bị hạn chế sau 10h tối. Cư dân mạng chỉ ra rằng, nhiều người dùng trẻ tuổi tiếp xúc với nội dung chưa được lọc, bao gồm tài liệu có hại và bình luận ác ý, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của họ.