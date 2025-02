Điểm tin K-biz ngày 23/2/2025: Lộ diện chủ nhân 'D Awards' lần đầu tiên, Jungkook là nghệ sĩ châu Á 'hot' nhất Spotify

SVVN - Chủ Nhật cuối tuần với nhiều tin tức 'hứng khởi' của K-biz, sẵn sàng cho một tuần mới tràn đầy năng lượng tích cực.

Giải thưởng D Awards lần đầu tiên được tổ chức đã có chủ nhân

Năm nay, ấn phẩm Hàn Quốc Sports DongA đã ra mắt một lễ trao giải âm nhạc hoàn toàn mới để vinh danh những nghệ sĩ đã thắp sáng làng nhạc K-pop trong năm qua.

D Awards Delights (Blue Label) hay còn gọi là giải thưởng chính của lễ trao giải (Bonsang) được trao cho các nghệ sĩ K-pop đã tạo nên tác động trong năm qua, trong khi D Awards Dreams (Silver Label) được trao cho các nghệ sĩ tân binh sẽ dẫn dắt tương lai của K-pop.

Nghệ sĩ của năm: SEVENTEEN Album của năm: ENHYPEN Bài hát của năm: aespa Bản thu âm của năm: ZEROBASEONE Màn trình diễn của năm: RIIZE Xu hướng của năm: QWER Tân binh của năm: NCT WISH, TWS D Awards Delights (Blue Label): aespa, DAY6, ENHYPEN, FIFTY FIFTY, ILLIT, NCT WISH, N.Flying, NMIXX, P1Harmony, QWER, RIIZE, SEVENTEEN, TREASURE, tripleS, TWS, ZEROBASEONE D Awards Dreams (Silver Label): 82MAJOR, BABYMONSTER, ILLIT, NCT WISH, TWS, UNIS, YOUNG POSSE D Awards Remark: KickFlip D Awards Impact: Jo Yu Ri, Mimiminu, Seo Bum June D Awards Iconic: SM Entertainment Nhóm nhạc xuất sắc nhất: ENHYPEN, RIIZE Nhạc phim hay nhất: N.Flying Biên đạo xuất sắc nhất: ILLIT, TWS Nhóm nhạc xuất sắc nhất: DAY6, QWER Video hay nhất: aespa, RIIZE Chuyến lưu diễn xuất sắc nhất: ENHYPEN, TREASURE Sân khấu xuất sắc nhất: P1Harmony, ZEROBASEONE Khám phá của năm: 82MAJOR, FIFTY FIFTY, KickFlip, tripleS, UNIS, YOUNG POSSE Giải thưởng UPICK Popularity – Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất: ENHYPEN Giải thưởng UPICK Popularity – Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất: tripleS Giải thưởng UPICK Popularity – Nghệ sĩ solo nam xuất sắc nhất: Lee Seung Yoon Giải thưởng UPICK Popularity – Nghệ sĩ solo nữ xuất sắc nhất: Wendy của Red Velvet Lựa chọn toàn cầu của UPICK (Nam): Zhang Hao của ZEROBASEONE Lựa chọn toàn cầu của UPICK (Nữ): Chaeyoung của TWICE

Dohoon của TWS bỏ lỡ sự kiện ký tặng người hâm mộ Trung Quốc vì vấn đề sức khỏe

Dohoon của TWS sẽ vắng mặt tại sự kiện fansign ở Trung Quốc, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23/2, do vấn đề sức khỏe, theo xác nhận của Pledis Entertainment. Theo công ty quản lý, Dohoon gần đây đột nhiên bị sốt và khó chịu về thể chất, khiến anh phải đi khám. Sau khi được bác sĩ khuyến cáo nghỉ ngơi và hồi phục, anh sẽ không thể tham dự sự kiện theo lịch trình.

Jungkook trở thành nghệ sĩ châu Á đạt 17 triệu người theo dõi trên Spotify nhanh nhất

Jungkook đã đạt được một cột mốc lịch sử khác, trở thành nghệ sĩ châu Á nhanh nhất vượt qua 17 triệu người theo dõi trên Spotify. Tài khoản cá nhân của nam thần tượng được ra mắt vào ngày 11/2/2022, đã đạt được con số phá kỷ lục này với tốc độ chưa từng có, tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng và sự thống trị toàn cầu của anh trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Theo Oneily Vibe, tài khoản Spotify của Jungkook đã ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong số tất cả các nghệ sĩ châu Á. Anh cũng lập kỷ lục với hơn 40 triệu người nghe hàng tháng, con số cao nhất từng đạt được bởi một nghệ sĩ solo K-pop.

Mặc dù chỉ phát hành một album solo, Jungkook đã tích lũy được tổng cộng 8,2 tỷ lượt phát trực tuyến trên tất cả các nền tảng, khiến anh trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và là nghệ sĩ châu Á nhanh nhất đạt được thành tích này.

Với Seven, Jungkook đã trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên và nhanh nhất vượt qua 2,2 tỷ lượt phát trực tuyến trên một bài hát duy nhất. Anh cũng trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên có ba bài hát vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến (Seven, Standing Next to You, Left and Right).

Album solo đầu tay của Jungkook, GOLDEN cũng đã thành công rực rỡ, trở thành album solo châu Á đầu tiên và nhanh nhất vượt qua 5,2 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Thành tích này giúp Jungkook trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên đạt được cột mốc này với một album phòng thu.

Sự xuất hiện bất ngờ của Karina (Aespa) trong teaser MV TOO BAD của G-Dragon làm phấn khích cộng đồng mạng

Huyền thoại K-pop, G-Dragon hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho sự trở lại rất được mong đợi của mình, với album đầy đủ Übermensch. Nghệ sĩ vừa tung ra đoạn giới thiệu MV chính thức cho ca khúc thứ ba trong album sắp ra mắt của mình, có tựa đề TOO BAD và có sự góp mặt của Anderson .Paak.

Giữa lúc mọi người đang phấn khích về video ca nhạc sắp ra mắt của G-Dragon, cư dân mạng đã rất ngạc nhiên khi thấy một gương mặt quen thuộc trong đoạn giới thiệu TOO BAD: Karina của aespa. Nữ thần tượng xuất hiện lộng lẫy chỉ trong vài giây, dựa vào một chiếc ô tô và xoay tóc, hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật mới của mình trong video ca nhạc.

Sự xuất hiện sắp tới của Karina cùng G-Dragon trong MV TOO BAD đã làm dấy lên làn sóng phấn khích trong cộng đồng mạng, những người hiện đang thảo luận về sự hợp tác bất ngờ này: Tôi cần phải xem nó sớm thôi, tôi phát điên vì tò mò; Phong cách của Karina ở đây đẹp quá. Tôi thực sự mong chờ video âm nhạc; Nó thật hấp dẫn và tuyệt vời... Làm sao anh ấy vẫn có thể luôn hợp thời trang ngay cả sau khi đã hoạt động trong 19 năm?; Nếu Karina xuất hiện trong video ca nhạc, thì tôi biết bài hát này sẽ tuyệt vời; Mới chỉ 11 giờ kể từ khi teaser ra mắt, nhưng đã có 660 nghìn lượt xem...; Tôi nổi da gà; Karina xinh quá, phong cách cổ điển nhưng vẫn rất hợp thời; Tôi có thể nói rằng đây sẽ là một kiệt tác; G-Dragon và Karina có điểm chung: họ đều đứng đầu trong mỗi thế hệ của mình...

Jang Won Young của IVE vượt mặt Rosé và Jennie của BLACKPINK

Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của tháng này cho từng thần tượng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 1.730 thần tượng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 21/1 đến ngày 21/2.

Jang Won Young của IVE đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 8.720.413, đánh dấu mức tăng 68,63 phần trăm trong số điểm của cô kể từ tháng 1. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của cô bao gồm "Lucky Vicky", "REBEL HEART" và "elementary school president", trong khi các thuật ngữ liên quan xếp hạng cao nhất của cô gồm: "far ahead", "grow" và "record". Phân tích tích cực - tiêu cực của Jang Won Young cũng cho thấy số điểm là 93,20% phản ứng tích cực. Rosé và Jennie của BLACKPINK chia nhau đứng thứ hai và ba. Trong khi đó, Karina của aespa xếp thứ tư và An Yu Jin của IVE đứng ở vị trí thứ năm.