Điểm tin Kbiz ngày 3/3/2025: Lisa 'dậy sóng' Oscar 2025, Hearts2Hearts phá vỡ kỷ lục ngay khi ra mắt

SVVN - Ngày đầu tuần sôi động với 'Lễ trao giải Oscar 2025' cùng nhiều tin tức gây chú ý của showbiz xứ Hàn.

THE BOYZ đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ chính fandom của mình

Một số dòng tweet về nhóm nhạc thần tượng này đã lan truyền trên X (trước đây là Twitter), tất cả đều chỉ trích các thành viên THE BOYZ đối xử tệ bạc và không trân trọng đối với fandom trong các sự kiện ký tặng fan.

Mọi chuyện khởi nguồn từ dòng tweet được lan truyền nhiều nhất của người dùng @zecxxxz hiện có hơn 6,8 triệu lượt xem: "Sự cố Can’t Hold It In của THE BOYZ: Trong một sự kiện fansign, THE BOYZ liên tục bồn chồn và đứng dậy, nói rằng họ cần đi vệ sinh, dường như tất cả chỉ vì họ không muốn dành thời gian cho các fangirl. Đi vệ sinh à? Chắc chắn rồi, các thành viên THE BOYZ cũng là con người. Vậy nên, tất nhiên là họ có thể. Nhưng trong một sự kiện fansign mà mỗi fan chỉ được một phút để nói chuyện, ngay khi chúng tôi đến số thứ tự 50, họ bắt đầu đứng dậy từng người một và đi ra khỏi địa điểm cho đến khi một nửa trong số họ đã đi mất. Sau đó, họ quay lại khoảng năm phút sau. Luôn luôn có những thành viên rời đi như Younghoon, Hyunjae... Trên thực tế, Hyunjae cũng rời khỏi sự kiện nhanh nhất. Thật sự hụt hẫng, tổn thương… Tôi hy vọng họ sẽ suy ngẫm về những gì đã làm".

Sau đó, một dòng tweet từ người dùng @cdisodkjchdhxh đã chia sẻ những hình ảnh từ địa điểm tổ chức fansign… nơi chỉ có một số ít trong số 11 thành viên của nhóm ngồi, tương tác với người hâm mộ tham dự sự kiện. Một người dùng khác, @1ovnue cũng đã chia sẻ một video cho thấy chỗ ngồi của các thành viên bị bỏ trống trong khi sự kiện vẫn đang diễn ra.

Khi những dòng tweet này lan truyền, nhiều lời chỉ trích gay gắt từ những người hâm mộ lâu năm của THE BOYZ (những người khẳng định đã chứng kiến ​​hành vi như vậy lặp đi lặp lại) đã 'nổ ra': Nếu bạn đã từng đến buổi fansign của THE BOYZ, bạn sẽ hiểu điều này 50.000.000%. Họ luôn nói rằng bận rộn, nhưng tôi cũng đã trả tiền vé và dành thời gian để tham dự. Tuy nhiên, trong vòng 1 giờ đó, mỗi lần tôi chớp mắt là có người đã đi vệ sinh. Những lần đi vệ sinh này rất lâu mới quay trở lại; Họ nói rằng yêu chúng tôi rất nhiều, nhưng hành động lại không phản ánh điều đó, thực sự đáng thất vọng. Phải có lý do tại sao rất nhiều người hâm mộ lại nói những điều giống nhau cùng một lúc. Tất cả những gì người hâm mộ muốn là giao tiếp và được gặp họ thường xuyên hơn, nhưng thật bực bội khi THE BOYZ thậm chí không muốn làm điều đó; THE BOYZ dường như chỉ cần THE Bs khi điều đó có lợi cho họ trong quá trình bỏ phiếu, giành giải thưởng, nhận được hợp đồng chứng thực và trở lại. Ngoài những điều đó ra, tôi cảm thấy như họ không hề công nhận chúng tôi… Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy một nhóm nhạc thần tượng nào lợi dụng người hâm mộ của họ như thế này trước đây; THE BOYZ đã giảm thời lượng cuộc gọi video với người hâm mộ từ 3 phút xuống còn 2 phút vào ngày diễn ra cuộc gọi video, giảm số lượng người tham gia xuống còn 10 người và ngay cả đối với Polaroid, giờ đây tất cả đều là ngẫu nhiên. Tại sao họ lại trở nên vô tâm với người hâm mộ như vậy?; Có vẻ như THE BOYZ thích ý tưởng về THE Bs, nhưng khi nói đến việc dành thời gian cho từng người hâm mộ, họ lại ghét điều đó...

Những người hâm mộ K-pop khác cũng phản ứng với sự 'bùng nổ' của fandom THE BOYZ, lưu ý rằng hành động "bỏ đi" của các thần tượng thực sự là cảnh tượng chưa từng thấy ở các sự kiện fansign khác. Trong khi đó, THE BOYZ vẫn chưa có phản hồi nào trước những lời chỉ trích ngày càng tăng.

Hearts2Hearts phá vỡ kỷ lục ngay khi ra mắt

Theo Hanteo Chart, Hearts2Hearts đã phát hành album đơn đầu tay The Chase vào ngày 24/2, bán được tổng cộng 408.880 bản trong tuần đầu tiên phát hành (từ ngày 24/2 đến ngày 2/3), lập kỷ lục mới về doanh số bán tuần đầu tiên cao nhất từ bất kỳ album đầu tay nào của nhóm nhạc nữ cho đến nay. Kỷ lục trước đó thuộc về BABYMONSTER, nhóm đã bán được 401.287 bản mini album đầu tay, BABYMONS7ER trong tuần đầu tiên phát hành vào tháng 4/2024.

Câu nói của nữ diễn viên kỳ cựu Park Jung Soo về cố diễn viên Kim Sae Ron tác động mạnh đến cộng đồng mạng

Vào ngày 16/ 2, giờ Hàn Quốc, nữ diễn viên Kim Sae Ron đã qua đời một cách thương tâm ở tuổi 25. Sau khi cô qua đời, nhiều người trong ngành giải trí đã lên tiếng phản đối sự chỉ trích của công chúng mà cô phải đối mặt sau khi dính líu đến vụ việc lái xe khi say rượu. Nữ diễn viên kỳ cựu Park Jung Soo đã xuất hiện trên kênh YouTube của nam diễn viên Noh Joo Hyun và cũng đề cập đến chủ đề về sự ra đi của Kim Sae Ron, nhưng theo góc nhìn hai chiều, hiện đang gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Park Jung Soo đã nhắc đến vụ việc lái xe khi say rượu của Kim Sae Ron và cho rằng hậu quả cuối cùng bắt nguồn từ chính hành động của cô ấy: "Một người của công chúng cần phải cẩn thận với hành động của mình vì hành vi của họ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác tham gia vào một dự án với họ".

Nhưng đồng thời, nữ diễn viên cũng không quên chỉ ra những tiêu chuẩn bất khả thi mà công chúng áp đặt cho những người nổi tiếng: "Có những người để lại bình luận có xu hướng rất gay gắt với người nổi tiếng. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể đối xử với họ giống như những người bình thường hơn một chút, ở đâu đó ở giữa". Khi nhóm sản xuất đề cập đến những khó khăn tài chính được báo cáo của Kim Sae Ron, khi cô bị yêu cầu trả hàng tỷ Won tiền phạt sau vụ việc lái xe khi say rượu, Park đã làm rõ rằng, những người nổi tiếng thường không khá giả như mọi người nghĩ. Nữ diễn viên giải thích rằng, trong khi một số người trong số họ kiếm đủ tiền để trả hết các khoản nợ lớn một cách nhanh chóng, thì hầu hết không nhận được hơn 2 triệu Won (khoảng 1.370 đô la Mỹ) đến 3 triệu Won (khoảng 2.050 đô la Mỹ) cho mỗi tập phim dài 60 phút của một dự án.

Lisa của BLACKPINK khoe “một khía cạnh khác” tại lễ trao giải Oscar 2025

Lisa của BLACKPINK, người có sự nghiệp diễn xuất đang 'cất cánh' với vai diễn Mook trong mùa thứ ba của The White Lotus (HBO), đã được vinh dự biểu diễn tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 vào hôm nay cùng Doja Cat và RAYE.

Đúng như mong đợi từ một biểu tượng K-pop dẫn đầu xu hướng, Lisa đã sải bước trên thảm đỏ trong bộ tuxedo phá cách, thanh lịch được thiết kế riêng từ nhà thiết kế MARKGONG, làm nổi bật vóc dáng đồng hồ cát của nữ thần tượng. Lisa chia sẻ với E! News rằng cô muốn thay đổi để "trông thật ngầu", cho thấy một khía cạnh khác của cô trong lễ trao giải Oscar vì cô đã từng diện nhiều mẫu váy trên thảm đỏ trước đây.

Lễ trao giải Oscar 2025 do Conan O’Brien dẫn chương trình đã được phát trực tiếp trên ABC và phát trực tuyến trên Hulu.

Kết quả giải Oscar 2025 Phim hay nhất: Anora. Nam chính xuất sắc: Adrien Brody, phim The brutalist. Nữ chính xuất sắc: Mikey Maddison, phim Anora. Nam phụ xuất sắc: Kieran Culkin, phim A real pain. Nữ phụ xuất sắc: Zoe Saldaña, phim Emilia Pérez. Đạo diễn xuất sắc: Sean Baker, phim Anora. Dựng phim xuất sắc: Anora. Kịch bản gốc hay nhất: Anora. Kịch bản chuyển thể hay nhất: Conclave. Phim quốc tế hay nhất: I'm still here (Brazil) bằng tiếng Bồ Đào Nha. Quay phim xuất sắc: The brutalist. Phim hoạt hình hay nhất: Flow. Phim hoạt hình ngắn hay nhất: In the Shadow of Cypress. Phim tài liệu hay nhất: No other land. Phim tài liệu ngắn hay nhất: The only girl in the Orchestra. Thiết kế trang phục xuất sắc: Wicked. Phim ngắn người đóng hay nhất: I am not a robot. Nhạc phim gốc hay nhất: The brutalist. Trang điểm và làm tóc xuất sắc: The substance. Âm thanh xuất sắc: Dune: Part two. Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất: El Mal, phim Emilia Pérez. Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Dune: Part two. Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Wicked.

Top 5 thần tượng nam trong mắt người hâm mộ đồng tính nữ

Trên một diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã bình chọn Top 5 thần tượng nam được yêu thích nhất bởi những người hâm mộ đồng tính nữ. Cuộc thăm dò có 277 người tham gia với 1447 phiếu bầu thu hút 3,6tr lượt xem và tương tác.