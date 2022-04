Điều bạn cần biết trước khi cùng 'Doctor Strange' bước vào đa vũ trụ hỗn loạn

SVVN - Phía sau phù thủy tối thượng "Doctor Strange" được yêu mến hàng đầu Vũ trụ điện ảnh Marvel là nam diễn viên Benedict Cumberbatch, một tài năng đáng nể và xứng đáng trở thành thủ lĩnh mới của các siêu anh hùng.

Đam mê diễn xuất từ thuở nhỏ, khởi đầu rực rỡ với sân khấu kịch

Sinh năm 1979 tại London, trong gia đình có bố mẹ đều là diễn viên, Benedict Cumberbatch sớm nuôi ước mơ diễn xuất. Từ năm 12 tuổi, nam diễn viên đã lần đầu đứng trên sân khấu để thể hiện vở kịch A Midsummer Night's Dream của đại thi hào Shakespeare. Được thầy giáo ở trường gọi là “diễn viên nhí xuất sắc nhất”, Benedict Cumberbatch sớm chứng tỏ đây chỉ là bước đầu trong sự nghiệp liên tục thăng tiến, đạt đến đỉnh cao mới của mình.

Từ năm 2001, tài tử Benedict Cumberbatch liên tục được lựa chọn cho vai chính trong các vở kịch lớn. Thời điểm ấy, những khán giả yêu sân khấu kịch Anh Quốc có lẽ đã gặp Benedict Cumberbatch trong những vở kịch xuất sắc như Hedda Gabler hay After the Dance. Cũng nhờ vai George Tesman trong vở Hedda Gabler, nam diễn viên được đề cử giải thưởng Olivier Awards danh giá ở hạng mục 'Nam phụ xuất sắc nhất'.

Bén duyên với phim truyền hình và cú “bật nhảy” lên tốp những diễn viên hàng đầu Hollywood

Thời điểm tham gia đóng kịch, Benedict Cumberbatch cũng bắt đầu tham gia một số bộ phim truyền hình nhỏ của Anh Quốc. Vai chính đầu tiên của anh là vai Stephen Hawking trong phim Hawking của BBC năm 2004 - và cũng nhờ đó mà anh nhận được đề cử BAFTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Sự nghiệp đóng phim của Benedict Cumberbatch bùng nổ rực rỡ năm 2010, khi nam tài tử thể hiện nhân vật Sherlock Holmes trong bộ phim truyền hình Sherlock đình đám của đài BBC. Lần đầu tiên, khán giả được thực sự thấy khả năng diễn xuất thần sầu của nam diễn viên trong vai thám tử thiên tài nhưng hách dịch, xấu tính. Nhờ Sherlock, cái tên Benedict Cumberbatch ngay lập tức được xếp vào hàng top những tài tử “đáng gờm” nhất của làng phim Anh Quốc, “đút túi” vô vàn những giải thưởng lớn - nhỏ.

Thừa thắng đi lên với Sherlock, Benedict Cumberbatch tiếp tục để lại dấu ấn trong những bộ phim điện ảnh chính kịch, cùng các tác phẩm nổi trội như Tinker Tailor Soldier Spy, War Horse hay The Imitation Game đã mang về cho anh một đề cử Oscar.

Nam diễn viên liên tục tìm tòi và thử nghiệm những vai diễn mới mẻ, chinh phục khán giả không chỉ ở những vai chính diện mà còn gây ám ảnh bởi các nhân vật góc cạnh, đen tối hơn như trong phim Atonement hay 12 Years a Slave. Gần đây, Benedict Cumberbatch cũng tiếp tục nhận về đề cử Oscar thứ 2 trong sự nghiệp nhờ vai diễn cục súc, độc đoán và gia trưởng trong bộ phim The Power of the Dog.

Không chỉ được đánh giá cao ở các bộ phim chính kịch - tâm lý phức tạp, Benedict Cumberbatch còn hút hồn khán giả quốc tế khi đảm nhiệm nhân vật phù thủy Doctor Strange trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Góp mặt trong hàng loạt những dự án điện ảnh lớn của MCU, tài tử Benedict Cumberbatch giờ đây là một trong những cái tên trụ cột của vũ trụ điện ảnh này khi đang bước vào kỷ nguyên thứ 4, với những khái niệm về “đa vũ trụ” rộng mở.

Năm 2022, bom tấn Marvel đang rất được kỳ vọng là Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) sẽ tiếp tục ghi dấu sự “tung hoành” của tài tử Benedict Cumberbatch sau siêu phẩm Spider-Man: No Way Home vừa làm mưa làm gió. Chỉ từ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim, người hâm mộ đã phải “liêu xiêu” vì thần thái và lối diễn xuất quyến rũ, hút hồn của nam tài tử 45 tuổi.