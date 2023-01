Điều gì đang xảy ra với Nhã Phương đến nỗi ông xã Trường Giang phải nói: 'Em bị điên hả?'

SVVN - Nhã Phương dù dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự chú ý của mọi người. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ một điều về chồng Trường Giang khiến mọi người bất ngờ.

Tham gia diễn xuất, Nhã Phương luôn gắn với hình ảnh “ngọc nữ”, mang vẻ đẹp trong sáng nên Vnet rất bất ngờ khi cô xuất hiện tại Sao nhập ngũ 2023 cùng với những ‘sao Việt’ như: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Thiên Ân, rapper Mai Âm Nhạc, streamer Linh Ngọc Đàm, diễn viên Diễm My 9X, Thùy Anh và Trang Hý.

Đây là một chương trình thực tế đòi hỏi sự nỗ lực và lăn xả của các nghệ sĩ nên nhiều người thắc mắc liệu Nhã Phương có lại thể hiện hình ảnh khóc nữa như trên phim. “Bà mẹ bỉm sữa'' này thường được nhắc đến với hình ảnh mong manh, yếu đuối liệu sẽ có bao lần bật khóc trước những thử thách khắc nghiệt bậc nhất của đặc công nước?

Đáp lại điều đó, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân cho hay: “Thật ra, khi đọc những bình luận đó, Nhã Phương thấy bình thường. Vì đó là câu chuyện muôn thuở mà từ xưa đến giờ mọi người hay nhắc về Nhã Phương nên mình thấy bình thường không có vấn đề gì hết. Chỉ là muốn biết Nhã Phương như thế nào thì mọi người hãy xem show đi, chứ giờ có nói chắc cũng không tin".

Khi được hỏi liệu có mời Trường Giang tham gia chương trình này, Nhã Phương vui vẻ nói chồng sẽ không dám. Cô hài hước kể rằng, khi nói với Trường Giang sẽ tham gia Sao nhập ngũ thì ông xã phản ứng ngay: “Ủa em bị điên hả, ủa em sao vậy? Ở nhà đang sướng mà tự nhiên đi chi cực khổ vậy em!”. Dù nói vậy nhưng Nhã Phương bày tỏ, chồng luôn ủng hộ cô và rất cảm ơn Trường Giang đã luôn bên cạnh động viên mình.

Nhã Phương cũng kể rằng, sau khi tham gia chương trình trở về, da cô đen đi, người mệt mỏi và giờ giấc sinh hoạt thay đổi phần nào. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân đã được tham gia nhiều thử thách mà nếu không vào môi trường quân đội, khó lòng cô thực hiện được. Dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng những trải nghiệm từ chương trình lại vô cùng quý giá với nữ diễn viên.

Cùng xuất hiện với Nhã Phương, Diễm My 9X cũng là ‘mỹ nhân’ được chú ý, khi cô lần đầu tái xuất sau tin được bạn trai lâu năm cầu hôn. Diễm My 9X cho biết, điều mà cô mong muốn khi tham gia chương trình là mong các khán giả gần gũi với mình và mình cũng gần gũi hơn với khán giả.

Nữ diễn viên nói thêm: "Bởi vì trước giờ, các vai diễn mà My tham gia thì mọi người thường cảm thấy có điều gì đó hơi xa cách một chút, hơi kiêu kỳ. Nhưng thực sự, My muốn cho mọi người biết My cũng là một người rất thân thiện, tình cảm. Một điều quan trong khác nữa là mình muốn vượt qua nỗi sợ, giới hạn của bản thân mình”.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến từng góp mặt trong các chương trình thực tế thường xuyên có những màn tấu hài mặn mòi và nhiều phát ngôn ấn tượng. Đến với Sao nhập ngũ, Võ Hoàng Yến sẽ mang theo tính cách hài hước vốn có và “lầy lội” của mình đến khán giả.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân vừa trở về từ đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022 được các fan sắc đẹp yêu mến và dự đoán sẽ là "mầm non giải trí" trong chương trình.

‘Nàng Hậu’ gen Z kể: “Khó khăn lớn nhất khi tham gia đó là mình không có sức khỏe nhiều như trước. Bởi vì khi tham gia hai cuộc thi trong hai tháng thì sức khoẻ đi xuống dần. Nhưng không sao, sức khoẻ không liên quan đến sự ‘máu chiến' của mình và tinh thần đồng đội rất cao”.

Còn nữ diễn viên Thùy Anh tự đặt slogan “ở đâu khó, ở đó có Thùy Anh”. 'Ngôi sao' phim Gái già lắm chiêu muốn vượt qua những giới hạn trước nay của bản thân, thử nghiệm xem mình chịu cực được đến đâu. Đến với chương trình này, Thùy Anh không phải để cạnh tranh với các 'sao' khác của showbiz Việt, không phải để thắng người này người kia, chỉ muốn chiến thắng chính mình, chiến thắng Thùy Anh phiên bản những ngày cũ.