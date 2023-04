Độc đáo sản phẩm đèn của sinh viên làm từ nguyên liệu gỗ vụn thải ra

SVVN - Sau thời gian thiết kế và thi công, các bạn sinh viên ngành Thiết kế Nội thất, trường ĐH Văn Lang đã ra mắt 44 sản phẩm đèn sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ vụn thải ra từ các nhà máy chế biến, sản xuất đồ gỗ, đáp ứng mục tiêu 17 tiêu chí phát triển bền vững mà UNESCO (SDG) đề ra.

Đồng hành cùng các bạn sinh viên ngay từ những giai đoạn đầu tiên, ThS Lê Long Vĩnh - Trưởng ngành Thiết kế Nội thất chia sẻ: “Chỉ vẻn vẹn 4 ngày để triển khai thực hiện ý tưởng nhưng tôi và Ban Giám khảo hoàn toàn bất ngờ trước sự sáng tạo của các bạn sinh viên. Qua đôi bàn tay của các bạn, những mảnh gỗ vụn không trọn vẹn nay được khoác lên màu áo mới, trở thành những tác phẩm đẹp về bố cục và hiệu quả về ánh sáng”.

Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia thiết kế nội thất, các đại diện nhãn hàng đến tham quan và ủng hộ cho các tài năng trẻ.

Đến dự triển lãm, Công ty TNHH Điện tử ELEK đã mời 8 sản phẩm tiêu biểu do sinh viên Văn Lang thực hiện, tham gia buổi triển lãm chủ đề chiếu sáng “Thinking in colors” do tạp chí ELLE tổ chức vào ngày 31/3. Đồng thời, ELEK cũng đã tài trợ 2 suất học bổng về chiếu sáng miễn phí cho 2 sinh viên có tác phẩm ấn tượng tại triển lãm.

Cuộc thi "Thiết kế đèn từ vật liệu tái sử dụng" với chủ đề “Radiance from the Unexpected” do ngành Thiết kế Nội thất (khoa Mỹ thuật và Thiết kế, trường ĐH Văn Lang) phối hợp với các đơn vị đối tác đồng tổ chức. Đây là cơ hội để sinh viên kết nối với các doanh nghiệp uy tín đầu ngành, sáng tạo các sản phẩm mang tính ứng dụng cao trong đời sống, đồng thời gắn với 17 tiêu chí phát triển bền vững của UNESCO (SDG).

Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, sinh viên sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ vụn thải ra từ các nhà máy chế biến, sản xuất đồ gỗ để tạo ra sản phẩm đèn dùng trong không gian nội thất hoặc ngoại thất. Từ ngày 27- 31/3, các tác phẩm đã được trưng bày tại khu vực sảnh tòa A, cơ sở chính trường ĐH Văn Lang để đông đảo các bạn sinh viên TP. HCM được thưởng lãm.

Cùng ngắm những sản phẩm đèn sáng tạo, tận dụng nguyên liệu gỗ vụn thải ra do sinh viên trường ĐH Văn Lang thiết kế. (Ảnh: ĐH Văn Lang)