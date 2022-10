Dù bị cáo buộc 'đạo nhái như sao y bản chính' NCT 127, nhưng tân binh ATBO vẫn sẽ tham dự 'AAA 2022'

SVVN - Chuyện có cùng ý tưởng hay định hướng hình ảnh giữa các nhóm nhạc thần tượng không còn quá xa lạ, tuy nhiên, trường hợp của tân binh ATBO được cho là nhóm đang cố gắng sao chép "lộ liễu hết mức có thể" NCT 127, khiến cho fan hâm mộ đôi bên đều cảm thấy "phẫn nộ", nhất là khi ATBO sẽ tham gia "Asia Artist Awards 2022" vào ngày 13/12 tới đây.

Tân binh ATBO mới đây đã chính thức công bố poster quảng bá cho mini album thứ 2 trong sự nghiệp - The Beginning: 始作. Sẽ không có gì đáng nói nếu như nhìn vào tấm poster này người ta lập tức thấy được hình ảnh của NCT 127.

Mọi yếu tố từ ý tưởng, phông nền hay trang phục của các thành viên ATBO đều có sự tương đồng lớn với một trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của NCT 127 là Kick It.

Kick It của NCT 127 lấy cảm hứng từ huyền thoại Lý Tiểu Long, vậy nên concept của cả lần trở lại đó của NCT 127 đều có chất Trung Hoa. Từ vũ đạo cho đến lời bài hát đều có nhắc đến Lý Tiểu Long. NCT 127 đã nhận được rất nhiều lời khen cho concept độc đáo của mình.

"Một lần có thể là vô tình nhưng đến lần thứ 2 thì không thể bao biện", là ý kiến của NCTzen (cộng đồng fan hâm mộ NCT) khi phát hiện ra đây không phải lần đầu tiên ATBO "đạo nhái" NCT 127.

Ngay trong ca khúc ra mắt mang tên Monochrome, ATBO đã "bê nguyên" đoạn vũ đạo đặc trưng của Kick It về và biến thành vũ đạo bài hát của mình. Từ nhịp điệu, chuyển động cho đến cách sắp xếp đội hình được nhận thấy có sự tương đồng lớn. Và cư dân mạng còn tìm ra được, ATBO đã từng cover lại Kick It của NCT 127, vậy nên không thể bao biện rằng nhóm không biết về động tác này trước đó.

Bình luận của cư dân mạng: "Quá giống chứ không phải giống vừa"; "Giọng với cách hát cũng na ná cơ, tôi đã tưởng là bài mới của NCT hay gì đó"; "Fan NCT đây và thấy thật nực cười, ai bảo không giống được thì chịu"; "Hả? Tôi thậm chí không phải là fan của NCT nhưng tôi đã nghĩ đến họ ngay lập tức. Giống cực giống"; "Tôi còn nghĩ đó là một nhóm nhạc chuẩn bị cho Halloween luôn"...

Tuy nhiên, fan hâm mộ NCT và cư dân mạng đều kêu gọi nên cáo buộc "đúng người đúng việc". Đây là chiêu trò marketing từ phía công ty, bản thân ATBO không có quyền quyết định trong việc này. Vậy nên không "tấn công ATBO dưới mọi hình thức".

Nhiều người còn đùa rằng, không phải bỗng dưng cư dân mạng Việt Nam hay gọi SM Entertainment là "Sách Mẫu". Theo thống kê, concept hay bài hát của các nhóm nhạc thần tượng đến từ SM hay được các công ty khác "học hỏi" nhất.

ATBO (trước đây gọi là ABØ) là 7 thành viên chiến thắng cuối cùng của chương trình sống còn The Origin - A, B, Or What? thuộc IST Entertainment. Nhóm bao gồm 7 thành viên: Oh Junseok, Ryu Junmin, Bae Hyunjun, Seok Rakwon, Jeong Seunghwan, Kim Yeonkyu và Won Bin. ATBO chính thức ra mắt vào 27/7/2022 với mini album The Beginning: 開花.