Đừng bao giờ nhìn ảnh những nhân vật này lúc nửa đêm kẻo bạn sẽ gặp ác mộng

SVVN - Sau gần hai thập kỷ làm phim với nhiều tựa phim “tỷ đô”, đạo diễn James Wan đã tạo dựng được tên tuổi của mình tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Với khả năng hù dọa đỉnh cao của mình qua mỗi tác phẩm, James Wan đã tạo ra hàng loạt nhân vật kinh dị với tạo hình “gây thương nhớ”, khiến khán giả không thể nào quên sau khi xem phim.

Con rối Billy

Nhắc đến James Wan thì sẽ không thể không nhắc đến nhân vật làm nên thương hiệu của anh - Jigsaw trong loạt phim Saw. Jigsaw là một tên sát nhân khét tiếng và bệnh hoạn. Hắn luôn xuất hiện dưới hình dạng con rối gỗ đáng sợ Billy và câu nói quen thuộc “Tôi muốn chơi một trò chơi”. Jigsaw luôn bắt cóc và mang các nạn nhân đến với trò chơi hành xác đáng sợ để thử thách ý chí sống sót.

Con rối đáng sợ Billy đại diện cho nhân vật Jigsaw này được chính James Wan lên ý tưởng và phác họa ngay từ ban đầu. Và thay vì đưa ý tưởng này cho những người thiết kế phục trang chuyên nghiệp, vị đạo diễn này cũng tự thiết kế con rối đáng sợ này và mang nó lên màn ảnh.

Ác quỷ ma sơ Valak

Xuất hiện trong phần thứ 2 của loạt phim The Conjuring, ác quỷ ma sơ Valak đã được James Wan giới thiệu đến khán giả trong trang phục nữ tu cùng tạo hình cực kỳ đáng sợ. Valak được xem là ác quỷ quỷ quyệt nhất và nổi tiếng nhất trong Vũ trụ kinh dị The Conjuring, “mở đường” cho nhân vật này có một phần spin-off mang tên The Nun (Ác quỷ ma sơ).

Được biết, vị đạo diễn tài năng này đã mất rất nhiều thời gian để phác họa tạo hình của ác quỷ Valak. Trong một buổi phỏng vấn với báo giới, để tạo ra Valak, đạo diễn James Wan đã lấy cảm hứng từ một thực thể tà ác mà nhà ngoại cảm Lorraine Warren đã đụng độ ngay trong căn nhà của mình. Bà quả quyết rằng bà đã bị ám và tấn công trong chính ngôi nhà của mình. Theo mô tả của Lorraine, thực thể này như một xoáy lốc đen với mũ trùm đầu.

Búp bê quỷ ám Annabelle

Không giống như Valak được lấy cảm hứng từ lời kể của nhà ngoại cảm Lorraine Warren, búp bê Annabelle là một thực thể có thật. Con búp bê nổi tiếng này đã gieo rắc tai họa cho rất nhiều người vào thập niên 1970 và hiện đang được bảo quản ở bảo tàng Ocult Warren ở Monroe, Connecticut. Để kiểm soát năng lực ma quái của con búp bê này, Annabelle được đặt bên trong một chiếc hộp gỗ dán dòng cảnh báo "Không được mở cửa” và bên cạnh có một cây thánh giá.

Không bỏ qua câu chuyện “người thật việc thật” này, đạo diễn James Wan đã mang Annabelle lên màn ảnh rộng. Nhân vật Annabelle của James Wan lần đầu tiên được xuất hiện trong bộ phim The Conjuring vào năm 2013. Vì phần đầu tiên của loạt phim này có sự cố vấn của nhà ngoại cảm Lorraine Warren nên đa phần các sự kiện trên màn ảnh đều tái hiện dựa trên các sự kiện có thật, bao gồm cả những lời kể rùng rợn về con búp bê này.

“Con quỷ dữ” trong Malignant (Hiện thân tà ác)

Là một “bậc thầy hù dọa” trong giới làm phim kinh dị, trong tác phẩm mới của mình mang tên Malignant, James Wan đã mang đến một nhân vật quỷ dữ bí ẩn. Trong trailer được hé lộ trước đó, cuộc sống của nhân vật chính Madison bị đảo lộn bởi những ảo ảnh đáng sợ. Trong những ảo ảnh đó, cô đã nhìn thấy một con quỷ dữ giết hại nhiều mạng người và cô nhận ra, “con quỷ dữ” đó có liên quan đến Gabriel – một người bạn tưởng tượng thời thơ ấu của cô.

Tuy nhiên, với những màn giết chóc tàn bạo của “con quỷ dữ” được tiết lộ trong trailer, Malignant dường như còn bạo lực và máu me hơn nhiều lần so với những phim kinh dị tâm linh trước đây của James Wan, hứa hẹn sẽ mang đến một nhân vật đáng sợ không kém Valak hay Annabelle.