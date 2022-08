SVVN - Dành niềm yêu thích và đam mê với Nhiếp ảnh, Thủy Tiên đã lựa chọn “bứt phá” bản thân, thoát khỏi vùng an toàn. Từ một người hướng nội, khép kín, cô bạn đã làm nên những điều bản thân chưa bao giờ nghĩ đến.

Mai Thủy Tiên (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Với sở thích chụp ảnh, trồng cây, đọc sách và đặc biệt niềm đam mê gắn liền với Nhiếp ảnh. Là một người yêu cái đẹp và muốn tạo ra cái đẹp, Thủy Tiên mong muốn có thể lưu giữ khoảnh khắc, lưu giữ những điều đẹp nhất của những người đã gặp hoặc tìm đến Tiên để chụp ảnh, hay những điều tươi đẹp trong cuộc sống, những nơi bản thân cô bạn đã đi qua.

Vốn bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể chụp được ảnh chân dung hay trở thành mẫu ảnh. Bởi vì trước đây, Thủy Tiên từng là một người hướng nội, khép kín và đầy tự ti, ngại ngùng. Do đó, khi ấy cô bạn chỉ thích chụp và gửi gắm nội tâm của riêng mình vào những bức hình phong cảnh, thiên nhiên, đường phố.

Thủy Tiên chia sẻ: “Trước đây, mình không dám chụp ảnh con người. Tuy nhiên sau đó, mình đã nghĩ rằng, tại sao mình không thử bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trải nghiệm những điều bản thân nghĩ sẽ không bao giờ làm. Và, mình đã thử! Thật may mắn khi bản thân mình đã làm khá ổn ở mảng này, tuy không phải là quá xuất sắc, nhưng mình cảm thấy mình đã cố gắng, dám trải nghiệm, dám thay đổi bản thân để dần tốt lên. Hiện tại, mình vẫn đang học hỏi, nỗ lực, trau dồi thêm kỹ năng của bản thân, để có thể vững bước trong lĩnh vực này. Vậy nên, mình hy vọng rằng, các bạn đừng sợ ngã, sợ bản thân làm không tốt. Hãy thử, hãy cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn, đừng để những nỗi sợ hãi níu chân bạn trên con đường khám phá bản thân”.

Từ một cô gái không có nhiều kỹ năng về chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, đi lên từ "con số 0". Nhưng thay vào đó, Thủy Tiên đã cố gắng, tự mày mò học hỏi qua các trang mạng xã hội, bên cạnh đó là thực hành thật nhiều. Và hiện tại, cô bạn đã tự tin đạt được sự công nhận, lòng tin của mọi người trong lĩnh vực. Phong cách ảnh mà Thủy Tiên theo đuổi là phong cách ảnh vintage, thơ mộng.

Được biết, hiện tại Thủy Tiên đang đợi kết quả thi Đại học. Cô bạn cũng tiết lộ, bản thân sẽ giữ Nhiếp ảnh là một niềm đam mê song song với ngành học bản thân theo đuổi. Với ước muốn, có thể làm cho cuộc sống của bản thân, gia đình thêm tươi đẹp, đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Hơn hết, là có thể đỗ được vào trường Đại học đúng như nguyện vọng. Dự định trong tương lai, ngoài việc rèn luyện, học tập tốt, Thủy Tiên sẽ cố gắng nâng cao thêm các kỹ năng, nuôi dưỡng, khám phá bản thân nhiều hơn nữa.

Một câu nói yêu thích của Thủy Tiên: “Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn” – (Nhà giả kim - Paulo Coelho).