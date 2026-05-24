Dương Tử độc hành 7 năm

SVO - Dương Tử độc thân 7 năm, từng từ chối một người cầu hôn giàu có. Cô dành 3 tháng để học một phương ngữ địa phương cho bộ phim truyền hình mới của mình và những bức ảnh cô không trang điểm trên phim trường đã xuất hiện, gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ.

Gần đây, nữ diễn viên 33 tuổi Dương Tử đang thu hút sự chú ý với bộ phim truyền hình mới Hoa ngọc lan nở, người lại đến, một dự án phim truyền hình cấp S+ của Trung Quốc. Trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim, Dương Tử đã gia nhập đoàn làm phim sớm ba tháng để hoàn toàn nhập vai. Để thể hiện chân thực hành trình nửa thế kỷ của nhân vật, cô đã học thuộc lòng tiếng Thượng Hải và tiếng Tứ Xuyên, luyện phát âm mỗi ngày. Những thước phim ghi lại cảnh cô tỉ mỉ học thuộc lời thoại trên phim trường đã được người hâm mộ ca ngợi là "sự tận tâm ở mức độ sách giáo khoa".

Về đời tư, Dương Tử vẫn độc thân suốt 7 năm. Cô đã công khai tuyên bố: "Ở giai đoạn này, tôi muốn tập trung vào sự phát triển bản thân và dành năng lượng cho những người và những việc có ý nghĩa". Thái độ kiên định này phản ánh tư duy độc lập của phụ nữ hiện đại.

Trong cuộc sống cá nhân, cô vẫn giữ được nét duyên dáng giản dị của một cô gái Bắc Kinh xưa, thích khám phá các nhà hàng địa phương với bạn bè và thưởng thức ẩm thực đường phố chính hiệu trong các con hẻm. Thời trẻ, cô từng bị gọi đùa là "cô gái trung niên" vì luôn mang theo bình giữ nhiệt, nhưng giờ đây những thói quen đó đã trở thành lối sống được người hâm mộ noi theo.

Là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ diễn viên sau năm 1990, Dương Tử luôn dành sự tôn trọng sâu sắc cho ngành giải trí. Cô thường xuyên nghiên cứu kịch bản trong giờ nghỉ quay phim và thư giãn bằng cách vẽ tranh và chơi piano. Album đầu tay Home with Snow vào tháng 6/2008 và những bài hát chủ đề do cô sáng tác cho các bộ phim truyền hình đã thể hiện niềm đam mê âm nhạc của cô. Khi được hỏi về ngoại hình, Dương Tử đã đáp lại bằng tài năng của mình: "Mục tiêu cuối cùng của một diễn viên là khiến khán giả quên đi ngoại hình và nhớ đến nhân vật mà họ thủ vai". Sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình mới, cô ngay lập tức dành thời gian chuẩn bị cho một dự án từ thiện, thể hiện trách nhiệm xã hội của một diễn viên thông qua hành động của mình.

Dương Tử vừa hoàn thành quay phim "Hoa ngọc lan nở, người lại đến".

Từ một cô gái xinh đẹp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đến một nữ diễn viên dày dạn kinh nghiệm, hành trình của Dương Tử minh chứng cho sức mạnh của sự tích lũy dần dần. Cô sẵn sàng tăng thêm mười cân cho một vai diễn và dám xuất hiện trên màn ảnh mà không trang điểm trong các quảng cáo. Phẩm chất chân thật và giản dị này chính xác là điều mà khán giả hiện đại đánh giá cao nhất ở người nổi tiếng. Trong khi những người cùng trang lứa đang vật lộn với nỗi lo tuổi tác, cô ấy đang bình tĩnh viết nên chương riêng trong sự nghiệp của mình.