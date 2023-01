Gặp gỡ đầu Xuân năm mới cùng Nam Vương sắc đẹp Hữu Nghị Quốc Tế 2022

SVVN - Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời sinh viên của Hoàng Việt An. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng An đã đạt được danh hiệu quốc tế: Mister Charming Friendship International 2022. Chàng sinh viên trường Đại học Thủy Lợi luôn không ngừng đắp bồi những kĩ năng của bản thân để chinh phục những đỉnh cao của cuộc đời.

Năm 2021 An đã tham gia Vietnam Fitness Model 2021 và dừng chân tại Top 10. Sau hơn 1 năm nỗ lực tập luyện và trau dồi An đã quay trở lại cuộc thi Fitness Model World Vietnam 2022 và đạt được Danh hiệu Á Quân 2. Sau 2 tháng An được sự tin tưởng của chủ tịch Quách Châu Anh Duy và giám đốc truyền thông Vũ Thái Bình chọn An là đại diện của Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế - cuộc thi Mister Friendship International 2022 (Nam Vương Hữu Nghị Quốc Tế ) tại thành phố Khon Kaen, Thái Lan. Là Á quân 2 của cuộc thi Fitness Model World Vietnam 2022 nên An nhận được sự ưu ái hỗ trợ trang phục từ nhiều nhà thiết kế trong suốt hành trình đi thi.

Đối với An, Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình sau một năm học hành, làm việc vất vả. Dù lịch trình công việc, học tập khá bận rộn nhưng An luôn cố gắng về sớm để có thể đón tết cùng gia đình và cùng bố mẹ chuẩn bị một cái tết tươm tất hơn mọi năm một chút. An thích không khí những ngày cuối năm vì An cảm nhận được không khí Tết đã ùa về với bao háo hức. Còn những ngày đầu năm (mùng 1,2,3) An sẽ dành thời gian cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng, cô, dì, chú, bác.

Bước sang năm 2023, với danh hiệu cao quý Nam Vương Sắc Đẹp Hữu Nghị Quốc Tế 2022, An sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhiều hơn nữa để hoàn thiện các kỹ năng và An sẽ thử sức thêm ở các lĩnh vực diễn xuất để phát triển tối đa bản thân và để không uổng với danh hiệu quốc tế. An mong rằng các bạn trẻ đang là sinh viên như An hãy học tập và làm việc theo tinh thần: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Ngoài việc học tập hãy luôn trau dồi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!

Sau Tết, An sẽ quay lại trường để hoàn thành chương trình học Đại học sau quãng thời gian tập chung đi thi. Mong muốn của An là có thể học cao hơn nữa để trở thành Thạc sĩ kinh tế vì An rất thích kinh doanh. An nghĩ rằng sắc đẹp phải đi cùng với tri thức nên An sẽ không ngừng học tập và trau dồi vốn kiến thức cũng như Ngoại ngữ để ngày càng nâng cao trình độ của mình.

“Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, An xin gửi lời cảm ơn 2 người anh, người sếp của An đó chính là chủ tịch của Fitness Model World Vietnam, thạc sĩ Quách Châu Anh Duy và giám đốc truyền thông Vũ Thái Bình đã trao cho An cơ hội. Không thể không nhắc tới những người thầy, người anh trong đại gia đình Fitness đã luôn ở bên động viên và hỗ trợ An trong suốt thời gian qua. An trân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa, Phòng, Ban, thầy cô của trường Đại học Thủy Lợi đã ưu ái và tạo điều kiện để An có thể có thành công như ngày hôm nay. Xin cảm ơn Bố Mẹ đã luôn ủng hộ ước mơ của con” – An bày tỏ.