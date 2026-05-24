Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'GGUM' của Yeonjun (TXT) bị sử dụng trái phép, BIGHIT MUSIC đưa ra cảnh báo

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Công ty BIGHIT MUSIC đưa ra tuyên bố về việc sử dụng trái phép bài hát 'GGUM' của Yeonjun (TXT).

BIGHIT MUSIC đã đưa ra thông cáo chính thức về việc sử dụng trái phép bài hát solo GGUM của Yeonjun (TXT) gần đây: "Chúng tôi đã xác nhận rằng bản nhạc bài hát GGUM của Yeonjun đã bị sử dụng trái phép và tải lên bất hợp pháp các nền tảng phát trực tuyến kỹ thuật số trong và ngoài nước. Để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp như yêu cầu gỡ bỏ bản nhạc trái phép khỏi các nền tảng phát trực tuyến bị ảnh hưởng để ngăn chặn việc phát tán thêm. Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, chúng tôi cũng đang xem xét các hành động pháp lý bổ sung. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết chống lại bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền lợi của các nghệ sĩ. Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào việc bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ tài sản trí tuệ và bản quyền của họ thông qua việc giám sát chặt chẽ. Thông tin từ người hâm mộ rất hữu ích trong các hành động mà chúng tôi có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ. Nếu bạn phát hiện bất kỳ trường hợp vi phạm bản quyền nào của các nghệ sĩ thuộc công ty chúng tôi, vui lòng báo cáo thông qua trang web “Báo cáo vi phạm bản quyền nghệ sĩ HYBE (protect.hybecorp.com). Chúng tôi chân thành cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các bạn dành cho TOMORROW X TOGETHER và Yeonjun".

yeonjun.jpg
Nhóm nhạc TXT (Tomorrow X Together) đã khởi hành đến Nagoya qua sân bay quốc tế Incheon vào ngày 21/5 để tham gia concert ‘2026 TXT MOA CON IN JAPAN’. TXT sẽ tổ chức concert đặc biệt kỷ niệm 7 năm thành lập, ‘2026 TXT MOA CON IN JAPAN,’ với tám buổi diễn tại bốn thành phố, bắt đầu với Aichi vào ngày 23 và 24/5, tiếp theo là Chiba vào ngày 27 và 28/5, Fukuoka vào ngày 16 và 17/6, và Hyogo vào ngày 23 và 24/6.
Tuệ Nghi
#Bảo vệ bản quyền nghệ sĩ #Sử dụng trái phép bài hát #Hành động pháp lý chống vi phạm #Quản lý quyền sở hữu trí tuệ #Vai trò của người hâm mộ trong bảo vệ nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục