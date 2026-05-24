'GGUM' của Yeonjun (TXT) bị sử dụng trái phép, BIGHIT MUSIC đưa ra cảnh báo

BIGHIT MUSIC đã đưa ra thông cáo chính thức về việc sử dụng trái phép bài hát solo GGUM của Yeonjun (TXT) gần đây: "Chúng tôi đã xác nhận rằng bản nhạc bài hát GGUM của Yeonjun đã bị sử dụng trái phép và tải lên bất hợp pháp các nền tảng phát trực tuyến kỹ thuật số trong và ngoài nước. Để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp như yêu cầu gỡ bỏ bản nhạc trái phép khỏi các nền tảng phát trực tuyến bị ảnh hưởng để ngăn chặn việc phát tán thêm. Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, chúng tôi cũng đang xem xét các hành động pháp lý bổ sung. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết chống lại bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền lợi của các nghệ sĩ. Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào việc bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ tài sản trí tuệ và bản quyền của họ thông qua việc giám sát chặt chẽ. Thông tin từ người hâm mộ rất hữu ích trong các hành động mà chúng tôi có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ. Nếu bạn phát hiện bất kỳ trường hợp vi phạm bản quyền nào của các nghệ sĩ thuộc công ty chúng tôi, vui lòng báo cáo thông qua trang web “Báo cáo vi phạm bản quyền nghệ sĩ HYBE (protect.hybecorp.com). Chúng tôi chân thành cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các bạn dành cho TOMORROW X TOGETHER và Yeonjun".