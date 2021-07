Hà Nội kích hoạt 15 đoàn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT

SVVN - TP. Hà Nội đang chủ động mọi tình huống để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thí sinh, cán bộ; xây dựng kịch bản tổng thể, chi tiết và tổ chức diễn tập đối với từng điểm thi.

Kích hoạt lại 15 đoàn kiểm tra

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay TP. Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD - ĐT Hà Nội đã thành lập 188 điểm thi với 4.235 phòng thi; huy động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Đây là kỳ thi nhận đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng về việc bảo đảm tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, TP. Hà Nội kích hoạt lại 15 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, tham gia vào công tác tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát; quán xuyến mọi việc và chịu trách nhiệm trước cấp ủy về hiệu quả tổ chức kỳ thi tại điểm thi trên địa bàn được phân công.

Trong những ngày qua, 15 đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội triển khai kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án chống dịch COVID-19 cho kỳ thi… trong đó đáng chú ý là cuộc kiểm tra của Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh tại quận Đống Đa; Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tại quận Hoàn Kiếm và huyện Thường Tín; hay tại huyện Thanh Trì do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn; tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đều yêu cầu các quận không chủ quan bởi kỳ thi này số thí sinh nhiều hơn so với kỳ thi vào lớp 10 nên sẽ khó khăn hơn trong công tác tổ chức, phục vụ, các địa phương cần xây dựng các phương án bảo đảm phân luồng giao thông tại các điểm thi; không chủ quan đối với các tình huống bất thường của thời tiết; rà soát lại tất các các khâu tổ chức kỳ thi, các tình huống có thể phát sinh để chủ động xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

TP. Hà Nội đã sẵn sàng cho kỳ thi

Theo Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD - ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có một số điểm đáng quan tâm, thứ nhất là kỳ có số lượng thí sinh lớn với trên 101.000 thí sinh, tăng 22.000 thí sinh so với năm trước và là địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất; thứ hai là có hơn 4.000 thí sinh tự do dự thi, bao gồm cả thí sinh từ các Trung tâm GDTX, trường nghề có thí sinh đến từ địa phương khác nên cần chặt chẽ trong khai báo y tế; thứ ba là kỳ thi diễn ra trong các ngày trong tuần và dài hơn kỳ thi vào lớp 10 nên công tác phòng chống dịch vất vả hơn.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Đại, thuận lợi của Hà Nội là có sự tập dượt thành công trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào tháng 6/2021 nên sẽ không lúng túng trong kỳ thi này.

Trước ngày 5/7, các điểm thi trên địa bàn Hà Nội sẽ hoàn thành công tác diễn tập cho kỳ thi, đáp ứng tình trạng khẩn cấp, khống chế dịch đến mức thấp nhất để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra thành công, an toàn.

Các điểm thi diễn tập 5 tình huống nếu thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và đặc biệt an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ. Hầu hết tại các cổng trường sẽ bố trí đường để phân luồng, giãn cách và đo thân nhiệt thí sinh. Các thí sinh sau khi đo thân nhiệt và xịt khuẩn tay sẽ ra bảng xem sơ đồ phòng thi, tình nguyện viên sẽ hướng dẫn thí sinh lên các phòng thi…

Điểm mới nhất trong diễn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 so với kỳ thi lớp 10 THPT vừa qua là xử lý các tình huống phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết khi thí sinh có mặt tại điểm thi hoặc sau khi thi xong.