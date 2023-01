Hai điểm Hội hoa Xuân thu hút rất đông bạn trẻ đến 'check-in' ngay ngày đầu khai mạc

SVVN - Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Quý Mão 2023, với chủ đề 'Xuân phồn vinh' và Hội hoa Xuân Tao Đàn, với chủ đề 'Xuân an vui - Xuân thịnh vượng' đã thu hút nhiều bạn trẻ đến “check-in”, lưu lại khoảnh khắc ngập tràn sắc xuân ngay ngày đầu khai mạc.

Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Quý Mão 2023 thu hút, với chủ đề mới

Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Quý Mão 2023 diễn ra từ 15/1 đến 25/1 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), tại khu Hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. HCM, với chủ đề 'Xuân phồn vinh'.

Hội hoa Xuân nổi bật với 'Đường Xuân' - cung đường uốn lượn theo Hồ Bán Nguyệt, là nơi để truyền tải chủ đề chính. Ngoài ra, 'Đường Xuân' Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão được bố trí thành 3 phân đoạn trang trí, với ba chủ điểm lớn: 'Phú', 'Mỹ' và 'Hưng'.

Khu vực 'Phú' còn có đại cảnh gia đình Mèo, với những chú mèo linh vật của năm, trong trang phục truyền thống Việt Nam, xung quanh là những thỏi vàng, bao tiền vàng… như một lời chúc đoàn viên, thịnh vượng đầu năm.

Phân đoạn 'Mỹ' là các tiểu cảnh thể hiện nét đẹp giao lưu văn hóa của Việt Nam và một số quốc gia cùng đón Tết. Qua đó, tạo nên sự gần gũi và cảm giác thân thuộc cho người nước ngoài đang sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đón Tết Việt.

Phân đoạn 'Hưng' là các tiểu cảnh thể hiện sự phát triển và những hy vọng về tương lai tươi sáng với cột mốc là năm 2023, năm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng.

Ban Tổ chức Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cho biết, Hội hoa Xuân năm nay đặc biệt hơn vì cũng là dịp công ty hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập vào tháng 5/2023. Chủ đề năm nay là 'Xuân phồn vinh' - là thông điệp mà Ban Tổ chức muốn gửi đến du khách tham quan trong mùa Xuân đến, chúc người dân một năm mới bình an, hạnh phúc, phồn vinh.

Ngoài ra, năm nay Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão 2023 tiếp tục duy trì khu vực Chợ hoa Tết và mở cửa từ 23 đến 30 Tết, với khoảng 145 gian hàng hoa, kiểng đến từ các nhà vườn ở TP. HCM và các tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp...

Hội hoa Xuân Tao Đàn TP. HCM, với nhiều "kỳ hoa dị thảo"

Với chủ đề 'Xuân an vui - Xuân thịnh vượng', bạn trẻ tham gia Hội hoa Xuân Tao Đàn TP. HCM năm nay sẽ được thưởng lãm các thiết kế, cảnh quan mang đậm chất nghệ thuật, giàu ý nghĩa dân gian và các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ. Cổng chính trên đường Trương Định của Hội Hoa Xuân được cách điệu từ hình ảnh hai chú mèo đang đón chào du khách, bên cạnh đó là cụm gia đình mèo sum vầy trên nền hoa rực rỡ.

Tiếp đến, theo trục hồ dài từ cổng Trương Định đến Đền tưởng niệm Vua Hùng là hình ảnh của đoàn thuyền hoa được kết từ hoa lan hồ điệp và các chủng loại hoa tươi khác mang ý nghĩa một năm mới thuận buồm xuôi gió.

Các tiểu cảnh trên đồi cây xanh phía tay phải của trục hồ dài là những thảm hoa rực rỡ với các mô hình kết hoa, lá và cây xanh tạo thành khu vườn Xuân sinh động nhiều màu sắc của ngày Tết cổ truyền. Khu vực bồn biểu tượng với hình ảnh những chú mèo đang biểu diễn điệu nhảy như thể hiện sự thành công, vui vẻ của năm 2023 và hướng đến thành công của những năm kế tiếp…

Đến với Hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023, bạn trẻ còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mới lạ như: cây mai vàng cổ thụ; khu hoa ôn đới có hơn 200 hiện vật với các loại bộ sưu tập trà my rừng - trà my Úc, mai vàng Canada, bộ sưu tập hồng cổ, cây anh đào cổ thụ, đào thất thốn, đào ghép nhiều màu; cây có trái gồm chủng loại như ổi nhiều trái, vú sữa cổ thụ, đào tiên, lê ki ma; khu tiểu cảnh non bộ có 70 hiện vật lớn, nhỏ với nhiều mô hình mới lạ: tiểu cảnh gỗ kết hợp đá, tiểu cảnh mai vàng mừng Xuân...

Hội hoa Xuân còn quy tụ nhiều loại cây đặc sắc như bộ sứ ghép nhiều màu; bộ sưu tập các chủng loại lan rừng Việt Nam (thủy tiên, giả hạc, kim điệp… ); bộ sưu tập Dendro nắng - Dendro Xuân với các chủng loại đột biến, Catleya với nhiều chủng loại mới đặc sắc; các loại kiểng lá đột biến mới lạ; bộ sưu tập các loài cá biển, cá Koi, cá Beta…

Các bạn trẻ đến Hội hoa Xuân còn được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ca múa nhạc tạp kỹ, hài kịch theo chủ đề hằng ngày; biểu diễn lân sư rồng hằng đêm và sáng mùng 1, 2, 3 Tết, với sự tham gia của nhiều đoàn lân nổi tiếng; biểu diễn thư pháp, trà đạo…