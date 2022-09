Hai gia đình đang hạnh phúc, Sara Lưu và Jaykii bất ngờ hé lộ sự thật hôn nhân trong showbiz Việt

SVVN - Tái hợp với nhau sau 4 năm, bộ đôi "tri kỷ âm nhạc" Sara Lưu và Jaykii bất ngờ hé lộ nhiều khía cạnh về cuộc sống hôn nhân.

Cách đây 4 năm, Sara Lưu và Jaykii được khán giả trẻ yêu mến với ca khúc Đừng như thói quen, sau khi ra mắt bài hát này nhanh chóng 'gây bão' trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành một bản ‘hit’ đình đám của cặp đôi. Người hâm mộ của Sara Lưu và Jaykii luôn mong chờ một sản phẩm tiếp theo được ra mắt. Đến hiện tại sau khi dành thời gian cho gia đình nhỏ và cặp song sinh đã đi học, Sara Lưu quyết tâm trở lại với âm nhạc với ca khúc Để rồi tổn thương. Đây cũng là sản phẩm mở đường cho những dự án tiếp theo của "bà mẹ 2 con" trong thời gian tới.

Sara Lưu tên thật là Lưu Ngọc Duyên, xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Nữ ca sĩ bắt đầu nổi danh khi đạt Á quân Giai điệu chung đôi với bản 'hit' Đừng như thói quen cùng JayKii. Sau cuộc thi, cô quen và yêu nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Cặp đôi quyết định về chung nhà vào tháng 6/2019, sau chỉ 6 tháng hẹn hò. Cuối tháng 10/2020, Dương Khắc Linh và bà xã Sara Lưu vui mừng đón hai con trai sinh đôi Mickey và Jerry.

Từ ngày chào đời, hai nhóc tì nhà này cũng nhanh chóng trở thành những “hot baby” có sức ảnh hưởng không nhỏ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cuộc sống của vợ chồng Dương Khắc Linh và Sara Lưu cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì quá hạnh phúc.

JayKii có tên thật là Trần Anh Quân, được biết đến với nhiều bản 'hit': Chiều hôm ấy, Sao em nỡ. Vợ của nam ca sĩ là Trương Hoàng Mai Anh sinh năm 1993, là người mẫu, 'hot girl' có tiếng ở Hà Nội. Cô từng xuất hiện trong các MV cũng như các phim truyền hình, sở hữu tổng cộng hơn một triệu người theo dõi trên Facebook và Instagram.

JayKii và Trương Hoàng Mai Anh công khai hẹn hò sau khi tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Cặp đôi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo đăng ký kết hôn và có con chỉ sau một khoảng thời gian ngắn hẹn hò. Vào tháng 12/2021, nam ca sĩ và 'hot girl' Hà thành hạnh phúc khi chính thức chào đón con trai đầu lòng. Từ sự hoài nghi về chuyện tình của cả hai, khán giả bắt đầu ủng hộ cũng như chúc phúc cho cặp đôi này.

Trong lần trở lại với sản phẩm mới, Sara Lưu cũng hé lộ phần nào cuộc sống hôn nhân của mình. Nữ ca sĩ hài hước cho biết, hai vợ chồng cũng “nhạt nhòa”, yên bình. Cặp đôi cũng chưa từng cãi nhau đến mức chia tay hay “chuyện bé xé ra to”. Cô cảm thấy hạnh phúc khi mọi thứ rất êm đềm với ông xã. Sau khi lập gia đình, cách Sara Lưu hát cũng có sự thay đổi, khi có sự sâu lắng hơn trước.

Ca khúc Để rồi tổn thương do chính ông xã Dương Khắc Linh sáng tác, phần lời do Jaykii chấp bút và phần hoà âm phối khi do nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ thực hiện. Jaykii chia sẻ, sau khi xem bộ phim Hạ cánh nơi anh đã cho anh nhiều ý tưởng để hoàn thành phần lời của ca khúc này. Tuy nhiên, ca khúc mãi vẫn không thể hoàn thành vì dịch kéo dài liên tục 2 năm, rồi cả Sara Lưu và Jaykii đều trở thành bà mẹ và ông bố bỉm sữa. Đến thời điểm chín muồi, Sara Lưu lập tức 'rủ' Jaykii nhanh chóng hoàn thành sản phẩm này.

Sara Lưu chia sẻ khi ra mắt MV: "Sara rất hồi hộp với ca khúc lần này, vì lâu rồi mới trở lại với đường đua âm nhạc. Cảm giác lần này cũng giống như lần đầu tiên Sara ra mắt một sản phẩm âm nhạc. Không biết rằng ca khúc mới có được mọi người yêu mến hay không? Và con đường âm nhạc của mình sắp tới sẽ như thế nào? Hôm nay như là một trang mới, Sara muốn thật sự tập trung với con đường âm nhạc của mình".

Ông xã Dương Khắc Linh cũng hồi hộp không kém Sara Lưu. Khi được hỏi có ghen không vì vợ kết hợp với nam ca sĩ điển trai, Dương Khắc Linh vui vẻ cho biết anh không hề ghen vì bản thân rất tự tin và luôn tin tưởng bà xã của mình.

Về phần MV Để rồi tổn thương, Sara Lưu đã lên ý tưởng kịch bản trong suốt một tháng, cô trao đổi đạo diễn Nguyễn Lê Trung Hải muốn thực hiện MV theo hơi hướng cổ trang với một câu chuyện tình tay ba dễ hiểu nhất nhưng lại không quá nhiều drama. Trong MV, Sara Lưu vào vai một cô cung tỳ trong đoàn ca múa nhạc, Liz Kim Cương vào vai một nàng công chúa, cả hai cùng đem lòng yêu chàng nam nhân điển trai do Mạc Trung Kiên đảm nhận.

Cả Liz Kim Cương và Mạc Trung Kiên đều có những câu chuyện cười thú vị trong quá trình hoàn thành MV Để rồi tổn thương. Liz Kim Cương trêu ghẹo Sara Lưu khi chia sẻ, ban đầu, cô không có ý định tham gia đóng MV nhưng vì được vào vai công chúa và vì tình bạn 13 năm với Sara Lưu nên cô phải gật đầu đồng ý. Về phần Quán quân The Face, anh cho biết mình khá thoải mái đóng cặp với Sara Lưu. Nhưng trong một phân cảnh có nhiều tình tiết thân mật với Sara Lưu, anh bất ngờ thấy Dương Khắc Linh đứng sau lưng, khiến anh cảm thấy hơi "rén".