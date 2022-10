Halloween năm nay khán giả sẽ phải 'rợn tóc gáy' theo một cách kỳ lạ với hình tượng này

SVVN - Dòng phim kinh dị luôn là một trong những thể loại có sức hút và ăn khách nhất với khán giả. Vượt trên những màn hù dọa bất ngờ, nhiều hình tượng xuất hiện trong các bộ phim kinh dị như búp bê, chú hề… tưởng chừng rất bình thường nhưng lại ẩn chứa hàm ý kinh hoàng rợn tóc gáy và khiến khán giả không thể nào quên.

Những chú hề

Hình tượng chú hề trong các bộ phim kinh dị bắt nguồn từ hội chứng tâm lý có tên gọi Coulrophobia hay chứng sợ hề. Nhiều người cho rằng các chú hề giấu đi gương mặt tự nhiên của mình sau lớp trang điểm dày, luôn tỏ ra hạnh phúc thái quá có phần giả tạo, đem lại cảm giác không chân thật, nguy hiểm và khiến người khác sợ hãi.

Hình ảnh chú hề với chùm bóng bay đầy ấn tượng đã đi vào lịch sử điện ảnh và mãi gắn liền với ký ức kinh hoàng mang là Pennywise trong bộ phim It (Gã hề ma quái).

Búp bê

Chucky (trong loạt phim Child's Play), Annabelle (trong vũ trụ kinh dị The Conjuring), Billy (trong Dead Silence) hay Bill/Jigsaw (trong Saw)... là những con búp bê huyền thoại từng khiến nhiều mọt phim “rụng rời chân tay” và trở thành nỗi kinh hãi bất tận của khán giả.

Búp bê đã sớm xuất hiện từ rất lâu trong điện ảnh. Đây là một món đồ chơi quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em. Tuy nhiên, búp bê lại mang dáng dấp và hình ảnh của con người. Mục đích của chúng trong các bộ phim kinh dị thường truyền tải sự ma quái, là vật thể chứa đựng linh hồn cư ngụ, không được siêu thoát. Những con búp bê còn ám chỉ sự kiểm soát và thao túng…

Con thỏ

Thỏ cũng là một trong những hình tượng thường xuất hiện trong nhiều tác phẩm kinh dị và mang nhiều hàm nghĩa khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn về bộ phim Us, đạo diễn Jordan Peele từng chia sẻ: “Thỏ là loài động vật hai mặt. Chúng vừa dễ thương nhưng cũng rất đáng sợ”. Loài vật này tượng trưng cho sự tái sinh vì khả năng sinh sản của chúng. Đồng thời thỏ cũng là động vật thường được sử dụng để làm thí nghiệm. Số phận của nó tượng trưng cho cuộc đời của những người nhân bản trong phim: được sinh ra nhưng không phải để sống.

Một bộ phim kinh dị khác - The Hunt xoay quanh 12 người bị bắt cóc và trở thành trò tiêu khiển săn bắn cho một nhóm thượng lưu quyền lực - cũng nhắc đến con thỏ như một hàm ý của quyền lực, sức mạnh và sự tàn nhẫn qua câu chuyện thỏ và rùa chạy đua.

Nữ tu

Với các fan của dòng phim kinh dị, nữ tu đáng nhớ và ám ảnh bậc nhất không ai khác chính là ác quỷ Valak, xuất hiện trong các bộ phim The Conjuring 2 (Ám ảnh kinh hoàng 2), “Annabelle: Creation” (Annabelle: Tạo vật quỷ dữ), “The Nun” (Ác Quỷ Ma Sơ - 2018) và nhiều bộ phim khác thuộc vũ trụ “The Conjuring” (Ám Ảnh Kinh Hoàng) do đạo diễn thiên tài James Wan sáng tạo nên.

Halloween năm nay, khán giả sẽ được chào đón một nữ tu sĩ xinh đẹp và gan dạ thuộc phe chính diện trong bộ phim mang tên Prey for the Devil (Mồi quỷ dữ). Lấy đề tài trừ tà, trục quỷ, bộ phim có bối cảnh quỷ dị tại trường Công giáo St. Michael the Archangel, nơi những nạn nhân quỷ ám nghiêm trọng được chăm sóc đặc biệt. Sơ Ann trở thành “nữ sinh” đầu tiên trong lớp học về thuật trừ tà của các cha xứ. Theo thông lệ, công việc này vốn chỉ dành cho nam giới.

Cô đặc biệt tạo lập một mối quan hệ gần gũi với Natalie, một trong những nạn nhân quỷ ám nghiêm trọng nhất. Trong số tất cả các cha xứ tập sự, cô lại là người duy nhất có khả năng trấn an Natalie khi con quỷ trong cô bé thức giấc. Nhưng rồi những bí mật từ quá khứ dần được lật mở. Ann phải tìm ra đáp án cho câu hỏi: Con mồi thực sự mà quỷ dữ nhắm đến là ai?