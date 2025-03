Hàng nghìn bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ tại trường ĐH Văn Hiến

SVVN - Sáng 9/3, tại trường ĐH Văn Hiến (CS Bình Chánh) đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện ‘Chủ nhật Đỏ’. Hàng nghìn sinh viên đã tham dự và hiến máu tại Ngày hội.

Trường ĐH Văn Hiến và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu đã đăng cai tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ” 2025, mở đầu cho chuỗi ngày hội nhân văn, ý nghĩa tại TP. HCM.

Đây là lần thứ 6 trường ĐH Văn Hiến và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu đã đăng cai tổ chức chương trình này, trong đó có 4 lần liên tiếp vào các năm 2016, 2017, 2018 và 2019. Đến năm 2020, khi chuẩn bị cho sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần thứ 5 thì đại dịch COVID - 19 bùng phát và phải đến năm 2024, trường ĐH Văn Hiến, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu mới có cơ hội tiếp tục đăng cai chương trình và tổ chức thành công, mang lại sự lan tỏa lớn trong cộng đồng cán bộ, giảng, sinh viên…

Tiếp nối sự thành công đó, năm 2025, trường ĐH Văn Hiến và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu tiếp tục là đơn vị đăng cai "Chủ nhật Đỏ" lần thứ XVII năm 2025 tại TP. HCM thu hút hơn 3.000 người đăng ký tham gia. Bệnh viện Quân Y 175 là đơn vị đồng hành tiếp nhận máu của người tham gia chương trình.

Nguyễn Thị Mỹ Tâm (khoa Kinh tế - Quản trị, trường ĐH Văn Hiến) hào hứng mong chờ ngày hội "Chủ nhật Đỏ" để được san sẻ “giọt máu hồng” của mình.

“Năm trước, khi bước vào giảng đường đại học, mình đã đăng ký tham gia chương trình "Chủ nhật Đỏ" với mục đích ban đầu là để được gặp các Hoa hậu, các ca nghệ sĩ. Thế nhưng khi đến với chương trình, qua chia sẻ từ Ban Tổ chức, các câu chuyện nhân văn về việc hiến máu… nên mình đã chủ động đăng ký hiến”, Mỹ Tâm kể và cho biết, cảm giác lúc hiến máu dù run sợ vì đau nhưng trong tim lại tràn đầy hạnh phúc.

Từ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu và đặc biệt là ngày hội "Chủ nhật Đỏ", Mỹ Tâm cho hay, cô đã nhanh tay đăng ký tham gia chương trình, đồng thời giữ gìn sức khỏe tốt nhất để có thể được để tiếp tục được chia sẻ giọt máu hồng của mình.

Đã có 30 lần hiến máu, trong đó 6 lần tại “Chủ nhật Đỏ”, thầy Đinh Công Viễn Phương – Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh trường ĐH Văn Hiến cho rằng: “Chủ nhật Đỏ không đơn thuần là một chương trình hiến máu thường niên mà là một ngày hội của tình yêu thương và sự sẻ chia, nơi mà tấm lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ nhất”. Theo thầy Phương, ngoài việc tự mình đăng ký, thầy còn chia sẻ thông tin “Chủ nhật Đỏ” đến với sinh viên và người thân của mình và rất vui, ai cũng hưởng ứng tham gia chương trình.

Thượng úy Nguyễn Bảo An, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP. HCM (thuộc Bộ Công An) với 15 lần hiến máu nhưng cũng bày tỏ vui mừng và hào hứng khi tham gia "Chủ nhật Đỏ". “Việc hiến máu đối với bản thân tôi là chuyện quá bình thường song hiến máu trong không khí như một ngày hội, được giao lưu với nhiều tầng lớp khác nhau với một chuỗi các hoạt động ý nghĩa là điều khiến tôi thích thú”, Thượng úy An chia sẻ đồng thời kêu gọi người dân và bạn trẻ hãy cũng nhau tham gia hiến máu.

Chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ” với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức hằng năm với mục đích phát triển phong trào hiến máu tình nguyện và giải quyết việc thiếu máu điều trị trầm trọng tại các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán. “Chủ nhật Đỏ” đã tổ chức 16 năm liên tiếp và đã trở thành một phong trào hiến máu tình nguyện có uy tín và có sự lan tỏa trong xã hội. Trong suốt 16 năm qua, báo Tiền Phong tự hào cùng các đơn vị trong Ban Tổ chức, cùng với hệ thống Đoàn, Hội các trường đại học, học viện, doanh nghiệp, các lực lượng xây dựng Chủ nhật Đỏ đạt hai mục tiêu: Huy động số lượng máu mỗi năm, xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện.