Hành trình khám phá và trải nghiệm các công việc khác nhau của nữ sinh Ngoại thương

SVVN - Vân Anh hiện là sinh viên năm 3 Trường Đại học Lâm nghiệp. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục ở vùng quê Phúc Thọ. Khi 18 tuổi cô nàng đã không ngần ngại chọn học ngành sư phạm Toán học. Những tưởng, con đường nối nghiệp truyền thống gia đình sẽ là bến đỗ an toàn của bản thân, nhưng trong suốt hơn 1 năm theo học sư phạm Vân Anh chợt cảm thấy không phù hợp với ngành nghề này, vì không muốn giam mình trong 4 bức tường, cô bạn chia sẻ là thích được đi đó đây ngắm thiên nhiên rộng lớn. Đấy là một trong những lý do để cô chọn Đại học Lâm nghiệp.

SVVN - Trần Lê Trúc hiện là sinh viên năm cuối khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với lẽ sống theo đuổi sự tử tế và sự học khiêm cung, niềm đam mê mãnh liệt với cây mic, Lê Trúc đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua thất bại để gặt hái những dấu ấn của riêng mình. Hành trình trở thành Quán quân Cuộc thi Hùng biện Say to Succeed - Nói để thành công mùa XI là một trong những dấu ấn của chàng trai trẻ, cuộc thi do Câu lạc bộ (CLB) Hùng biện Mầm Sống Trường Đại học Ngân Hàng - TP. Hồ Chí Minh tổ chức.