Hành trình khẳng định cái tôi âm nhạc

SVVN - Bén duyên với rock từ cuối những năm THCS, Ủ Đăng Khoa (năm thứ ba, trường ĐH Sư phạm TP. HCM và Nhạc viện TP. HCM) quyết tâm theo đuổi đam mê, định hình cho mình phong cách nghệ sĩ trẻ đa năng.

“Mưa dầm thấm lâu”

Đăng Khoa chia sẻ, mình được ba mẹ cho đi học đàn từ nhỏ. Khi ấy, anh chưa tìm được niềm yêu thích dành cho âm nhạc mà chỉ đi học theo nguyện vọng gia đình. “Hồi nhỏ, mình ghét đi học đàn lắm. Cuối cấp THCS, mình có cơ hội gặp gỡ và theo học một người thầy. Dần dần, mình cảm thấy có hứng thú với âm nhạc, chắc là do “mưa dầm thấm lâu”. Giữa năm lớp 11, mình xác định nghiêm túc theo đuổi con đường này”, Khoa nhớ lại.

Hiện tại, Đăng Khoa học cùng lúc hai chuyên ngành ở hai trường đại học khác nhau: Ngành Quốc tế học (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) và ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ (Nhạc viện TP. HCM). “Quyết định này xuất phát từ việc mình cảm thấy con đường theo đuổi nghệ thuật khá bấp bênh. Học hai trường đại học giúp mình củng cố tương lai của bản thân khi vừa có thể tìm được việc làm ổn định, vừa không làm gián đoạn việc theo đuổi đam mê riêng”, Khoa nói.

Về việc phân bổ thời gian học tập, Khoa tâm sự: “Vì thời gian đăng kí học phần của hai trường cách nhau khoảng một tháng, mình cố gắng đăng kí học các môn bên Sư phạm vào buổi chiều, còn buổi sáng là dành cho Nhạc viện. Nhiều khi trùng khung giờ, mình chỉ còn cách tạm gác bên Sư phạm lại vì thời gian đăng kí học phần của trường trễ hơn nhạc viện”.

Tuy lịch học ở trường dày đặc, song Đăng Khoa vẫn cố gắng thu xếp thời gian buổi tối dành cho đam mê. Trước khi dịch bùng phát, Khoa thường đi biểu diễn ở cà phê "Hẻm ông Thổ Địa" vào thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần. Hiện tại, anh chủ yếu luyện tập giọng hát ở nhà.

Mỗi ngày, Đăng Khoa thường chọn 3 - 5 bài hát với tính chất khác nhau để luyện thanh. Tông bài cũng được thay đổi để phù hợp với mục đích luyện tập. “Không chỉ đứng một chỗ luyện giọng, mình kết hợp với việc chạy xe, chạy bộ… Để theo được dòng nhạc này, mình nghĩ, người nghệ sĩ cần có chất giọng, tùy thuộc dạng nào của rock thì sẽ cần các kĩ thuật phù hợp với dạng đó”, Khoa bộc bạch.

Không ngừng "dấn thân" với rock

Năm 2019, Ủ Đăng Khoa tham gia cuộc thi In Tune (cuộc thi hát tiếng Anh thường niên do BEE Club – CLB Anh văn trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG TP. HCM tổ chức) và giành giải Quán quân. Khoa chia sẻ về kỉ niệm vui khi tham gia chương trình: “Có một kỉ niệm thú vị là trong suốt các vòng thi, từ Sơ loại đến Chung kết, mình đều mặc đúng một cái áo khoác. Từ đó, nó trở thành câu chuyện Ủ Đăng Khoa và cái áo may mắn. Nhờ có cuộc thi, mình trở nên tự tin hơn; giọng hát và khả năng trình diễn được cải thiện đáng kể. Ban đầu, gia đình chỉ cho mình học đàn như một việc vui chơi chứ không ủng hộ lắm. Thế nhưng, sau khi thấy mình thử sức ở nhiều cuộc thi và gặt hái thành tích, mọi người cũng dần ủng hộ”.

Rock là thể loại âm nhạc “kén” người nghe và không còn thịnh hành ở Việt Nam như trước nên Đăng Khoa vẫn đang trên hành trình khẳng định bản thân. “Thời THCS, mình tình cờ nghe được bài Đường đến ngày vinh quang của nhóm nhạc huyền thoại Bức Tường khiến mình rất thích. Kể từ đó, mình “thấm” dần và chuyển qua nghe rock thường xuyên với những bài hát của Queen, Linking Park, AC/DC... Lúc đó, mình chỉ thích nghe thôi. Mãi đến năm lớp 11, mình mới đủ tự tin chinh phục dòng nhạc này. Mình đến với rock vì qua chất liệu âm nhạc này, mình có thể thoải mái sống thật với con người mình. Ở rock, mình thấy được sự hòa quyện giữa hai yếu tố: Sự bùng cháy, dữ dội bên ngoài và cái sâu sắc bên trong”.

Trần Lập (Thủ lĩnh nhóm nhạc Bức Tường) và Freddie Mercury (Vocal chính của nhóm nhạc Queen) là hai cái tên ảnh hưởng nhiều đến phong cách biểu diễn của Đăng Khoa. “Người định hình cho mình trong dòng nhạc này, cũng như thái độ làm việc, là thầy Ygaria Enuol. Mình cảm thấy may mắn khi được theo học thầy, dù chỉ vẻn vẹn nửa học kì ngắn ngủi. Trong quá trình làm việc chung với thầy, mình nhận ra được nhiều điều cần cải thiện và hướng phát triển ở bản thân”, Đăng Khoa chia sẻ.

Gần đây, Đăng Khoa tham gia chương trình âm nhạc dành cho sinh viên tại TP. HCM mang tên Chuyến xe âm nhạc. Đây tiếp tục là một cơ hội để Khoa chứng minh bản thân với dòng nhạc rock mà mình đang theo đuổi. Anh hào hứng: “Đây là cuộc thi lớn đầu tiên mình tham gia và lọt vào vòng ghi hình. Nó được xem như một bước tiến lớn trên con đường âm nhạc. Mình khá hài lòng vì mục đích ban đầu khi đến đây là thể hiện bản thân, lan tỏa tinh thần nhạc rock đến với nhiều người”.

Trong tương lai, Đăng Khoa hướng đến hình tượng nghệ sĩ trẻ đa năng: Tự sáng tác, sản xuất, xây dựng MV và trình diễn các sản phẩm âm nhạc của mình. Khoa cho biết, anh thường đưa các chất liệu đời thường vào trong sáng tác của mình.