Hành trình Tao Okamoto vinh danh diễn viên nữ Nhật Bản trong lịch sử Liên hoan phim Cannes

Tao Okamoto, người đóng vai chính trong phim Suddenly Feeling Unwell của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi đã trở thành nữ diễn viên Nhật Bản đầu tiên giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79.

Okamoto đến từ tỉnh Chiba. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu tại Nhật Bản ở tuổi 14 và chuyển đến Pháp vào năm 2006. Tận dụng chiều cao hơn 1m75 của mình, cô đã sải bước trên sàn catwalk của nhiều thương hiệu hàng đầu tại các show thời trang như "Tuần lễ thời trang Paris". Vào thời điểm đó, cô là một trong số ít người mẫu nữ Đông Á và được biết đến chủ yếu ở châu Âu và Mỹ với nghệ danh "TAO".

Kể từ khi xuất hiện với vai nữ chính trong bộ phim Hollywood năm 2013, The Wolverine, cô đã tích cực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô đã tham gia các phim như Batman v Superman: Dawn of Justice, Laplace's Witch và The Silent Service. Từ năm 2023, cô sinh sống tại Nhật Bản, và ngoài diễn xuất, cô còn sản xuất các phim ngắn do chính mình đạo diễn và viết kịch bản.

Suddenly Feeling Unwell lấy bối cảnh ở Paris. Phim miêu tả mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Marie-Lou (Efira), giám đốc một viện dưỡng lão ở ngoại ô, và Mari (Okamoto), một đạo diễn sân khấu người Nhật đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tên của họ khá giống nhau dẫn đến những cuộc đối thoại giữa hai người. Diễn xuất của hai nữ diễn viên, đan xen giữa tiếng Pháp và tiếng Nhật, đã nhận được nhiều lời khen ngợi ngay sau buổi chiếu chính thức. Bộ phim dự kiến ​​công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 19/6 và dựa trên cuốn sách cùng tên, gồm thư từ trao đổi giữa triết gia Maiko Miyano, người đang mắc bệnh ung thư, và nhà nhân chủng học y tế Maho Isono.

Người chọn Okamoto là đạo diễn Hamaguchi, người nổi tiếng quốc tế với giải Oscar cho "Phim truyện quốc tế hay nhất" cùng Drive My Car. Okamoto được cho là đã luyện tập phương pháp "đọc kịch bản" độc đáo của mình, bằng cách liên tục đọc thuộc lòng các câu thoại bằng giọng đều đều với đạo diễn gần như hằng tuần trong 10 tháng trước khi quay phim, để chuẩn bị cho những màn trình diễn đầy cảm xúc trong quá trình quay phim thực tế.

