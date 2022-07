Hari Won lộ diện sau tin đồn ly hôn nhưng chưa 'sốc' bằng việc Trịnh Thăng Bình nắm chặt tay Isaac

SVVN - Mới đây, hai 'nam thần' showbiz Trịnh Thăng Bình và Isaac vừa có khoảnh khắc khiến dân tình xôn xao khi nắm chặt tay nhau tại một sự kiện giải trí. Netizen không khỏi thắc mắc về điều này.

Trong sự kiện giới thiệu chương trình Vote for five, Đông Nhi, Trúc Nhân, Isaac, Trịnh Thăng Bình và Hari Won đã khiến dân tình “phát sốt” khi xuất hiện cùng nhau. “Mẹ bỉm showbiz” Đông Nhi đầy quyến rũ, với out-fit ôm sát khoe đôi chân dài. Nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại phong độ sau khoảng thời gian vấp phải tranh cãi liên quan đến fan hâm mộ. Giọng ca Khóc cũng là mentor nữ duy nhất trong show lần này.

Với kinh nghiệm dày dạn trong việc đào tạo nhóm nhạc, Đông Nhi cho biết: “Với Uni5 và Lip B, Nhi thực sự rất trân trọng hai nhóm nhạc của mình vì các bạn vẫn luôn nung nấu đam mê để tồn tại được đến tận bây giờ. Các bạn ấy có thể chưa đủ may mắn để tạo nên cái gì đó thật sự bùng nổ nhưng Nhi đã cho các bạn cơ hội để được làm nghề và được sống hết mình với đam mê”.

Do đó, sự hướng dẫn của nữ ca sĩ sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm “thực chiến” cho các thí sinh.

Trở thành tâm điểm của truyền thông chính là sự xuất hiện của Hari Won, khi tin đồn “hợp đồng hôn nhân” vẫn đang được netizen bàn tán. Bà xã Trấn Thành không hề đề cập đến vấn đề này. Cô chỉ tập trung vào vai trò ‘host’ bên cạnh bạn thân của chồng là Trịnh Thăng Bình. Hari Won từng là thực tập sinh cho công ty giải trí ở Hàn Quốc nên cô sẽ có những chia sẻ đồng cảm với các thí sinh.

Ngay trước đó, Trấn thành đã có bài đăng trên Facebook trả lời cho những tin đồn vừa qua:

Cái gì vậy trời? Em mới chụp một bộ ảnh mới! Rồi báo ghép mấy câu nói ngôn tình em đã nói ở chương trình NGƯỜI ẤY LÀ AI vô. Em thấy hay em post em khoe cái tự nhiên đồn 2 vợ chồng em tình cảm rạn nứt, sắp chia tay, rồi hết hợp đồng hôn nhân này nọ. Là sao trời? Mấy hôm nay em nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng em lắm rồi! Định im rồi, nhưng nói miết nên em nói ở đây một lần luôn nà! Để rà lại coi: Mới quen thì nói tui là người thứ ba. Quen rồi thì nói bà Heo có mới nới cũ. Đám cưới thì nói che mắt thiên hạ. Cả tháng nay đi quay phim mới đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ để post lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân. Sáng tạo ghê hôn? Cái gì cũng nói được! Hay thiệt chớ!. Đáp lại tất cả những tin đồn về chuyện hôn nhân của mình và bà xã Hari Won, anh xác định lại: “Giờ vậy hen! Mấy anh chị thử bới tô cơm, ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ dùm em: "Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký chi tới 5-6 năm dài dữ vậy"??? Thấy ghét, tui gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè!!! Coi coi chừng nào mấy bạn được đắc ý nha? Thấy hông nói cái làm tới, đồn hoài! Thiệt tình!!! Bớt bớt lại! Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị. Bớt lo cho vợ chồng em lại. Tụi em còn hạnh phúc lắm! Thậm chí không gây lộn luôn á, dù chỉ một câu! Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ! Tụi em ổn ạ!”.

Khi nghe Trịnh Thăng Bình sẽ làm chung, Hari Won hài hước: “Thôi chết rồi, không ổn rồi. Hai chị em quen biết nhau hơn 10 năm, cứ gặp nhau là như chó với mèo không thể nói chuyện nhẹ nhàng được”.

Nhưng đáng chú ý nhất trong 'dàn sao' này, Trịnh Thăng Bình và Isaac thể hiện sự thân thiết khi tay nắm tay bên nhau. Tấm ảnh chụp cả hai “tình tứ” nắm chặt tay khiến dân tình tò mò mối quan hệ giữa hai 'nam thần' đình đám này.

Với Trúc Nhân, đây là lần đầu tiên anh ngồi “ghế nóng” một chương trình thực tế. Trước đó, Trúc Nhân tiết lộ mình đã từ chối mọi lời mời vì: “Quyền sinh sát, loại thí sinh nằm cả trong tay mentor nên tôi không thích cảm giác đó, đến chương trình này, tôi thấy rất thoải mái”.

Đặc biệt, Vote for five chính là show sống còn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trao 100% quyền quyết định cho khán giả để tìm ra một nhóm nhạc thần tượng nam thế hệ mới. Chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy là nhà sản xuất show này. Anh nói: “Ước mơ của tôi là đưa thị trường giải trí Việt Nam thành một nền công nghiệp. Nghệ sĩ Việt rất thiệt thòi. Họ rất tài năng nhưng nền tảng thị trường quá yếu để họ trở thành thần tượng như với các nền công nghiệp nước ngoài. Tôi không dồn tham vọng vào mùa đầu tiên mà sẽ đi đường dài. Chương trình cũng không thể so sánh với các show tương tự nước ngoài từng làm”.