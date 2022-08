Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân

SVVN - Nguyễn Yến Nhi sinh năm 2003 tại một vùng quê ven biển thuộc tỉnh Nam Định, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mặc dù ngành nghề này lúc đầu không phải là đam mê và ước mơ của cô nàng nhưng có lẽ do cơ duyên mà trường Đại học Xây dựng cũng như khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng đã cho cô nàng với sự lựa chọn đúng khi Yến Nhi cảm thấy rất vui vì những gì mình đã học tập và được trải nghiệm tại ngôi trường này.

Từ nhỏ mình đã được bố mẹ định hướng theo ngành nghề của bố mẹ đó là tài chính, ngân hàng. Chạy theo định hướng của bố mẹ mình cũng dần chẳng biết bản thân thích gì và muốn gì. Chỉ đến lúc gần thi đại học mình mới biết bản thân thích trở thành một dược sĩ nhưng có lẽ là quá muộn để theo đuổi ước mơ đó… Mình trượt nguyện vọng mà bản thân đã đấu tranh với bố mẹ để đặt lên làm nguyện vọng đầu.

Ngày biết mình trượt nguyện vọng dược sĩ và thi đỗ vào ngôi trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng bản thân mình đã rất buồn, thất vọng và phải đối diện với những lời đàm tiếu, lời dị nghị đến từ gia đình, người thân, hàng xóm và bạn bè. Người thân nói rằng con gái mà lại theo học trường đó à, bạn bè thì bảo rằng trường đó khó, vất vả, nhọc nhằn lắm mày học nổi không… Thực sự thời gian đó mình đã rất áp lực, mệt mỏi và luôn tự hỏi bản thân: “Liệu đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn không, mình nên bỏ cuộc làm lại từ đầu hay cứ tiếp tục với lựa chọn của mình?”

Cuối cùng mình lựa chọn bước tiếp, hướng về phía trước, mình quyết định sẽ cố gắng và minh chứng cho mọi người thấy rằng mình làm được. Có lẽ tinh thần lạc quan, tính cách hướng ngoại mà mình được các bạn cùng lớp yêu mến bầu làm lớp trưởng. Không dừng lại ở đó mình cố gắng rèn luyện, học tập trau dồi kiến thức và không phụ lại sự cố gắng đó mình đã giành được suất học bổng xuất sắc của khoa.

Hiện tại Yến Nhi còn là một thành viên ban truyền thông khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng. Từ ngày vào ban mình trở nên tự tin hơn, có những kĩ năng mới như quay, chụp, edit, viết bài cũng như có thêm nhiều chuyến đi trải nghiệm, chuyến đi chơi xa cùng mọi người trong ban. Vào ban nói riêng cũng như vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội nói chung mình đã có thêm những người bạn thật sự hiểu và luôn lắng nghe sát cánh bên mình, có được sự quan tâm của thầy cô nhất là người thầy hiện đang làm trưởng ban truyền thông của mình.

Chia sẻ câu chuyện của bản thân, chia sẻ những gì mình đã trải qua, những gì mình đã và đang có thì mình hi vọng các bạn trẻ dù không thể theo đuổi những đam mê và ước mơ của bản thân thì hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan. Các bạn hãy suy nghĩ rằng những điều đến với mình là cái duyên, hãy biến cái duyên ấy trở thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân mình, cuộc sống của mình là do mình quyết định, đừng để ai sống thay cuộc đời mình, có lắng nghe nhưng để chọn lọc giúp bản thân trưởng thành chứ đừng sống vì những lời nói xung quanh.

Biết trân trọng và cảm ơn ngôi trường hiện tại mình đang theo học khi cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng. Mong ước thầy cô và bạn bè vẫn luôn tiếp tục đồng hành với mình trong những năm tháng sinh viên tiếp theo.