Hé lộ cảnh quay Kim Woo Bin lần đầu được đóng phim cùng người yêu tri kỷ Shin Min Ah

SVVN - Sau 6 năm yêu nhau và giữa tin đồn sắp kết hôn, một trong những cặp đôi trong mơ của showbiz Hàn, Kim Woo Bin và Shin Min Ah lần đầu cân nhắc xuất hiện cùng nhau trong "đội hình cực chất" của Our Blues.

Công ty quản lý của hai người xác nhận thông tin này và cho biết cặp đôi đang thảo luận về việc nhận vai. Đây là lần đầu từ khi yêu nhau, Kim Woo Bin và Shin Min Ah có cơ hội cùng tham gia một bộ phim. Tuy nhiên, họ sẽ không trở thành một cặp trên màn ảnh. Theo thông tin từ trang Soompi, Shin Min Ah được mời đóng cặp với tài tử Lee Byung Hun, còn Kim Woo Bin sẽ "kết duyên" với kiều nữ Han Ji Min.

Theo công ty sản xuất GTist vào ngày 20/4, tác giả Noh Hee-kyung hiện vẫn đang chuẩn bị hoàn thiện cho kịch bản 'Our Blues' và mới chỉ có phần tóm tắt cùng bảng phân vai đã được giao cho các diễn viên Lee Byung-hun, Han Ji-min, Shin Min-ah, Cha Seung-won, và Kim Woo Bin. Phim Our Blues dài 20 tập, thuộc thể thoại tâm lý - tình cảm, xoay quanh nhiều kiểu người trong xã hội đương đại.

Ngay cả khi kịch bản vẫn còn nằm trong quá trình hoàn thiện thì các diễn viên tỏ ra vô cùng hào hứng khi biết đây là tác phẩm do biên kịch Noh Hee-kyung chấp bút. Noh Hee Kyung là nhà biên kịch nổi tiếng rất được yêu thích với thể loại tâm lý-tình cảm, người từng tạo nên Ngọn gió đông năm ấy, Chỉ có thể là yêu, Dear my friend... Với đội hình cực chất được chấp bút bởi biên kịch tài năng, nên các nhà sản xuất có niềm tin rằng "Our Blues" sẽ tạo nên "cú nổ lớn" vào cuối năm nay.