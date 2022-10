Hé lộ giọng ca 'cực phẩm' khiến Trấn Thành và Tóc Tiên phải thốt lên đó là một báu vật của nhạc Việt

SVVN - Xuất hiện và gây chú ý lớn tại "The masked singer Vietnam", Lady Mây là giọng ca bí ẩn khiến cả Trấn Thành, Tóc Tiên ngỡ ngàng. Đến nỗi, Trấn Thành còn quyết dành tặng một sáng tác riêng cho giọng ca "khủng" này, dù chưa biết mặt.

Trong The masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ, top 6 giọng ca mạnh nhất bao gồm Lady Mây, Tí Nâu, Hươu Thần, O Sen, Phượng Hoàng Lửa, Báo Mắt Biếc đã tranh tài quyết liệt. Đặc biệt, với màn thể hiện ca khúc huyền thoại All the man that I need của Whitney Houston, Lady Mây tiếp tục nhận được vô số lời khen từ khán giả.

All the man that I need được biết đến là một trong những 'hit' lớn, đồng thời cũng là "bài tủ" của huyền thoại Whitney Houston, được cô yêu thích và trình diễn trong các show diễn của mình suốt những năm thập kỉ 1990. Vốn là ca khúc tủ, nên tất cả phần lời, giai điệu, những nốt trầm bổng, cảm xúc đặt để trong ca khúc đều được nữ diva hiểu rõ và thể hiện một cách hoàn hảo qua chất giọng nội lực cùng kĩ thuật thanh nhạc điêu luyện. Chính vì màn trình diễn nào của Whitney cũng thành công và mang đến một sắc thái khác nhau nên đó là một thử thách rất lớn mà Lady Mây phải đối mặt. Tuy nhiên, giọng hát đẹp của Lady Mây đã hoàn toàn chinh phục và thoả lòng mong đợi của người nghe.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Tóc Tiên đã đưa ra nhận xét: "Ở đây thì Tiên và anh Thành đã nghe Lady Mây hát mấy lần rồi, mà chưa có vòng vào có thể đóng miệng lại… Giọng hát của Mây đối với chị là một báu vật". Trước câu nói này của Tóc Tiên, Lady Mây đã vô cùng xúc động. Còn Đức Phúc thì cho rằng giọng Lady Mây hội tụ quá nhiều tinh túy và một từ "đẹp" không đủ để nói về giọng hát của cô. Cố vấn Anh Tú khiến Trấn Thành, Tóc Tiên bất ngờ khi liệt kê ra 3 cái tên nghi vấn gồm Myra Trần, Lâm Bảo Ngọc và Hương Tràm khi nhắc đến Lady Mây.

Trong khi đó, khán giả cho rằng bản cover của Lady Mây trong The masked singer Vietnam khiến họ cảm thấy “nổi da gà” và cực thích thú khi nghe được một All the man that I need rất mới. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, bản cover này nhận về nhiều sự chia sẻ và phản ứng rất tích cực của khán giả.

Ở các vòng trước, Lady Mây luôn được khán giả dành lời khen ngợi khi không chỉ sở hữu giọng hát nội lực với những nốt cao đáng kinh ngạc, mà còn rất táo bạo trong cách chọn bài, không ít lần cô nàng khiến hội đồng cố vấn lẫn khán giả phải bất ngờ. Còn nhớ trong tập đầu tiên của show, Lady Mây trình diễn ca khúc mở đầu được mang tên All by myself cũng là một trong những bản "ballad ruột" của nữ diva Céline Dion. Giọng ca bí ẩn này đã khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên với giọng ca đầy nội lực không khác gì màn trình diễn của một diva.

Sau đó, hoàn toàn không phụ sự mong chờ của khán giả, Lady Mây một lần nữa đã tỏa sáng với ca khúc Như những phút ban đầu ở tập 4, với cách xử lý cực kỳ chuyên nghiệp cùng cảm xúc mạnh mẽ, giằng xé trong tâm tư từ giọng hát trời phú. Đến tập 7, dù không phải là lần đầu mạo hiểm thử sức với những bản 'hit' quốc dân, nhưng với phần trình diễn ca khúc If, Lady Mây đã khiến hội đồng cố vấn và khán giả tiếp tục trầm trồ.

Tiếp tục khẳng định sức hút của giọng hát, giọng ca này đã thay đổi màu sắc âm nhạc bằng việc thử sức cùng một tác phẩm hoàn toàn mới do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác mang tên Anh chưa thương em đến vậy đâu ở tập 12.

Yêu thích giọng hát của Lady Mây, Trấn Thành thậm chí còn khiến mọi người phải trầm trồ khi ngỏ ý tặng cô nàng một sáng tác mà anh đã viết trước đây nhưng không ai có thể hát nổi quãng của ca khúc này. Có thể thấy, với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng cách xử lý tinh tế, mới mẻ, Lady Mây đã ngày càng chinh phục và nhận được nhiều lời khen của khán giả.