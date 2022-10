Hồ Ngọc Hà tái xuất sau cú ‘sốc’ hủy loạt show, vô tình tiết lộ chuyện đổ vỡ của Á hậu Hoàng Oanh

SVVN - Trở lại sau vụ ồn ào mất trộm tiền tỷ, rồi hủy show hàng loạt, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà vẫn giữ thần thái đầy quyến rũ bên cạnh chồng Kim Lý. Không chỉ vậy, Hà Hồ còn "vô tình" tiết lộ chuyện đổ vỡ hôn nhân của Á hậu Hoàng Oanh.

Sau sự cố về sức khỏe phải hủy loạt show ở Mỹ và không may bị trộm đột nhập nhà riêng, Hồ Ngọc Hà đã ổn định tâm lý, lấy lại cân bằng. Nữ ca sĩ thấy may mắn khi chồng luôn ủng hộ, hỗ trợ cô trong mọi việc. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ vì đã 38 tuổi, hai lần sinh nở nhưng vẫn trẻ trung, gợi cảm không kém thuở đôi mươi. Trong lần trở lại với ca khúc Cô đơn trên sofa do Tăng Duy Tân sáng tác, dân tình được phen “nháo nhào” bởi sự xuất hiện của dàn 'mỹ nhân' đình đám bậc nhất showbiz.

Hoàng Oanh được Hồ Ngọc Hà mời đóng MV Cô đơn trên sofa cùng Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Anh Thư và người mẫu Quỳnh Lương. “Nữ hoàng giải trí” cho biết cô mời bốn người phụ nữ này đóng MV vì họ cũng giống mình, là những người thành công, có chỗ đứng trong sự nghiệp, từng rất hạnh phúc nhưng rồi cũng phải đón nhận những đổ vỡ, cô đơn, hụt hẫng.

Qua đó, Hà Hồ cũng vô tình “tiết lộ” chuyện đổ vỡ của Á hậu Hoàng Oanh: “Mỗi người có những câu chuyện, lý do khác nhau nhưng quan trọng là họ đều mạnh mẽ vượt qua nó, trưởng thành hơn sau những gì đã trải qua. Với Hoàng Oanh, không biết vì lý do gì mà Oanh dành cho Hà sự tin tưởng tìm đến khi cảm thấy bế tắc trong câu chuyện hôn nhân của mình. Hà cũng sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ, đưa ra những lời khuyên tốt nhất dành cho Oanh. Và Oanh cũng nhìn từ quá khứ của Hà, từ câu chuyện Hà cũng từng đối mặt với đổ vỡ như thế nào. Hà cũng nói cho Oanh biết những cái được và cái mất khi đối diện chia tay, khi mình có một đứa con chung với nhau. Hà mong muốn Oanh bước qua những trở ngại ấy để có thể bảo toàn mái ấm của mình. Nhưng khi thấy Oanh trở về Việt Nam thì Hà biết là đã không thể cứu vãn hôn nhân của mình. Và cuối cùng, mọi người thấy Oanh đã trở lại với sự nghiệp của mình một cách huy hoàng”.

'Mẹ bỉm đình đám' này cũng chia sẻ về việc cô sợ về việc thể hiện quyền lực: "Tôi sợ việc thể hiện quyền lực để mời khách mời, vì tôi chưa bao giờ dám tin là mình có thể dùng quyền lực để làm tất cả mọi thứ. Tâm lý là một nghệ sĩ, không phải lời mời nào tôi cũng nhận. Các nhân vật xuất hiện trong MV khi nhận được lời mời đều nhận một cách nhanh chóng. Họ hoàn toàn chấp nhận việc những câu chuyện thật đều được mang vào sản phẩm âm nhạc này".

Với concept sự cô đơn, nỗi buồn của những người trẻ, đặc biệt là những người phụ nữ thành thị được khắc họa một cách nghệ thuật qua những set bối cảnh đều có chiếc sofa giữa căn nhà, mỗi nhân vật xuất hiện trong một set căn phòng khác nhau.

Hồ Ngọc Hà và dàn 'mỹ nhân' đình đám tượng trưng cho những người phụ nữ thành thị hiện đại với nhiều hình tượng khác nhau trong xã hội, điểm chung là dù xinh đẹp, quyến rũ và thành đạt nhưng đều cô đơn và đổ vỡ trong tình yêu cũng giống như câu chuyện của họ ngoài đời thật, tuy vậy họ đã vượt qua và vực dậy đầy rạng rỡ.

Hà Hồ bày tỏ: "Bài hát nào tìm đến tôi, có duyên và tôi có đủ cảm xúc thì sẽ tạo nên một sản phẩm âm nhạc hoàn hảo. Còn đường đua âm nhạc, tôi nghĩ nên dành cho những bạn trẻ. Các bạn còn nhiều sự háo hức, nhiều những ý tưởng. Bản thân tôi chắc cũng rất lâu rồi mới có một bài hát ưng ý như vậy. Trước đây, quần áo hay hình ảnh, thậm chí là cả âm nhạc, tôi đều nhúng tay vào làm một chút. Nhưng ở sản phẩm này, tôi muốn những người trẻ "nhào nặn" mình để trở thành những hình tượng mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến".

Điểm đặc biệt trong MV còn là hình ảnh Hồ Ngọc Hà ngồi một mình trên sofa được treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao 50 mét, càng thêm khắc họa nỗi cô đơn tột cùng, chơi vơi dù phía sau là khung cảnh đẹp của thành phố về đêm đầy ánh đèn màu sắc và lung linh. Sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng lọt top trending YouTube, leo hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Đây là cảnh quay này khiến nữ ca sĩ nhớ lại năm 2011 khi thực hiện live show cũng bị treo lên ở độ cao hơn 10m bằng chiếc xe cẩu nhưng lần này quay MV thì đến 50m. Để thực hiện cảnh quay này, ê kíp sản xuất phải huy động 4 chiếc xe cẩu để đưa Hồ Ngọc Hà và ghế sofa lên cao, được bảo hộ an toàn và toàn bộ điều khiển bằng bộ đàm.

Giọng ca Em muốn anh đưa em về cho rằng bản thân đang cần thời gian ngồi lại để nhìn những thứ mình đã làm được. Cô cũng khẳng định: "Thế nên tôi rất muốn hợp tác với những bạn trẻ để những bạn ấy nhào nặn ra hình tượng mà mình cũng không thể tưởng tượng ra được. Tôi hy vọng, thông qua sản phẩm lần này, mọi người đừng trông chờ quá nhiều mà hãy đón nhận những hình ảnh mới hơn của mình".

Với sự thay đổi và mang đến nhiều khác biệt này, Hà Hồ tin rằng 20 năm để xây dựng hình ảnh cho riêng mình thì không có lý do gì để làm mới hình ảnh, mất đi bản thân mình, chỉ là mình làm những cái mới để phù hợp với xu thế giới trẻ. Đó vẫn là Hồ Ngọc Hà. Thế nên, những sản phẩm sau này, cô vẫn luôn là mình, dù bắt tay với những bạn trẻ nhưng vẫn giữ được hình ảnh riêng, già kết hợp với trẻ sẽ ra được những sản phẩm tốt chứ không đóng đinh trong những suy nghĩ nèo nàn, trong một khuôn khổ nào đó.