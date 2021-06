Hỗ trợ 1 tỷ đồng tặng cán bộ y tế tuyến đầu có hoàn cảnh khó khăn

SVVN - Để tạo giá trị gia tăng cho trái thanh long, anh Nguyễn Trường An (thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) đã nghiên cứu, chế tạo thành công sản phẩm nước thanh long đỏ lên men và được nhiều người ưa chuộng.

SVVN - Chương trình #Thank you, Vietnam! do T.Ư Đoàn phối hợp cùng VinaPhone tổ chức với thông điệp “Cùng nói lời cảm ơn” . Chương trình góp phần tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ, chia sẻ sự biết ơn đối với những giá trị tốt đẹp xung quanh, mang đến thái độ tích cực trong cuộc sống, từ đó lan toả những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong toàn xã hội.