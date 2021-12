Hoa hậu Sinh viên Thế giới ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

SVVN - Đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, Thanh Khoa quan điểm: “Chỉ sợ mình cũ chứ không sợ mình già”.

Nguyễn Thị Thanh Khoa (SN 1994) là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech). Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019. Không chỉ vậy, Thanh Khoa từng lọt top 15 Miss World Vietnam 2019 và là Hoa khôi cuộc thi Miss Hutech 2019.

Người đẹp sinh năm 1994 được đánh giá cao nhờ thân hình gợi cảm cùng chiều cao nổi bật 1m77. Cô được biết đến với vai trò người mẫu và từng góp mặt trong các cuộc thi về thời trang như Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asia Fashion Award 2014.

Dù đạt được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi sắc đẹp nhưng với Thanh Khoa, đó chưa phải điểm dừng. Mới đây, nàng hậu 9X tiếp tục khiến người hâm mộ sắc đẹp xôn xao khi xác nhận tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Thanh Khoa cho biết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những mục tiêu mà đến thời điểm hiện tại cô phải bắt tay vào thực hiện: “Đối với tôi, đỉnh của ngọn núi này sẽ là thân của ngọn núi khác và thành công của ngày hôm qua cũng sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Tôi quay lại với nhiều câu chuyện để kể. Và biết đâu trong suốt chặng hành trình phía trước, tôi có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ngoài kia”.

Ngay sau khi hình ảnh dự thi được công bố, Thanh Khoa được dự đoán là một trong những thí sinh ‘nặng ký’ của cuộc thi. Trước đó, Nam Em, Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa… cũng được đánh giá là những cái tên ‘đáng gờm’ của năm nay.

Thanh Khoa cho biết, cô cảm thấy rất vui khi gặp những đối thủ mạnh như vậy. Đây sẽ là nguồn động lực để Thanh Khoa không ngừng nỗ lực và hoàn thiện hơn. “Thay vì lo sợ đối thủ mạnh, tôi lại mong chờ xem bản thân cùng các cô gái khác sẽ trải qua các thử thách trong cuộc thi như thế nào”, người đẹp nói.

Thanh Khoa đến với cuộc thi năm nay cùng hành trang là những giá trị vô giá được góp nhặt ở những cuộc thi nhan sắc trước đây. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong nghề, sự nỗ lực, vượt lên chính mình và quyết tâm với con đường mà bản thân đã chọn.

“Đến với cuộc thi, tôi mang theo một trái tim từng hằn lên những vết xước cuộc đời nay đã được chữa lành; một thái độ có trách nhiệm, tinh thần cầu thị cao, một trái tim mạnh mẽ và yêu thương, một nền tảng tri thức được xây dựng từ sự khởi đầu ở những lớp học bổ túc. Và chắc chắn rằng, tôi sẽ mang đến cuộc thi một sự văn minh và kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”, 9X bày tỏ.

Quay lại đấu trường nhan sắc ở độ tuổi 27, Thanh Khoa cho biết đây không phải là trở ngại của mình. Với quan điểm ‘chỉ sợ mình cũ chứ không sợ mình già’, người đẹp quả quyết: “Tôi muốn dùng năng lực bản thân và trái tim ngập tràn ánh sáng để chinh phục những thử thách trong chuỗi hành trình diệu kỳ ở phía trước”.

Thanh Khoa tin tưởng hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ là một cột mốc tuyệt vời trong đời: “Tôi tin rằng câu chuyện mà mình mang tới sẽ truyền động lực và là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ khác. Bởi một chiến binh không chỉ chiến đấu cho bản thân mà còn chiến đấu cho những người cần được bảo vệ”.