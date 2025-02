‘Hoàng tử Lo-fi’ gốc Việt Keshi mang tour diễn 'Requiem world tour' về quê hương

SVVN - Sau nhiều năm chờ đợi, khán giả Việt Nam cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến màn trình diễn trực tiếp của Keshi, nghệ sĩ gốc Việt nổi bật trong dòng nhạc Lo-fi và indie. Nam ca sĩ, nhạc sĩ tài năng sẽ mang tour diễn 'Requiem world tour' về quê hương, với một đêm nhạc đặc biệt diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.

Casey Luong có nghệ danh là Keshi, một nghệ sĩ đa tài sinh ra và lớn lên ở Houston, Texas. Anh đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những 'ngôi sao' nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Keshi không chỉ là một ca sĩ có giọng hát quyến rũ, mà còn là một nhạc sĩ, nhà sản xuất và nghệ sĩ đa nhạc cụ tài ba.

Với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và những đoạn nhạc điện tử mạnh mẽ, Keshi đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt trong làng nhạc pop trên toàn thế giới. Keshi bắt đầu sự nghiệp của mình bằng bộ ba EP nổi tiếng: skeletons (2019), bandaids (2020) và always (2020), những sản phẩm này nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả và giới phê bình.

Năm 2022, anh phát hành album đầu tay mang tên GABRIEL, đạt được thành công rực rỡ với hàng tỷ lượt nghe trực tuyến. Nam nghệ sĩ đã đạt được “Top new artist debut of 2022”, ghi nhận “Doanh số tuần đầu tiên cao nhất trong năm cho một album đầu tay” đưa anh vào top 20 của Billboard 200 và top 5 của Bảng xếp hạng Album bán chạy nhất. Các buổi hòa nhạc của nam nghệ sĩ tại những địa điểm nổi tiếng như Radio City Music Hall và The Greek Theatre cũng liên tục trong tình trạng hết vé.

Là một cái tên quen thuộc với những người yêu nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, Keshi được biết đến với chất giọng đầy cảm xúc cùng những ca khúc mang giai điệu chữa lành. Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ trong một gia đình gốc Việt, Keshi luôn bày tỏ mong muốn được biểu diễn tại quê hương của mình. Bên cạnh đó, anh chàng không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ về lịch trình tour diễn tại Việt Nam trên trang cá nhân, đồng thời gọi Việt Nam bằng hai từ đầy thân thương – “quê hương” (motherland).

Trong một buổi phỏng vấn năm 2022, anh từng chia sẻ: “Mình rất muốn đến Việt Nam tổ chức concert, và nơi đây chắc chắn là nơi mình muốn đến và trình diễn nhất trên cả thế giới này. Mình rất nóng lòng được đến Việt Nam rồi". Và giờ đây, giấc mơ ấy sắp trở thành hiện thực.

Chặng dừng chân tại Việt Nam nằm trong lịch trình biểu diễn vòng quanh thế giới của Keshi, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12/2025. Trước đó, anh sẽ trình diễn tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Singapore và Đài Loan. Sau đó, tour diễn sẽ tiếp tục đến Bắc Mỹ vào tháng 7 - 8 và kết thúc vào tháng 12/2025 tại châu Âu.

Để quảng bá cho tour diễn, Keshi cũng vừa phát hành phiên bản mở rộng của album Requiem, album phòng thu thứ hai, ra mắt năm 2024. Những ca khúc trong album được xem là lời an ủi dành cho những trái tim từng tổn thương. Sắp tới, vào tháng 4/2025, anh cũng sẽ góp mặt tại lễ hội âm nhạc Coachella, sự kiện âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ.