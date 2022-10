Hồi kết cho vụ cáo buộc đạo nhái ATEEZ của điệu nhảy xu hướng xâm chiếm giới thần tượng 'New thing'

SVVN - Những tranh cãi nổ ra xung quanh điệu nhảy xu hướng của giới thần tượng dạo gần đây, "New Thing", có dấu hiệu đạo nhái "My Name" của ATEEZ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tất cả những người chủ chốt trong cuộc đã lên tiếng.

Vata, người hiện đang xuất hiện trên chương trình sống còn của Mnet - Street Man Fighter với tư cách là trưởng nhóm nhảy We Dem Boyz, đã thực hiện một thử thách trong chương trình, trong đó tất cả các trưởng nhóm được giao nhiệm vụ tạo ra vũ đạo cho bài hát mới của Zico, New thing. Với những bước nhảy điêu luyện, dù trông nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi điều khiển lực một cách khéo léo và nhanh nhẹn, vũ đạo do Vata biên đạo đã nhanh chóng trở thành một xu hướng lớn, được rất nhiều thần tượng từ các nhóm nhạc cover (có thể kể đến NCT, The Boyz, ASTRO, IVE...)

Tuy nhiên, nhiều người sớm nhận ra rằng, phần đầu vũ đạo của Vata giống với động tác nhảy chính được sử dụng trong điệp khúc “Say My Name” của ATEEZ phát hành từ năm 2019, động tác "lướt xe" này sau đó đã trở thành một biểu tượng đặc trưng của nhóm.

Đáng chú ý, Zico đã chọn không nhảy động tác cụ thể đó khi anh ấy đăng phiên bản thử thách New thing của riêng mình, cho thấy rằng nam nghệ sĩ có thể cũng nhận thấy sự tương đồng.

Anze Skrube, một trong ba biên đạo múa đã nghĩ ra vũ đạo gốc cho Say My Name, đã lên tiếng về cuộc tranh cãi trên mạng xã hội vào đầu tuần này. Chàng vũ công đã đăng lại rất nhiều bài đăng của người hâm mộ ATEEZ cáo buộc Vata đạo nhái, trong đó có một bài yêu cầu lời xin lỗi và anh ấy cũng viết trong một bình luận: “Đây trông giống như Say My Name Challenge của ATEEZ. Vũ đạo gốc do Josh Smith, Johnny Erasme và tôi biên đạo. Động tác lượn sóng đặc biệt được thực hiện bởi Josh Smith".

Người hâm mộ cũng suy đoán rằng một số thành viên của ATEEZ, đặc biệt là Wooyoung, đã bày tỏ lập trường của nhóm về cuộc tranh cãi bằng cách thực hiện "biting", cách mà các vũ công sử dụng để gọi một vũ công đồng nghiệp khi sao chép hoặc ăn cắp động tác của người khác. Trong buổi biểu diễn gần đây của The Real, Wooyoung dường như đã sử dụng "biting" trên sân khấu trước khi nhảy động tác chính từ Say My Name.

Vì Vata có quen biết với San (ATEEZ) và cũng đang theo dõi các biên đạo múa Say My Name Josh Smith và Johnny Erasme trên Instagram, nhiều người tin rằng anh ấy không thể không nhận ra sự giống nhau giữa vũ đạo của ATEEZ và của mình. Khi cuộc tranh cãi ngày càng có xu hướng trở nên ồn ào và nghiêm trọng hơn, Vata cuối cùng đã lên tiếng trên Instagram cá nhân.

Đây là Vata. Tôi đã nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một cơn gió lạnh thoảng qua, nhưng tôi quyết định viết bài này để ngăn những hiểu lầm ngày càng lớn. Đầu tiên, về cuộc tranh cãi này, Khi tôi lần đầu tiên nghe ca khúc, tôi đã liên tưởng đến một vùng đồng bằng trong vùng hoang dã, và tôi đã tạo ra vũ đạo dựa trên nội dung để mô tả việc đi trên một chiếc mô tô hoặc cưỡi trên lưng ngựa. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng chuyển động khởi động động cơ ngay từ đầu, tiếp theo là một cú hích lớn và xuống xe sau khi lái xe, đây là một câu chuyện có phần đầu, phần giữa và phần cuối. Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn khác với ý định và mối liên hệ giữa các chuyển động của vũ đạo mà nó hiện đang được so sánh. Là một người yêu thích văn hóa khiêu vũ, tôi nghĩ thật đáng ngưỡng mộ khi các nghệ sĩ và biên đạo tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó đã không xảy ra trong trường hợp này, tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Bất kể lý do là gì, tôi cảm thấy có lỗi với những người xem Street Man Fighter và tất cả những người đã cổ vũ cho We Dem Boyz về việc tôi đã gây ra một cuộc tranh cãi. Tôi sẽ đáp lại tình yêu của bạn bằng những màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn bạn.

Hiện dư luận vẫn đang tranh luận vô cùng sôi nổi để tìm ra liệu ai đúng ai sai, mọi thứ dường như đang rất mơ hồ.