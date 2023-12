Hơn 1.500 tình nguyện viên tham gia đồng diễn tại 'Ngày hội Tình nguyện Quốc gia'

Có mặt từ sớm để chuẩn bị cho tiết mục đồng diễn ca khúc “Volunteer - Trái tim thanh xuân”, Mai Ngô Danh Tiên (sinh năm 2000) chia sẻ, cô cảm thấy vinh dự khi được tham gia Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023. “Tình cờ thấy được thông tin của Ngày hội, mình cảm thấy đây là một động rất thú vị nên đã đăng ký tham gia”, Danh Tiên cho biết.

Thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện như 'Mùa Hè Xanh', 'Hoa phượng Đỏ', 'Xuân Tình nguyện', Danh Tiên cho rằng, là một người trẻ nên cô sống vì đam mê, sống vì nhiệt huyết, sống hết mình với tuổi trẻ.

“Lúc ở trên sân khấu nhìn xuống, thấy tất cả mọi người đang nhảy chung với mình, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Đây thực sự là một ngày hội rất ý nghĩa”, Danh Tiên chia sẻ cảm xúc khi tham gia đồng diễn.

Nguyễn Dương Hồng Diễm (học sinh trường THPT Bình Chánh) cảm thấy vô cùng bồi hồi khi tham gia đồng diễn cùng hơn 1.500 tình nguyện viên khác: “Có nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm. Mình đã chờ đợi rất lâu để được tham gia ngày hội. Mình muốn trải nghiệm nhiều hơn và sống hết mình với tuổi trẻ của mình”, Hồng Diễm chia sẻ.

Lần thứ ba tham gia Ngày hội Tình nguyện Quốc gia, Phạm Quốc Thắng (sinh năm 2003, trường CĐ Kinh tế Đối ngoại) vẫn nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên.

“Hôm nay là ngày tất cả các câu lạc bộ, đơn vị tình nguyện tụ tập về đây để tham gia đồng diễn nên không khí vô cùng náo nhiệt. Mặc dù mình đã tham gia Ngày hội Tình nguyện Quốc gia nhiều lần nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui và háo hức như lần đầu”, Quốc Thắng nói.

Ở trường, Quốc Thắng tham gia Ban chỉ huy của nhiều chiến dịch tình nguyện ở trường như 'Mùa Hè Xanh', 'Xuân Tình nguyện'… Ngoài ra, nam sinh còn thường xuyên tham gia các phong trào và công tác tình nguyện tại địa phương.

Ngày hội Tình nguyện Quốc gia là dịp để ghi nhận, biểu dương, tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trong nước và quốc tế, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành Đoàn và đại diện hơn 500 câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện và hơn 2.000 tình nguyện viên.

Năm 2023, chủ đề mà Liên Hợp Quốc lựa chọn cho Ngày Tình nguyện Quốc tế là Sức mạnh của sự đoàn kết: If everyone did - Nếu chúng ta cùng hành động. Tại Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm, qua đó thúc đẩy và lan tỏa rộng rãi tinh thần tình nguyện trong xã hội.