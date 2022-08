Hot boy 2K1 đam mê sàn catwalk, ước mơ trở thành ‘top model’

SVVN - Dành niềm đam mê thời trang cùng sàn catwalk từ nhỏ, Ngọc Thịnh luôn mơ ước có thể được tỏa sáng trên sân khấu, trở thành một top model. Bên cạnh đó, Ngọc Thịnh hiện đang được biết đến là mẫu ảnh tự do và Tiktoker.

Huỳnh Ngọc Thịnh (sinh năm 2001) đang là người mẫu ảnh tự do và là một Tiktoker. Sở hữu gương mặt điển trai, thu hút, Ngọc Thịnh luôn ấp ủ trong mình ước mơ có thể trở thành một "top model", được trình diễn trên sàn catwalk và kiếm ra thu nhập bằng chính đam mê của bản thân.

Ngọc Thịnh tiếp xúc và theo đuổi nghề người mẫu ảnh đến nay đã được 3, 4 năm. Qua quá trình gom góp kinh nghiệm, để có thể theo đuổi được ước mơ, cậu bạn đã quyết định chuyển từ Huế vào Sài Gòn để có thêm nhiều cơ hội và quyết tâm chinh phục ước mơ trên những chặng đường còn lại.

Ngọc Thịnh chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, mình đã rất yêu thời trang và hay lấy đồ của anh, chị ra để tập làm sàn diễn. Sau dần, càng lớn mình càng được tiếp xúc với nghề người mẫu nhiều hơn, được nhìn các anh, chị siêu mẫu tỏa sáng trong những bức hình, mình cảm thấy cực kì thích và hâm mộ. Vậy nên, cũng từ lúc đó, mình biết mình đã dành hết đam mê cho nghề người mẫu rồi”.

Từng là người rất tự ti về body của bản thân, trước đó, vì có ngoại hình rất gầy, vậy nên Ngọc Thịnh đã gặp rất nhiều khó khăn, cản trở trong việc trở thành người mẫu. Khi ấy, cậu bạn cũng cảm thấy rất thất vọng về bản thân, nhưng nghĩ đến tương lai của mình sau này, có thể thực hiện ước mơ của bản thân, được tỏa sáng trên sân khấu, Thịnh đã quyết tâm phải thay đổi và tạo động lực cho chính bản thân mình. Mặc dù để tự nhận xét, có thể hiện tại Ngọc Thịnh chưa đạt được số cân nặng mà bản thân đề ra, tuy nhiên cậu bạn tin rằng bản thân đã thành công được một nửa chặng đường, và khi có ý chí, có sự nỗ lực chắc chắn sẽ thành công.

Luôn xác định đây là một con đường trải đầy khó khăn, Ngọc Thịnh luôn ưu tiên cho việc trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm. Dù hiện tại đam mê chưa thể mang lại cho cậu bạn được kinh tế, tuy nhiên, Ngọc Thịnh rất trân trọng những kiến thức quý báu mà bản thân nhận được qua những buổi casting, được gặp và làm quen với nhiều người bạn mới cùng đam mê, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi bản thân.

Ngọc Thịnh nhắn nhủ: “Dù chưa có quá nhiều thành tích, tuy nhiên mình vẫn đang cố gắng nỗ lực thực hiện hóa nó mỗi ngày. Và mình cũng muốn truyền cảm hứng đó cho tất cả các bạn, đừng nằm đó và nói ngày mai mình sẽ cố gắng cho việc gì đó, mà hãy nói bắt đầu từ hôm nay, mọi sự cố gắng của các bạn sẽ dẫn đến sự thành công của chính mình trong tương lai!”.

Và dự định sắp tới trong tương lai, Ngọc Thịnh khẳng định sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân, về cả ngoại hình lẫn các kỹ năng trong nghề, để có thể trong tương lai gần, sẽ đăng ký thi một cuộc thi liên quan đến lĩnh vực mà bản thân đã chọn . Ngoài sự mong muốn bản thân mình đạt được vị trí cao, Ngọc Thịnh còn mong muốn trở thành người có sức ảnh hưởng, có tiếng nói hơn, để có thể truyền năng lượng, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, đặc biệt là cộng đồng LGBT.

Một câu nói mà Ngọc Thịnh yêu thích: “Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else” - Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Nên biết rằng chính bạn sẽ đưa các bạn tới nơi mà các bạn muốn, chứ không ai khác.