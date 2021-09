Hot girl xứ Nghệ và ngã rẽ với nghề trang điểm

SVVN - Halloween là hoạt động thường niên được Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chương trình sẽ được tổ chức dưới hình thức hóa trang trực tuyến.

SVVN - Bùi Ngọc Ánh - cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - hiện đang là MC, BTV Thể thao của VTVCab. Bên cạnh đó, Ngọc Ánh còn được biết đến với danh hiệu Á quân Speak Up 2019 - cuộc thi tìm kiếm tài năng MC sinh viên lớn nhất miền Bắc.

SVVN - Chặng đường lan tỏa tinh thần “xanh hóa” tư tưởng - GREEN YOUR MIND của Show It NOW 2021 sẽ chính thức khép lại bằng đêm Gala trao giải diễn ra dưới hình thức TRỰC TUYẾN vào lúc 19:00 giờ ngày 24/09.