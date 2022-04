'Hot': Rapper nhí con lai Việt – Ukraine, thần thái chất lừ 'dậy sóng' cộng đồng mạng

SVVN - Chỉ mới 10 tuổi nhưng rapper nhí Shumo nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả với sự sáng tạo đáng nể.

Rapper con lai Việt – Ukraine vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc chia sẻ thông điệp hoà bình, cũng là món quà Shumo muốn dành tặng cho cha, gia đình và các bạn nhỏ trên toàn thế giới.

Sinh năm 2012, Shumo có cậu là đạo diễn Lê Việt và ông là nhạc sĩ Thanh Tùng. Shumo nói lưu loát tiếng Việt, tiếng Anh và biết một chút ngôn ngữ Ukraine - quê bố. Biết sáng tác bài thơ tiếng Anh đầu tiên từ khi 7 tuổi, Shumo đã tham gia một số khóa học trực tuyến về nhạc rap rồi mày mò tự sáng tác các bản rap riêng. Cậu bé rapper 10 tuổi có thần tượng là rapper Eminem - người nổi tiếng với phong cách kể chuyện bằng lời hát.

Mới đây, rapper nhí này lại cho thấy sự sáng tạo khi ra mắt MV Again and again đánh dấu việc kết hợp lần đầu tiên nhạc rap và múa đương đại. Đạo diễn Lê Việt và đạo diễn Vũ Thống cùng lên ý tưởng thực hiện cho biết hai bộ môn nghệ thuật tưởng chừng không liên quan lại có thể phối hợp nhịp nhàng khi truyền tải thông điệp về giấc mơ cuộc sống giản dị, bình an qua lăng kính của một đứa trẻ.

Đạo diễn Lê Việt cho biết: “Thời gian qua, chúng ta đã trải qua nhiều biến động trong cuộc sống toàn cầu, vì thế MV này được Shumo và ê kíp quyết tâm thực hiện để chia sẻ thông điệp hoà bình cho toàn thế giới, cuộc sống bình yên với tất cả mọi người. Thuận lợi của quá trình sản xuất MV là sự quyết tâm của tất cả mọi người, từ người viết và thể hiện ca khúc là Shumo, gia đình, các biên đạo múa, vũ công, nhóm quay. Khó khăn là MV được thực hiện trong thời gian rất gấp, từ khi có bản thu hoàn chỉnh cho đến ngày quay chỉ vẻn vẹn trong vòng 2 tuần cho mọi khâu ý tưởng, dàn dựng, tập luyện, đạo cụ, cảnh trí”.

Các nghệ sĩ múa của vũ đoàn Phương Việt còn đối diện với khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên các thành viên của vũ đoàn lần lượt mắc COVID-19, khiến đội hình khi tập luyện luôn thiếu hụt, phải tìm người thay thế hoặc ghi hình lại các tổ hợp động tác, ý tưởng nghệ thuật để gửi cho nghệ sĩ đang trị bệnh ở nhà có thể tham khảo. Theo biên đạo Nguyễn Đinh Bảo Bảo, những động tác xuyên suốt mà các nghệ sĩ tâm đắc nhất là những cánh tay vươn lên trên cao như đi tìm sự tự do, cảm giác cơ thể của mọi người đều mong muốn hướng lên khoảng không trên trời.

MV Again and again có nhiều phân đoạn sử dụng kỹ xảo 3D nên lúc Shumo diễn xuất đòi hỏi phải phát huy trí tưởng tượng theo kịch bản. Đây cũng là một trong nhưng thử thách mới mẻ với cậu bé. Shumo nhận được sự hướng dẫn, chia sẻ nhiệt tình của ê kíp để hoàn thành các phân đoạn diễn xuất. MV cũng được quay vào thời gian cuối tuần để ưu tiên việc học cho Shumo.

Với những thay đổi trong cuộc sống quá bất ngờ với tưởng tượng của một đứa trẻ, Shumo đã mong ước được trở về thời tuổi thơ được mẹ ôm vào lòng, làm trẻ con ngắm mặt trời lặn, ca hát, chạy chơi dưới mưa. Thậm chí, cậu bé ước ao thời gian ngừng trôi, có thể thực hiện chuyến du hành ngược lại quá khứ, tìm về những ngày tháng tươi đẹp thời tuổi nhỏ bên gia đình, người thân. Đây cũng là ý nhạc mà Shumo thích nhất trong sáng tác lần này của mình. Mỗi lúc ước mong lại càng cuộn trào trong lòng. Những trăn trở trong giấc mơ vô thường cứ lặp lại khiến Shumo liên tục thốt lên “Again and again”. MV đã thu hút gần 50.000 lượt xem sau 24 giờ ra mắt.