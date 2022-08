Khai mạc Hội thảo khoa học 'An toàn thực phẩm và An ninh lương thực' lần thứ 6, năm 2022

SVVN - Sáng 26/8, tại TP. HCM, đã diễn ra Hội thảo khoa học “An toàn thực phẩm và An ninh lương thực” lần thứ 6, năm 2022. Hội thảo do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP. HCM) phối hợp với trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM tổ chức.

Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, các nghiên cứu viên trẻ, lực lượng giảng viên trẻ và các sinh viên có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu thuộc các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu tại TP. HCM và trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cho biết: "Hội thảo khoa học “An toàn thực phẩm và An ninh lương thực” được tổ chức thường niên và đã trải qua 5 lần tổ chức. Đây là hội thảo khoa học có uy tín dành cho các nhà khoa học, giảng viên trẻ và sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực dinh dưỡng, lương thực và thực phẩm... Hội thảo khoa học này sẽ là nơi giao lưu gặp gỡ, chia sẻ và kết nối giữa các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu về lĩnh vực an toàn thực phẩm và an ninh lương thực”.

Hội thảo khoa học “An toàn thực phẩm và An ninh lương thực” lần này đã lựa chọn được hơn 70 bài báo khoa học của 154 tác giả, nhóm tác giả đến từ 32 trường đại học, học viện, viện và trung tâm nghiên cứu trên toàn quốc.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung thảo luận các vấn đề về an toàn thực phẩm và an ninh lương thực hiện nay, đồng thời thảo luận về mục tiêu, các giải pháp trước mắt và lâu dài về tình hình an ninh lương thực và an toàn thực phẩm của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tại phiên chuyên đề sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực, có 6 báo cáo của các nhà khoa học về: Nghiên cứu xây dựng các phương pháp đánh giá, kiểm tra quá trình sản xuất thực phẩm, cải tiến sản xuất trên các mô hình sẵn có; định hướng, thực trạng và tình hình sản xuất lương thực - thực phẩm tại Việt Nam; nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm các mô hình sản xuất thực phẩm mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, gia tăng hàm lượng dinh dưỡng trong sản phẩm thực phẩm tiêu dùng…

Tại phiên khoa học thực phẩm có 6 báo cáo, tập trung nghiên cứu về tính chất thực phẩm dưới các góc độ Hóa - Sinh - Lý, nghiên cứu cách để nông sản không phun xịt hóa chất mà vẫn tươi ngon nhằm tối ưu chất dinh dưỡng; đề tài nghiên cứu về các loại thực phẩm sạch, hữu cơ và các thực phẩm công nghiệp được chế biến đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm...

Còn tại phiên công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm có 6 báo cáo, trong đó tập trung vào nghiên cứu các phương pháp, công nghệ hiện đại để xác định các yếu tố từ môi trường bên trong và bên ngoài tác động, ảnh hưởng lên quy trình sản xuất thực phẩm để đảm bảo, nâng cao chất lượng thực phẩm; áp dụng lý thuyết dinh dưỡng và hệ thống kỹ thuật chế biến để thiết kế, xây dựng quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm giữ vững chất lượng, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, bảo quản thực phẩm an toàn và góp phần giảm tổn thất giữa thời điểm thu hoạch và đến tay người tiêu dùng và một số chủ đề liên quan khác…

Sau hội thảo, các báo cáo chất lượng và xuất sắc được tuyên dương và trao giải với cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Đặc biệt, các bài tham luận tham gia hội thảo sẽ được Hội đồng khoa học chọn phản biện sau đó sẽ được Ban Tổ chức biên tập, đăng trên kỷ yếu khoa học của hội thảo.