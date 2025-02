Khi còn trẻ, hãy sống hết mình, đừng ngại thử.

SVVN - Bắt đầu với niềm vui nhỏ bé khi được chia sẻ các giá trị tốt đẹp, Nguyễn Hương Trang đã bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục đam mê diễn thuyết. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện về tuổi trẻ dám thử, mà còn là lời nhắn nhủ: đừng ngại bước ra để tìm thấy chính mình.

Tỏa sáng với niềm đam mê diễn thuyết

Tính đến năm 2025, Hương Trang đã bước vào lĩnh vực diễn thuyết được 11 năm. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhận ra đó thực sự là đam mê. Trong suy nghĩ, nữ sinh chỉ đơn giản cho rằng được đứng trên sân khấu chia sẻ là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Ngày 03/06/2023, Hương Trang giành giải Á Quân 2 của cuộc thi thuyết trình Light on The Mic - cuộc thi sinh viên đầu tiên cô tham gia. Chính tại thời khắc đó, cô nhận ra tình yêu to lớn với việc cầm mic, bày tỏ và chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Dấu mốc diễn thuyết không chỉ gói gọn trong hai chữ “niềm vui” mà nó còn là đam mê, là mong ước lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Từ đó, cô nghiêm túc theo đuổi hành trình diễn thuyết, sống trọn vẹn bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước lại là chông gai. Cái bóng thành công trong quá khứ lớn đến mức Hương Trang không dám bước ra. Cô gặp trở ngại trong việc tham gia các cuộc thi tiếp theo, bởi nữ sinh luôn sợ cuộc thi sau không thành công như cuộc thi trước.

“Nhưng mình nhận ra, đó chỉ là định kiến và giới hạn bản thân tự đặt ra. Nó bắt nguồn từ nỗi sợ bị người khác đánh giá. Vậy nên, mình đã thay đổi góc nhìn bằng cách xem xét mọi thứ như bài học, luôn biết ơn bản thân vì đã dám cho mình thêm cơ hội để trải nghiệm và trưởng thành”, cô bộc bạch.

Trong dòng hồi tưởng, Hương Trang nhớ về bài thi mang đến cho cô nhiều cảm xúc nhất. Đó là bài thi tại vòng Chung kết cuộc thi phát thanh Tell me by your voice 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Khi ấy, cô giành giải thưởng “Thí sinh có giọng nói hay nhất”. Trong bài nói, nữ sinh chia sẻ về chủ đề “Gen Z và áp lực vượt sướng”. Điểm nhấn của bài chính là ở việc cô đã kết hợp bình luận bóng đá, nói về việc các cầu thủ “thoát pressing” để tạo động lực cho các bạn trẻ thoát khỏi áp lực bản thân.

Cô vui vẻ chia sẻ: “Khoảnh khắc mình hô to “SÚT! VÀOOOOO” , cả hội trường như vỡ òa với những tràng vỗ tay của khán giả. Mình hạnh phúc vì tài năng của mình được mọi người công nhận. Ngoài ra, mình đã khai phá được màu sắc riêng trong giọng nói của bản thân, biến giọng nói trở thành điểm mạnh và là thương hiệu của cô bé Hương Trang. Bây giờ, giọng nói đã trở thành một thứ khí giới giúp mình tự tin chinh phục mọi sân khấu, mở ra nhiều cơ hội để phát triển.”

Nữ sinh từng rơi vào khủng hoảng hiện sinh khi mới bước chân vào đại học. Việc thay đổi môi trường đã khiến cô cảm thấy hoang mang, nghi ngờ về mục đích sống của bản thân. Cô loay hoay tìm kiếm “phao” để bám víu khi đang trôi nổi trên dòng nước. Khi tham gia CLB Kỹ năng mềm Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (VYC), cô tìm thấy được những người cùng đam mê, cùng tần số và giúp cô kết nối với môi trường đại học.

Cô bày tỏ: “Đặc biệt, ở VYC, mình được sống đúng với con người mình, được mọi người công nhận. Điều đó đã giúp mình gạt bỏ đi những nghi ngờ về giá trị của bản thân, trở nên tự tin hơn và mạnh mẽ bước đi trên hành trình theo đuổi đam mê nói trước công chúng. Mình vẫn luôn biết ơn VYC, biết ơn những người anh, người chị, những người bạn đã giúp mình đi qua giai đoạn khủng hoảng ấy để mình có thể trở thành một Hương Trang bản lĩnh, tự tin và mạnh mẽ như ngày hôm nay.”

Hương Trang đã cảm nhận được bước chuyển mình rõ rệt trong hành trình phát triển bản thân. Từ một người chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lí, sống khép kín, khó chia sẻ, giờ đây, cô truyền năng lượng sống tích cực tới các bạn qua những bài nói của mình, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

“Sau cùng, mình đã vượt qua sang chấn tâm lý để học cách biết ơn từng giây phút trong cuộc đời bé nhỏ của mình, trân trọng mọi cơ hội, mọi nhân duyên đã đến với mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai”, cô nói.

Để tự tin trình bày quan điểm cá nhân, Hương Trang chia sẻ về việc không sợ bị đánh giá. Cô nhìn nhận những nhận xét, đánh giá của người khác sẽ là bài học giúp cải thiện thiếu sót của bản thân. Thậm chí, ngay cả khi đối diện với thất bại, cô cũng thấy đó là nhân duyên cần thiết để dạy mình bài học.

Ngoài ra, cô nói: “Mình luôn hiểu và tin vào bản thân. Mình hiểu những điều mình nói và mình luôn tin rằng mình làm được. Người khác có thể chưa tin bạn, nhưng bạn nhất định phải tin vào bản thân. Chính niềm tin mãnh liệt đó sẽ là động lực giúp mình trở nên tự tin hơn.”

Trong hành trình diễn thuyết, cô đã đạt được rất nhiều giải thưởng như Á quân 2 cuộc thi thuyết trình Light on The Mic 2023 trường Đại học Hà Nội, Quý quân cuộc thi Ngày hội Diễn thuyết 2023 trường Đại học Giao thông Vận tải, Thí sinh có giọng nói hay nhất - Top 6 cuộc thi Phát thanh Tell Me By Your Voice 2023… Ngoài ra, cô còn là Giảng viên MC nhí - giảng dạy kỹ năng MC, cải thiện sự tự tin cũng như là giám khảo, diễn giả cho nhiều cuộc thi lớn khác.

Nhân duyên với Phật giáo

Thời điểm học cấp Ba, sau khi trải qua tổn thương tâm lý, Hương Trang bắt đầu quay vào bên trong để tự chữa lành. Cho đến khi, cô tìm đọc cuốn sách Hiểu về trái tim của thiền sư Minh Niệm. Cuốn sách đã giúp nữ sinh nhìn sâu hơn vào bản thân, chỉ ra gốc rễ của nỗi đau.

Nữ sinh chia sẻ: “Qua lời giải thích của Đức Phật về cuộc sống, nhân duyên và vô thường, mình đã tìm ra cách chuyển hóa những tổn thương, vượt qua quá khứ để bắt đầu một cuộc sống thanh thản và tỉnh thức. Hiểu về trái tim chính là cuốn sách đã đưa mình đến con đường tu tập, mình đã quyết định quy y Tam Bảo và trở thành một Phật tử từ đó.”

Nhờ biết về Phật pháp, cô hiểu cuộc sống thật vô thường. Mọi thứ đều đổi thay. Chính vì vậy, nữ sinh rèn luyện góc nhìn tích cực về những điều tồi tệ xảy đến với mình. Vô thường cũng dạy Hương Trang biết trân trọng người thương yêu và cơ hội đang hiện diện bên cạnh mình, học cách sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại mà không nghĩ về quá khứ hay lo lắng tương lai.

Nhờ hiểu về Phật Pháp mà hành trình theo đuổi đam mê của cô trở nên sáng suốt và hạnh phúc hơn. Cô luôn tin điều Phật dạy: “Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường, hạnh phúc chính là con đường”.

Cô bày tỏ: “Mình không cố kiểm soát cuộc sống, bởi mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Nếu đã xảy ra, dù là điều tốt hay điều bất như ý thì mình sẽ mỉm cười đón nhận mọi nhân duyên mà không phản kháng hay trách móc. Đó chính là cách Phật Pháp đã giúp cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Hương Trang tâm niệm, những thành công bạn đạt được không phải chỉ một mình bạn cố gắng, mà nó còn là sự giúp sức của rất nhiều người, của nhiều nhân duyên trong cuộc sống. Khi ý thức được điều đó, chúng ta sẽ khơi dậy lòng biết ơn và trân trọng hơn cuộc sống xung quanh.

Hiện tại, cô là Uỷ viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, Hương Trang còn tham gia tổ chức rất nhiều khóa tu dành cho học sinh, sinh viên…

Điểm chạm tương lai

Hương Trang tự hào khi nhắc về gia đình. Mẫu hình lí tưởng cô hướng tới là trở thành người vừa giống ba vừa giống mẹ. “Ba mình là một người rất hiền lành, chăm chỉ và giỏi giang. Mình luôn tự hào khi nói với mọi người rằng ba mình là một Tiến sĩ Kinh tế. Còn mẹ mình là một người phụ nữ đảm đang, bản lĩnh, có tấm lòng vị tha. Nếu được, mình mong muốn bản thân có thể trở thành người hòa trộn được tất cả những đặc điểm của ba mẹ mình, bởi ba mẹ chính là hai người mà mình ngưỡng mộ nhất trên đời”, cô chia sẻ.

Trong tương lai, cô không chắc bản thân sẽ trở thành ai hay có vị trí nào trong xã hội. Nhưng cô khẳng định: “Mình sẽ là người hạnh phúc và được những người thương yêu của mình luôn tự hào khi nhắc đến.”

Nhắn nhủ tới các bạn trẻ đang bước đi trên con đường tìm kiếm đam mê, nữ sinh chia sẻ châm ngôn: “Đừng ngại thử”. Nếu chưa biết đam mê của mình là gì, hãy thử thật nhiều lĩnh vực, thử cho đến khi bạn tìm được một thứ khiến lòng bạn cảm thấy sục sôi cống hiến.

Hương Trang nói: “Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng, mọi nỗi lo sợ ngăn bạn bước đến chinh phục đam mê đều là định kiến và giới hạn mà bạn tự đặt ra cho bản thân. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần học được cách nhìn mọi thứ là bài học kinh nghiệm. Thay vì sợ hãi, hối hận, mọi người cần biết ơn nhiều hơn. Bởi con người chỉ tiếc nuối về những điều chưa làm được chứ không bao giờ tiếc nuối về những điều họ đã làm.”