Không giới hạn bản thân, nữ sinh 2K5 truyền cảm hứng du học Mỹ

SVVN - Mặc dù đã có cơ hội được đi du lịch cũng như tham gia trại hè ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng lần đặt chân tới nước Mỹ vào năm lớp 8 mới thực sự khiến Phạm Thị Ngân Giang cảm thấy ấn tượng. Xác định đây chính là môi trường mà mình muốn thử thách bản thân, nữ sinh 2K5 đã xuất sắc trở thành sinh viên trường Đại học Richmond (University of Richmond), Mỹ.

Xuất phát điểm là cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngân Giang đã sớm là một trong những cái tên nổi bật khi đảm nhiệm vai trò diễn giả trong nhiều chương trình, là đại sứ truyền thông của các dự án, sự kiện và tổ chức khác nhau như AIESEC in Vietnam, BÃO Fair, Future Blue Innovation Competition,... Nhờ sở hữu thành tích học tập tốt cùng những đóng góp trong hoạt động phong trào, Ngân Giang từng đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (năm 2022).

Là Trưởng Ban Nội dung CLB Truyền thông HSSH Media Club của trường, Giang đã có cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm các công việc liên quan, trong đó có vị trí đạo diễn sáng tạo, vlogger của kênh “HSSH Official Channel”. Điều này khiến cô bạn cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu về việc tại sao con người lại có một tư tưởng hay niềm tin do ảnh hưởng bởi những thông tin mà họ tiếp xúc và thu nhận. Đó cũng là lý do mà sau này Ngân Giang lựa chọn theo học ngành Rhetoric & Communications Studies (Hùng biện và Truyền thông).

Nữ sinh chia sẻ: “Ngày nay, truyền thông và hình ảnh quảng bá được con người vô thức tiếp nhận ở khắp mọi nơi như báo chí, mạng xã hội, lời truyền miệng hay tờ rơi,... Tuy vậy, nó lại rất dễ có ảnh hưởng xấu do thiếu tính chính xác và khách quan nên rất khó để tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc và gây ra sức ảnh hưởng không nhỏ đến các quy chuẩn xã hội. Vì vậy, mình rất muốn được học thêm về nguồn gốc sâu xa của ngành để có thể mang lại những thay đổi tốt đẹp trong cộng đồng và góp phần đưa toàn cầu hoá đi xa hơn.”

Mặc dù đã có cơ hội được đi du lịch cũng như tham gia trại hè ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng lần đặt chân tới nước Mỹ trong vỏn vẹn ba tuần vào năm lớp 8 mới khiến Giang thật sự cảm thấy đây là môi trường mà mình muốn thử thách bản thân.

“Mình nhận thấy nơi đây hội đủ sự đa dạng về văn hoá, lý tưởng, và cơ hội. Nước Mỹ cũng là điểm đến phù hợp nhất dành cho bản thân mình trong mục tiêu trở thành một công dân toàn cầu. Bởi mình được tiếp xúc và giao lưu với nhiều người bạn mang những sắc tộc, đức tin, lý tưởng khác nhau để được hiểu sâu và có nhiều trải nghiệm hơn với thế giới rộng lớn, muôn màu muôn vẻ của mình. Đến nay, mình vẫn luôn cảm thấy may mắn và biết ơn lựa chọn của bản thân, nhờ vậy mà mình tìm thấy niềm yêu thích với các môn học tại trường. Đặc biệt là sự phóng khoáng, sáng tạo mà môi trường nơi đây mang lại đã cho phép mình bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách khả năng của bản thân” - Giang bộc bạch.

Được biết, ngôi trường mà Ngân Giang hiện đang theo học là Đại học Richmond (University of Richmond), thuộc top 25 trường đại học giáo dục khai phóng (Liberal Arts Colleges) hàng đầu nước Mỹ. Ngoài chất lượng đào tạo hay khuôn viên đẹp, Ngân Giang còn đặc biệt bị thu hút bởi đề luận phụ của Đại học Richmond.

“Có lẽ lý do lớn nhất thôi thúc mình đăng ký vào trường là vì đề luận phụ rất ấn tượng: “Spiders are essential to the ecosystem. How are you essential to your community or will you be essential to your university community?” (tạm dịch: Nhện rất quan trọng đối với hệ sinh thái. Bạn mang tầm quan trọng như thế nào đối với cộng đồng của bạn hoặc sẽ trở nên quan trọng như thế nào đối với cộng đồng sinh viên trường đại học này?). Sự thật thú vị liên quan đến câu hỏi này nằm ở chỗ linh vật của trường cũng chính là con nhện nên việc lồng ghép hình ảnh truyền thống vào câu hỏi thật sự là một đề bài rất sáng tạo và thuyết phục đối với mình” - Nữ sinh chia sẻ.

Điều khó khăn nhất với cô gái gốc Việt khi mới sang Mỹ là khủng hoảng bản sắc. Giang không chỉ bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài khác biệt của các bạn mà còn cả cách giao tiếp, trải nghiệm và sở thích cũng đều không giống mình, khiến Giang cảm thấy khá cô đơn, lo lắng và phải mất một thời gian dài để có thể bắt đầu mở lòng với môi trường mới.

Giang tâm sự: “Mình vẫn nhớ lần mình dũng cảm chủ động mở lời nói chuyện với một bạn người da trắng học năm ba cùng lớp. Và rồi điều đó đã thay đổi cuộc sống đại học của mình khi bạn mời mình ghé chơi cùng gia đình bạn vào kì nghỉ đông và chỉ dẫn mình cách kết bạn mới nơi đây. Đó là chìa khóa giúp mình mở ra rất nhiều mối nhân duyên bất ngờ sau này để mình cảm thấy được hòa nhập hơn và trở thành một phần của trường. Mình cũng rút ra được bài học là phải luôn dũng cảm nắm bắt mọi cơ hội mà mình có trong tuổi trẻ vì mình thật sự không ngờ rằng sự dũng cảm đó sẽ đưa mình rất xa trong tương lai.”

Dù ở môi trường mới, Ngân Giang vẫn giữ vững phong độ học tập và nằm trong danh sách sinh viên xuất sắc Dean’s List Fall 2023 (bảng vàng các sinh viên đạt GPA từ 3.6/4.0 trở lên) của Đại học Richmond. Đồng thời, Giang là 1 trong 20 bạn sinh viên ngành Truyền thông - Marketing được trường tài trợ cho chuyến đi tham quan và học tập tại các tập đoàn, công ty lớn như Google, TikTok, NBCUniversal, Madison Square Garden Entertainment,... tại New York trong kì nghỉ đông vừa rồi.

Bên cạnh đó, cô bạn còn theo đuổi những hoạt động ngoại khóa mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ dám thử và được thử ở nước ngoài như làm trợ lý Ban Truyền thông của CLB Sinh viên quốc tế của trường, đóng vai chính vở kịch “White Pearls" sản xuất bởi Modlin Centre for the Arts, đi cắm trại trong rừng hay đi làm thêm,... Giang rất biết ơn những trải nghiệm này đã mang lại cho mình cơ hội được thử thách bản thân cùng nhiều kỷ niệm quý giá cũng như bài học về làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Hiện tại, Giang đang là Trưởng Ban Đa dạng, Công bằng và Hoà nhập (Diversity, Equity, and Conclusion) của tổ chức Alpha Kappa Psi - tổ chức Hội thanh niên Kinh doanh lớn nhất và lâu đời nhất thế giới của Đại học Richmond. Tại đây, Giang đã được học hỏi nhiều kỹ năng cần thiết và có ích cho công việc tương lai mà còn mang lại rất nhiều mối quan hệ chất lượng - những người mà Giang có thể tin tưởng và tìm đến khi cần ở nước bạn.

Giang mong muốn thời gian tới sẽ được cống hiến nhiều hơn cho tổ chức Kinh doanh Alpha Kappa Psi, từ đó học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và chuẩn bị đăng ký vào các vị trí thực tập sinh. Cô bạn cũng đang sở hữu một kênh Youtube nhỏ về chủ đề du học, đời sống và phong cách để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đồng thời tập làm quen với việc xây dựng thương hiệu và học cách truyền thông marketing một cách thực tế nhất. Đích đến cuối cùng mà Giang hướng đến vẫn luôn là có thể tạo nên những sản phẩm có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và cộng đồng. Vì vậy, nữ sinh tự nhủ sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

Ngân Giang nhắn gửi: “It’s not what happens to you, but how you react to it matters (Epictetus) - Vấn đề không phải là do điều gì xảy ra với bạn, mà cách bạn phản ứng với nó mới là thứ quan trọng. Từ những gì mà mình đã trải nghiệm trong quá trình du học, câu nói này trở thành một bài học lớn với mình và đóng vai trò như một lời nhắc nhở bản thân trong tương lai khi những thử thách mới đến. Vì vậy, mình mong rằng các bạn khác cũng có thể học cách nhìn nhận khó khăn một cách tích cực hơn và dám dũng cảm để thử những thứ chưa bao giờ dám làm! Sẽ thật thú vị khi nhìn lại và phát hiện bạn đã bước một bước đi thật dài khi bản thân còn không kịp nhận ra điều đó.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)