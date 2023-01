Không phải tin đồn hẹn hò với Cha Eun-Woo, sự thật mới được tiết lộ về Song Hye Kyo mới gây 'choáng'

SVVN - Người ta cho rằng Song Hye Kyo dường như đang ở trong "thời kỳ khủng hoảng" khi liên tục nhận được những nhận xét tiêu cực về ngoại hình và diễn xuất. Nhưng với 'The Glory', nữ diễn viên hạng A có bước bứt phá mạnh mẽ, chứng minh không hề "hữu danh vô thực".

Hiện chưa có thông báo chính thức nào về tin đồn này. Phim mới của Song Hye Kyo, The Glory, hiện thành công vang dội trên nền tảng Netflix, được khán giả "tung hoa" về diễn xuất của diễn viên chính lẫn nội dung.

The Glory là một series Netflix kể về nhân vật Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), người chịu bạo lực học đường khủng khiếp ở trường trung học, cô không bao giờ quên được những tổn thương tinh thần ngày đó. Nhưng thay vì hành hạ mình với những ký ức đau buồn, cô lên kế hoạch trả thù và trở lại sau hơn một thập kỷ.

Biên kịch ngôi sao Kim Eun Sook, người đã viết nên nhiều tác phẩm ăn khách như phim truyền hình Secret Garden, Guardian và Mr. Sunshine, và nữ diễn viên Song Hye Kyo tái hợp sau 6 năm, kể từ Descendants of the Sun, thu hút sự chú ý ngay cả trước khi phát hành.

Vốn Song Hye Kyo được cho là đang trong "thời kỳ khủng hoảng" khi cô liên tục bị khán giả nhận xét là "xuống sắc", "diễn đơ". Các tác phẩm gần đây của nữ diễn viên không nhận được đánh giá cao và thành tích cũng không mấy khả quan. Người ta hy vọng, Song Hye Kyo khi gặp lại biên kịch "ruột", Kim Eun Seok, sẽ tìm lại được chính mình.

Như để đền đáp sự kỳ vọng của công chúng, ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, The Glory đã lọt vào top 10 tại Hàn Quốc và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai ngày. Đồng thời, tại Hoa Kỳ, The Glory đứng ở vị trí thứ 9 và sau đó tăng lên vị trí thứ 6.

Truyền thông nước ngoài cũng dành sự quan tâm và ca ngợi The Glory. Forbes, cũng đã phải dành lời khen cho tác phẩm này: “The Glory có một phần khá lớn các tình tiết bất ngờ, biến câu chuyện từ gần như kinh dị thành bi kịch và rồi là bí ẩn về vụ ám sát. Kịch bản sáng tạo được viết bởi Kim Eun Sook, người cũng đã viết nên Descendants of the Sun, một bộ phim truyền hình ăn khách năm 2016 mà Song Hye Kyo cũng đã đóng chính”.

Về Song Hye Kyo, nữ diễn viên chính và cũng đồng thời là nhân vật gây nên nhiều tranh cãi thời gian gần đây, Forbes cho biết: “Trong vai diễn Dong Eun đầy sắc thái, Song Hye Kyo thể hiện một nhân vật đã bị rạn nứt, quyết tâm tiêu diệt những kẻ hành hạ mình đến mức cô ấy có được chút hạnh phúc từ sự tồn tại của chính mình. Ngay cả khi cô ấy đạt được công lý mà cô ấy hằng khao khát, nó cũng không thể xóa đi những vết sẹo đã để lại trong lòng cô ấy".

The Glory cũng đạt thành tích xuất sắc ở hạng mục Phim truyền hình và Phim dài tập trên nền tảng OTT. Tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên phát hành, chiếm tỷ lể tới 54,0% trong số 14 tác phẩm OTT. Song Hye Kyo, nhân vật chính, đứng đầu ở cả 4 hạng mục gồm tin tức, voice of Net (VON), video và SNS, đồng thời đứng đầu ở hạng mục hiệu suất OTT.

Tuy thành công là vậy, được công nhận và "hot" đến vậy, nhưng công chúng vì sao lại tỏ thái độ khá thờ ơ với The Glory? Lý do là The Glory quyết định chia thành 2 phần, tiến hành sản xuất trước để hoàn thiện hơn nên phần 1 chỉ phát hành 8 tập, trong khi phần 2 sẽ ra mắt vào tháng Ba.

Những khán giả đắm chìm trong tác phẩm cho biết: “Tại sao tôi lại chỉ được xem trước một phần, gây đứt mạch cảm xúc quá, trong khi có thể sản xuất một lèo rồi chiếu một lèo được mà”; “Tôi phải đợi phần 2 đến bao giờ” và “Đừng xem bây giờ, đợi đến tháng Ba rồi xem một thể chứ như này bức bối lắm”...

Trước đó, Money Heist: Joint Economic Area hay Alienoid cũng được chia thành phần nhỏ để phát hành. Đây được cho là một chiến thuật của Netflix để ngăn người dùng không huỷ đăng ký. Tuy nhiên, cho đến hiện tại có vẻ những gì Netflix thu lại được chỉ là sự chỉ trích. Không dễ để thu hút những người xem đã rời đi, khán giả cho rằng: “Dòng chảy bị cắt đứt theo thời gian” và “Trở nên quá lười biếng để lục lại ký ức và xem tiếp”. Bất chấp “chiến lược chia nhỏ” của Netflix đã thất bại cho đến nay, người ta vẫn tò mò liệu The Glory có thể thành công trong phần 2 hay không.