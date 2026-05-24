Khương Bội Dao châm ngòi cho những cuộc tranh luận sôi nổi

Từ một cô gái sinh viên ngọt ngào đến một người chị gái lạnh lùng, xa cách, từ một nhân viên mới đến một nữ thần báo thù, cô đã chứng minh bằng một loạt các nhân vật hoàn toàn khác biệt rằng một diễn viên thực thụ không cần phải bị đóng khung bởi một hình tượng duy nhất.

Khương Bội Dao tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với bằng thạc sĩ, đang tự tạo dựng con đường riêng trong ngành điện ảnh và truyền hình bằng kỹ năng diễn xuất vững chắc của mình.

Trong bộ phim truyền hình ăn khách năm 2025, "Mệnh Huyền Nhất Sinh" vai diễn Điền Bảo Chân của Khương Bội Dao đã trở thành "nữ thần sáng suốt" trong lòng vô số khán giả. Cô gái xuất thân từ tầng lớp thấp, cùng người yêu thời thơ ấu đến thành phố mưu sinh, làm việc ban ngày và học hành chăm chỉ ban đêm, dùng tiền kiếm thêm để mua đồng hồ cho bạn trai, nhưng luôn kiên định với mục tiêu tự lập về kinh tế. Khi anh ta cố gắng tống tiền cô bằng chiêu trò tình cảm dưới vỏ bọc "đối xử tốt với em", cô đã hét lên: "Tôi không muốn điều đó!" và dứt khoát xé toạc xiềng xích của sự bắt cóc về mặt đạo đức. Với bộ quần áo cũ bạc màu và lớp trang điểm lấm tấm tàn nhang, mái tóc ngắn gọn gàng của cô đã thể hiện hoàn hảo ý thức độc lập của người phụ nữ hiện đại, giúp cô giành được danh hiệu "ví dụ điển hình về cách giảm thiểu tổn thương tình cảm" từ cư dân mạng.

Vai diễn Tô Kinh Khê trong Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật thể hiện một khía cạnh khác đầy ấn tượng trong khả năng diễn xuất của cô. Trong tập đặc biệt cuối phim, tiếng cười điên cuồng, tay cầm đuốc và khuôn mặt lấm lem bùn đất, đã kết hợp hoàn hảo giữa lòng thương người của một y nữ với sự ám ảnh của một linh hồn báo thù. Ánh mắt rực lửa và khóe môi cong vút của cô đã thể hiện trọn vẹn tâm hồn của một "người đẹp điên cuồng". Sự tương phản cực độ trong các vai diễn là đỉnh cao của nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất của cô.

Ngay từ "Cá mực hầm mật", cô đã khiến khán giả kinh ngạc với nụ cười rạng rỡ và mái tóc đuôi ngựa cao. Trong vai người bạn thân của nhân vật chính, cô đã xử lý các mối quan hệ tình cảm của mình vừa nồng nhiệt vừa tàn nhẫn, vừa cảm động trước sự xuất sắc của người kia, vừa nhận ra rõ những khuyết điểm của họ.

Từ nữ phóng viên chuyên nghiệp và tài giỏi trong Em là thành trì doanh lũy của anh đến nhân vật "trap girl" trong Dĩ ái Vi Doanh, Khương Bội Dao luôn biết cách truyền tải sự ấm áp chân thành vào các nhân vật của mình thông qua những chi tiết tinh tế. Đặc biệt, mỗi sự biến đổi của cô đều đi kèm với một bước đột phá trong hình tượng. Mái tóc ngắn tạm biệt hình ảnh ngọt ngào, và quần áo bạc màu, sờn rách làm nổi bật những khó khăn của tầng lớp thấp. Sự thay đổi bên ngoài này bổ sung cho diễn xuất bên trong của cô.

Trong "Hãn Thành", cô hóa thân thành Lâm Hi, một bác sĩ có vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực chất lại tàn nhẫn. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của cô khi đối phó với bọn gangster được ca ngợi là "ví dụ điển hình về một nhân vật có vẻ ngoài ngây thơ nhưng thực chất lại tàn nhẫn".

Là một nữ diễn viên được đào tạo bài bản, cô tích hợp các kỹ thuật diễn xuất hàn lâm vào mỗi vai diễn, truyền tải những cảm xúc phức tạp thông qua lời thoại và ngôn ngữ cơ thể chắc chắn. Từ vai phụ đến vai chính, cô luôn biến hóa các nhân vật của mình giống như "tắc kè hoa". Như nhân vật Điền Bảo Chân của cô ấy nói: "Phụ nữ cũng có quyền thay đổi suy nghĩ của mình. Họ thà bị gọi là phụ nữ xấu còn hơn là không được sống cuộc đời mình mong muốn".

Trong năm 2026, Khương Bội Dao sẽ đảm nhận vai chính trong 3 bộ phim chờ lên sóng là "Zhong Qi" (Trọng Khí), "Archives: The Nanyang Mystery" (tên tiếng Trung: Nam Bộ Đương Án/ Hồ Sơ Nam Bộ) và "Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật".

​