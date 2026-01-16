Kim Hye Yoon: 'Tôi đã tham gia hơn 100 buổi thử vai bắt đầu từ năm 17 tuổi, nhưng liên tục bị từ chối'

SVO - Kim Hye Yoon trải lòng về bảy năm vô danh, bị lăng mạ và những ngày đầu sự nghiệp đầy khó khăn, trên chương trình 'You Quiz on the Block'.
Nữ diễn viên Kim Hye Yoon đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà cô phải trải qua trong suốt bảy năm đầu sự nghiệp, khi còn là một diễn viên vô danh.
Kim Hye Yoon cũng tiết lộ rằng, cô đã làm việc hoàn toàn không có công ty quản lý trong 7 năm, tự mình di chuyển đến các địa điểm quay phim bằng phương tiện công cộng hoặc xe buýt dành cho diễn viên phụ. Cô nhớ lại việc phải chờ hàng giờ tại các quán cà phê 24 giờ cho đến khi xe buýt đến, rồi lại phải dành đến 9 tiếng đồng hồ trên phim trường mà không hề được gọi đi quay phim.
Cô tiếp tục chia sẻ thẳng thắn về mặc cảm chiều cao của mình, điều thường xuyên được nhắc đến trong các buổi thử vai: “Tôi cao 1m58, nhưng tôi ghi là 1m60. Mọi người đều đã biết rồi, nhưng tôi vẫn nói mình cao hơn 2 cm. Tôi bị mắng rất nhiều. Một số điều họ nói với tôi, thậm chí không thể phát sóng được. Tôi nghe rất nhiều lời lăng mạ trên phim trường. Mỗi khi có chuyện gì buồn xảy ra, tôi đều khóc trên đường về nhà ở trong xe. Ngay cả khi đi phương tiện công cộng, tôi cũng khóc rất nhiều lần”.