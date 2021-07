Kỳ tiếp sức đặc biệt với sinh viên tình nguyện

SVVN - Năm nay, ngoài 200 sinh viên khối ngành Khoa học Sức khoẻ tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, có hơn 150 sinh viên trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi 2021”, thường trực hỗ trợ thí sinh tại 14 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP. HCM.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết (năm thứ ba, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng), Trưởng nhóm sinh viên tình nguyện tại điểm thi trường THPT Phan Đăng Lưu cho biết, công việc của các bạn gồm kiểm soát y tế, đo thân nhiệt, điều phối giao thông, hướng dẫn thí sinh vào ra phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ trông giữ hành lý và phát tặng các vật phẩm thiết yếu…

Ông Nguyễn Việt Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết, nhà trường đã gửi tặng 420 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn và 14.000 khẩu trang y tế cho 14 điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP. HCM.

Cũng theo ông Việt Thái, dung dịch nước rửa tay do nhóm giảng viên và sinh viên bộ môn Công nghệ Sinh học và Dược học trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nghiên cứu điều chế từ những ngày đầu dịch mới bùng phát. Sản phẩm đã được Viện Pasteur TP. HCM kiểm nghiệm.

Theo anh Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Sinh viên trường – Chỉ huy trưởng chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết, mặc dù chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng do dịch COVID-19, tuy nhiên khá bất ngờ khi các bạn tình nguyện viên HIU đã rất hăng hái, tích cực đăng ký tham gia chiến dịch.

“Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các “chiến sĩ” tại các điểm thi là mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch năm nay. Trước khi bắt đầu chiến dịch, các “chiến sĩ” tình nguyện HIU được tổ chức tập huấn online và xét nghiệm tầm soát COVID-19. Và trong suốt chiến dịch các bạn cũng được trường trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ như kính chống giọt bắn, khẩu trang y tế, găng tay y tế, xịt khuẩn. Trường yêu cầu các tình nguyện viên phải giữ an toàn cho bản thân và mọi người trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhằm mục đích hỗ trợ các sĩ tử một mùa thi thuận lợi và an toàn”, anh Nguyễn Thành Trung chia sẻ.