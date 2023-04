'Lady Mây' Myra Trần lần đầu tiên làm điều này vì quá hâm mộ ‘đạo diễn trăm tỷ’ Lý Hải

SVVN - Mới đây, ‘tiểu Diva’ của làng nhạc Việt tạo bất ngờ cho mọi người, khi hát nhạc phim mới 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh'. Nữ ca sĩ rất hâm mộ đạo diễn Lý Hải cũng như series hành động này và thỏa mong ước hát nhạc phim này.

Myra Trần từng được khán giả biết đến sau khi tham gia X-Factor và American Idol. Sau khi góp mặt trong The masked singer Vietnam, với biệt danh Lady Mây, cô gái gốc An Giang càng ghi điểm trong mắt người nghe. Các phần thi của Myra Trần luôn khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những nốt cao cực sáng và nội lực.

Cô nàng đã thổi một làn gió mới đến khán giả khi trình diễn nhiều ca khúc thuộc dạng "huyền thoại" như All by myself hay All the man that I need. Chất giọng dày cao vút khiến Lady Mây không ít lần được ví như ‘tiểu Diva mới’ của làng nhạc Việt.

Trong lần đầu tiên được hát nhạc phim này, nữ ca sĩ hào hứng: “Tôi đã xem hết các phần Lật mặt và cũng ước một lần nào đó được tham gia hát nhạc phim cho anh Lý Hải. Một ngày đẹp trời, tôi nhận được demo và vào phòng thu thử. Tôi thấy đây là một bản nhạc rất hay và cảm xúc”.

Bạn ơi là một ca khúc ballad nhẹ nhàng, trữ tình với nội dung xoay quanh tình bạn gắn bó, thân thiết, dù sau này mỗi người có một con đường khác nhau. Điểm độc đáo của Bạn ơi chính là sự thay đổi theo tâm trạng của người nghe. Nếu đang vui, bạn sẽ thấy ca khúc mang màu sắc vui tươi, còn khi đang buồn thì bạn sẽ thấy ca khúc mang nhiều ưu tư, tâm sự.

Ca khúc do Bim sáng tác, cũng chính là người góp phần sản xuất nhiều bản nhạc phim ấn tượng của thương hiệu Lật mặt. Đạo diễn Lý Hải tiết lộ, Lật mặt 6 là một bộ phim phản ánh sự thật giữa những thứ mấu chốt trong cuộc sống là tiền bạc, tình bạn và gia đình. Bộ phim cho thấy những mặt trái, tham, sân, si bên trong mỗi con người. Nhưng khi đặt sáng tác nhạc phim, Lý Hải, cũng là người chấp bút kịch bản, lại yêu cầu một ca khúc có ca từ trong sáng, ca ngợi một tình bạn đẹp, mang lại những ký ức và năng lượng tích cực.

Anh muốn ca khúc có sự tương phản với hình ảnh trong phim và khi cất lên thì có thể lay động tình người. Lý Hải cho biết, không chỉ riêng nhân vật trong Lật mặt 6 mà bất cứ ai cũng có mặt tốt và xấu. Điều quan trọng là bạn sẽ lựa chọn trở thành ai. ‘Cha đẻ’ series Lật mặt tâm sự: “Bên cạnh gia đình thì ai cũng có bạn bè và cho dù tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống nhưng tôi mong rằng, sau khi xem phim và nghe ca khúc nhạc phim, khán giả sẽ có sự lựa chọn 'trăm tỷ hay tri kỷ' cho riêng mình”.

Ngoài ra, MV còn chiêu đãi người xem những hình ảnh đẹp mặt và hoành tráng của làng chiếu Định Yên mà Lý Hải tái dựng để thực hiện bộ phim. Làm chiếu không chỉ là nghề truyền thống lâu đời cần được gìn giữ mà còn đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm khi kết nối các nhân vật với nhau.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là câu chuyện về một nhóm bạn từng lớn lên cùng nhau ở làng chiếu truyền thống. Bỗng một hôm, họ mua chung tấm vé số và bất ngờ trúng độc đắc 138,6 tỷ đồng. Những tưởng cuộc đời mỗi người sẽ sang trang thì cậu bạn giữ tấm vé bất ngờ qua đời. Từ đây, họ bắt đầu có những toan tính riêng và bắt đầu hành trình tranh giành “tấm vé định mệnh”.