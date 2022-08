Lễ trao giải kết hợp đêm Prom: Aetheria - Nơi tìm về linh hồn thiên đàng trong chính mình

SVVN - Tổ chức Movies for Relief đã tổ chức thành công lễ trao giải kết hợp đêm prom “Aetheria” tại Trống Đồng Palace - 489 Hoàng Quốc Việt vào ngày 25/8 vừa qua.

Lễ trao giải kết hợp đêm prom này nằm trong chuỗi sự kiện thường niên của tổ chức Movies for Relief, trực thuộc Đoàn trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội, với tên gọi: Red Carpet - Thảm đỏ Chuyên Sư Phạm. Sự kiện lần này với chủ đề: “Aetheria - Nơi tìm về linh hồn thiên đàng trong chính mình” đã thu hút đông đảo người quan tâm và tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tiếp nối sự có mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng tại những mùa trước của Red Carpet - Thảm đỏ Chuyên Sư Phạm như: ca sĩ Bùi Anh Tuấn, ca sĩ B-ray, ca sĩ Đức Phúc, Rapital, Gerdnang,... Red Carpet 2022 có sự góp mặt của nhiều ca sĩ có tiếng là: Hương Ly, Nam Lê, Grey D và đặc biệt là Soobin Hoàng Sơn.

Bên cạnh đó, Red Carpet 2022 còn nhận được sự góp mặt của MC SEA Games 31 - MC Khánh An, cùng với dàn khách mời như DJ Emma, MCCM - Câu lạc bộ âm nhạc đến từ Đoàn trường THPT Chuyên Sư Phạm, Glee Phan Đình Phùng, Glee Cầu Giấy, nhóm nhảy Sh!lent Crew. Và không thể thiếu sự góp mặt của các giám khảo, cố vấn chuyên môn lĩnh vực sân khấu - điện ảnh; các nhóm làm phim tham gia dự thi và hơn 1500 khách tham dự.

Đã có rất nhiều giải thưởng đặc sắc được trao tặng tới các nhóm làm phim; giải Quán quân và Á quân lần lượt thuộc về Tones và Buông, giải Phim ngắn được yêu thích nhất thuộc về Before Sunrise, giải Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về Hà My đến từ nhóm Amonte, giải Nam chính xuất sắc nhất thuộc về Đức Minh đến từ nhóm Exterior, giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Hữu Phúc đến từ Exhausted O’man, giải Biên kịch xuất sắc nhất được trao cho, giải Dựng phim xuất sắc nhất được trao cho Mai Linh đến từ nhóm The Coco, giải Đạo diễn xuất sắc nhất đã gọi tên bạn Nhật Sơn đến từ nhóm Foozoo.

Hơn hết, không thể không kể tới mục đích cuối của sự kiện Red Carpet - Thảm đỏ Chuyên Sư Phạm là sử dụng 100% số tiền thu được để làm từ thiện. Sự kiện mong muốn góp phần giúp đỡ những số phận khó khăn, bất hạnh, cần nơi nương tựa, mong muốn được trao đi tình thương và lan tỏa những điều tốt đẹp cùng những giá trị nhân văn tới mọi người.

Lễ trao giải kết hợp đêm prom 2022 của tổ chức Movies for Relief đã đem tới nhiều kỷ niệm đối với Ban tổ chức Red Carpet nói riêng và khách tham dự sự kiện nói chung, Red Carpet - Thảm đỏ Chuyên Sư Phạm hứa hẹn sẽ tiếp tục là nơi để các bạn học sinh có thể bộc lộ khả năng và niềm yêu thích của mình đối với lĩnh vực phim ảnh và chắc chắn sẽ là điểm thu hút của rất nhiều bạn trẻ trong tương lai.