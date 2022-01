Liêu Hà Trinh: ‘Bình an không nằm trong những thứ đứng yên’

SVVN - ‘Mong cho mọi người có một cuộc sống hạnh phúc trong năm Nhâm Dần như một chú hổ kiên định vượt qua hết mọi khó khăn để bảo vệ ‘lãnh thổ’ trong trái tim mình’ là những tâm sự mà MC – nhà văn Liêu Hà Trinh gửi đến mọi người sau một năm có quá nhiều xáo trộn vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Liêu Hà Trinh là một trong những nữ MC được yêu mến tại Việt Nam hiện nay. Sở hữu chất giọng ấm áp, phong cách thanh lịch, cô còn ra mắt nhiều quyển sách ăn khách như Tự tình lúc 0h, Cúc họa mi, Nợ nhau lời tạm biệt, Em, Giỏ trái cây và Anh. Cùng trò chuyện với cô để nhìn lại những xáo trộn cuộc sống sau dịch bệnh và vững vàng bước tiếp trong năm mới này.

Trong một năm nhiều khó khăn vì dịch bệnh, Liêu Hà Trinh lại ra mắt hai quyển sách là Giỏ trái cây và Anh. Từ đâu chị có nhiều 'năng lượng sáng tạo dồi dào' như thế?

Những cảm xúc diễn ra bên trong và 'chất liệu chân thật' từ một năm nhiều khó khăn, sự dịch chuyển, sự cống hiến thầm lặng của Việt Nam thì tại sao không đưa những cảm xúc đó lên trang sách. Trinh rất đồng tình với câu nói của tài tử Keanu Reeves: “Trong sự tĩnh lặng của mình, tôi vẫn đang giải quyết vấn đề”. Khoảng thời gian vừa qua, dù thành phố có 'tĩnh lặng' như thế nào thì bên trong nó vẫn cố gắng để vượt qua khó khăn. Dịch bệnh có như thế nào cũng không đẩy lùi được tinh thần tương thân tương ái, sức sống mãnh liệt của chúng ta. Tôi cũng vậy, muốn sử dụng thời gian sống thật tốt để làm những gì bản thân yêu thích. Việc viết là sở thích nên trong thời gian dịch bệnh, tôi dành nhiều thời gian để thiền định và viết để 'cân bằng tâm lý'. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc khi vẫn được cống hiến, được tâm sự cùng độc giả của mình.

Trong quyển sách mới, Trinh viết về 15 nhân vật, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như Trấn Thành, Jun Phạm, Vũ… Nếu có ý kiến, chị viết về họ để dễ bán sách hơn thì bạn nghĩ như thế nào?

Đó cũng là một ý kiến, tại sao không? Nếu như không có sự xuất hiện nhiều hơn nữa của những nhân vật nổi tiếng, để thấy được những góc nhìn thú vị mà người hâm mộ của họ chưa khám phá được. Bất kể nhân vật nào trong quyển sách này dù có nổi tiếng hay không cũng đáng được độc giả yêu thương. Còn việc bán sách được hay không thì tôi cũng không bận tâm vì các quyển trước, Trinh viết mà không có người nổi tiếng, vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Điều quan trọng là có được sự đồng hành của những nhân vật có đời sống nội tâm lộng lẫy, đẹp đẽ thì đó là sự 'vinh hạnh' trong quyển sách của tôi.

Liêu Hà Trinh đang là 'MC đắt show' tại Việt Nam nhưng vẫn dành thời gian viết lách. Nếu nói chị viết sách để tự xoa dịu tinh thần chính mình lẫn độc giả của mình, hơn là về doanh thu, thì có chính xác?

Điều này cũng có nửa phần chính xác thôi, vì viết sách mà không có doanh thu thì mình cũng khó duy trì. Nếu nói viết sách hoàn toàn vì tiền cũng không đúng, vì số tiền viết sách cả năm chưa chắc bằng việc chạy show dẫn chương trình trong một tháng. Nhưng mình cảm thấy thoải mái, xúc động và thiêng liêng khi chạm tay vào bìa sách đầu tiên được khui khỏi thùng sách. Khi đọc những chia sẻ của độc giả qua nhiều phương tiện khác nhau, rằng họ yêu những tâm sự từ sách của mình, cảm giác được chia sẻ. Chính Trinh cũng trải qua những ngày như thế, nhưng tôi và độc giả có điểm chung là chấp nhận sự cô đơn như hành trang quý giá, một phần không thể thiếu để mình hoàn thiện và tận hưởng những ngày rực rỡ khác. Đó là một sự xoa dịu bản thân bằng việc diễn ngôn bằng ngôn ngữ.

Liêu Hà Trinh là tên tuổi mang đến các sản phẩm theo hướng vỗ về, xoa dịu người khác. Còn với chị, trước những đổ vỡ, vấp ngã, chị tự xoa dịu mình như thế nào?

Mỗi người có cách tự xoa dịu bản thân khác nhau, có người đọc sách, làm thơ, người đi gặp gỡ bạn bè. Cũng có người tự huyễn hoặc mình chưa bao giờ đau khổ cả. Bản thân tôi cũng tự 'thôi miên' mình rằng đây sẽ là ngày không vui cuối cùng và ngày mai sẽ là một ngày vui mới. Và mình sẽ đón nhận ngày mai một cách tự tại hơn. Khi cùng chia sẻ với các bạn đọc của mình, tôi thấy những nỗi buồn của mình cũng nhỏ thôi nên không có lý do gì để giữ nó thật lâu. Tôi không ép mình luôn ở trạng thái luôn luôn tích cực vì như thế cũng 'độc hại'. Trinh cố gắng giữ trạng thái cân bằng, tự hỏi bản thân điều gì mà mình mong muốn nhất lúc này. Bất cứ điều gì giúp gần hơn với 'đứa trẻ tổn thương' bên trong mình thì đó là cách xoa dịu bản thân, khá hơn ngày hôm qua.

Cũng có nhiều người xem các show của chị lại thấy, Liêu Hà Trinh nhìn đâu cũng ra ý thơ. Trinh có lo lúc nào đó, sáng tác của mình trở nên “công nghiệp, rập khuôn"?

Đôi khi, tôi nhìn mặt tích cực của vấn đề nên “công nghiệp, rập khuôn" thật ra chính là giữ cho mình khuôn khổ nhất định, giữ trạng thái chất lượng đồng đều nhau. Nó giữ nguyên phong cách và chất của mình giống như một nhà máy sản xuất hàng nghìn sản phẩm đều tăm tắp nhau. Đối với nghệ sĩ thì đó có thể là yếu tố tiêu cực. Còn với tôi, là nhà sản xuất thì phải đảm bảo các chương trình, những quyển sách của mình trên diện rộng được sản xuất đều đặn, đảm bảo tần suất xuất hiện của mình ổn định. Đó không là thử thách mà sở thích nên tôi không sợ sự rập khuôn, trở nên “công nghiệp” cũng không dễ dàng gì, mà cảm tính mới điều đáng sợ với Trinh.

Trong bài thơ Bình an, chị có viết: “Con chỉ xin một ít bình an thôi, cho năm mới bước ra đường khỏi ngã, cho con thêm tĩnh yên trong vội vã”. Một điều không dễ nhưng cũng không khó. Với các bạn trẻ có quá nhiều thứ xoay quanh, Trinh có chia sẻ gì để họ luôn tìm thấy bình an trong cuộc sống?

Bình an trong cuộc sống không nằm trong những thứ đứng yên, mà nằm ở sự dịch chuyển. Bình an nằm trong sự tư duy tập trung, khi mình chánh niệm thì mình hiện diện 100% trong những gì mình có. Như khi uống nước thì tận hưởng sự tinh khiết của từng giọt nước, khi đi cùng ba mẹ thì tập trung vào khoảnh khắc đó, hãy nghĩ đó là “nhất kỳ nhất hội”, không bao giờ lặp lại lần thứ hai thì mình sẽ tận hưởng nó từng giây phút. Bình an trong các bạn thường đặt nó trong thước đo như tiền bạc, vật chất nhưng nó không nằm trong sự hào nhoáng đó. Trinh tin rằng, bình an nằm trong chính tâm hồn mình. Khi hài lòng với những gì giản dị. khi hài lòng với những cống hiến nhẹ nhàng nhất như giúp cho người khác, đó chính là bình an.

Và năm mới 2022 đến, Liêu Hà Trinh có điều gì để mọi người mong chờ?

Trong năm mới, tôi sẽ hoạt động 200%, 300% công sức và một đám cưới sẽ diễn ra. Trinh mong sẽ có một gia đình hạnh phúc, tiếp tục mang đến những giá trị thực tế về nội lực, về bình an, về câu chuyện của sự cố gắng và những ý thơ về sự duy mỹ ở các góc nhìn rất đời sống. Trinh cũng mong cho mọi người có một cuộc sống hạnh phúc trong năm Nhâm Dần như một chú hổ kiên định vượt qua hết mọi khó khăn để bảo vệ 'lãnh thổ' trong trái tim mình, để có thể giữ được những 'ốc đảo' tươi xanh mãi mãi. Chúc các bạn độc giả luôn giữ được vị thế “chúa tể sơn lâm” trong vương quốc của chính mình!

Cảm ơn Liêu Hà Trinh!