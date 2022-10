Lột xác từ 75 kg, mỹ nhân gen Z bất ngờ giành ngôi vị Hoa hậu

SVVN - Tạo bất ngờ lớn khi vượt qua dàn đối thủ nặng ký tại "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022", Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000) đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi. Ngay lập tức, Tân Hoa hậu đối diện với loạt bình luận miệt thị ngoại hình.

Đoàn Thiên Ân vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, dày dặn kinh nghiệm như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Tuyết Như... để giành danh hiệu cao nhất Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên ĐH Công nghiệp TP. HCM. Cô có chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng 88,5-66-98 cm.

Ngoài ra, Thiên Ân còn giành giải “Thí sinh có phần thuyết trình về hòa bình tốt nhất”. Cô cho rằng hòa bình sẽ không bền vững nếu như vấn đề bạo lực chưa được giải quyết. Cô thừa nhận bản thân từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình sau khi tăng cân: "Mọi người cần phải lên tiếng ngăn chặn vấn đề bạo lực ngôn từ vì có rất nhiều người chọn cách rời bỏ thế gian này vì lời nói miệt thị từ người khác".

Ở phần thi ứng xử, Đoàn Thiên Ân nhận được câu hỏi từ giám khảo Hà Kiều Anh: "Có ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay sống thờ ơ, ích kỷ, vô cảm. Em nghĩ gì về điều này?". Thiên Ân cho rằng đã là cảm xúc thì tồn tại trong mọi người chứ không riêng gì giới trẻ: "Thay vì chỉ trích, hãy đặt câu hỏi tại sao họ lại như vậy. Hãy giáo dục, để họ thấy rằng gia đình sẽ là nơi nung nấu tình cảm, giúp sự yêu thương của họ dâng trào hơn".

Người đẹp Long An thừa nhận bản thân từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình sau khi tăng cân: "Chúng ta luôn nghĩ rằng việc nói những câu bông đùa ấy không có hại gì với người khác, nhưng đó là ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim của người nghe chúng. Tất cả mọi người cần phải lên tiếng để ngăn chặn vấn đề bạo lực ngôn từ, vì đã có rất nhiều người chọn cách rời bỏ thế gian này chỉ vì tổn thương từ lời nói của người khác. Tôi cũng như các bạn, tôi có khuyết điểm, nhưng quan trọng nhất là tôi dám đứng lên để đấu tranh cho chính bản thân mình, và dùng tiếng nói của mình để nói thay cho tất cả các bạn. Tất cả chúng ta đều có quyền được yêu thương, có quyền được sống”.

Điều khiến Vnet bất ngờ và thích thú chính là hình ảnh "lột xác" của Thiên Ân sau khi giảm cân. Nữ sinh trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tiết lộ, cô từng tự ti về vóc dáng khi nặng 75kg. Sau đó, để thực hiện mong muốn được sải bước trên sàn diễn, Thiên Ân quyết tâm giảm cân. Chỉ trong khoảng 4 tháng, cô đã giảm 15kg.

Tân Hoa hậu cũng không ngần ngại kể: "Do giảm cân nhanh quá tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi “vùng an toàn”. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người, những ai đang bị "body shaming" hãy yêu bản thân".

Sau khi đoạt giải Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân cùng bốn cô gái trong Top 5 ra miền Trung ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Noru. Tiếp đó, Thiên Ân sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 4/10 để tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, chung kết dự kiến vào ngày 25/10. Nhiều khán giả kỳ vọng, với sắc vóc, sự tự tin của mình, cô sẽ tiếp bước Thùy Tiên để mang vương miện về cho Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 còn có 4 á hậu theo đúng format của cuộc thi quốc tế. Cụ thể, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu (Lâm Đồng), Á hậu 2 thuộc về thí sinh Trần Tuyết Như (TP. HCM), Á hậu 3 thuộc về thí sinh Trần Nguyên Minh Thư (Quảng Trị) và Á hậu 4 thuộc về thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai (TP. HCM).