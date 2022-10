Mãn nhãn với những thiết kế ấn tượng của sinh viên

SVVN - 21 góc không gian sáng tạo do 270 sinh viên Khóa 27, trường ĐH Văn Lang thiết kế, gây ấn tượng với các bạn trẻ đến thưởng lãm. Những góc không gian sáng tạo với nhiều ý tưởng độc đáo từ: nhạc jazz, gốm Bát Tràng, tơ lụa, âm dương ngũ hành, bài tarot, phong cách Gothic…

Đây là các đồ án cuối kỳ môn học "Cơ sở ngành Nội thất" được thực hiện dưới mô hình tỉ lệ 1:1, giúp sinh viên có thể trải nghiệm trực quan nhất. Đồ án môn “Cơ sở ngành Nội thất” còn giúp cho sinh viên khám phá về vật liệu, tỉ lệ và nguyên lý chiếu sáng, để thông qua đó nhận ra những thiếu sót từ chính thiết kế của mình, khắc phục và điều chỉnh trong các đồ án chuyên ngành tiếp theo.

ThS Lê Long Vĩnh - Trưởng ngành Thiết kế Nội thất, trường ĐH Văn Lang chia sẻ: “Mỗi sản phẩm là một câu chuyện khác nhau, tạo nên một góc không gian hết sức ấn tượng và độc đáo. Một số đồ án còn nhiều thiếu sót do lần đầu các bạn sử dụng vật liệu thật cho thiết kế với tỉ lệ 1:1. Thầy cô trong hội đồng chấm đồ án đánh giá cao ý tưởng thiết kế của các bạn. Nhiều thiết kế thú vị chuyển tải thành công ý tưởng thành ngôn ngữ tạo hình không gian. Đây là điều mà các bạn sinh viên Thiết kế Nội thất cần chú ý”.

Trong số những sản phẩm trưng bày, nhiều bạn sinh viên ấn tượng với tác phẩm “Melody of Retro” của nhóm sinh viên Bùi Quỳnh Trâm Anh, Đỗ Hoàng Yến Nhi, Đoàn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, Trần Bảo Thư, Trịnh Minh Quân, do NTK Bành Ngọc Tuấn hướng dẫn đã xuất sắc đạt 10 điểm từ hội đồng chấm đồ án. “Melody of Retro” lấy ý tưởng từ không gian thư giãn kết hợp cùng sự sang trọng của dòng nhạc jaaz (dòng nhạc thịnh hành của những năm 1960 – 1980).

Cùng xem những thiết kế ấn tượng của các bạn sinh viên: