MC Đại Nghĩa làm đàn em một phen 'lao đao' vì điều này khiến Duy Khánh phải lên tiếng 'phốt'

SVVN - Những tranh cãi nổ ra xung quanh điệu nhảy xu hướng của giới thần tượng dạo gần đây, "New Thing", có dấu hiệu đạo nhái "My Name" của ATEEZ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tất cả những người chủ chốt trong cuộc đã lên tiếng.